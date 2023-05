Écoles réclamées à L’Île-des-Soeurs

Des citoyens, des élus et des organismes accusent le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) de sous-évaluer les besoins pour de nouvelles écoles publiques à L’Île-des-Soeurs. Ils se mobilisent pour faire pression à la suite de la mise en veilleuse, l’automne dernier, du projet de construction d’une école pour les élèves du primaire et du secondaire.

« C’est très, très fragile comme équilibre », souligne Daria Lebidoff, porte-parole de la Coalition pour des écoles publiques à L’Île-des-Soeurs, et dont les enfants fréquentent l’école primaire des Marguerites. « La décision du Centre de services scolaire a été très hâtive. »

Ils attendaient avec impatience la construction d’une « école primaire-secondaire », inscrite au Plan québécois des infrastructures (PQI) en 2019 ainsi que dans le projet de loi 66, qui vise à accélérer des projets d’infrastructures. « Les données de juin dernier du MEQ, de même que celles de la dernière rentrée, ont exprimé une baisse importante du nombre d’élèves dans ce secteur », explique par écrit au Devoir le CSSMB. Cette diminution est survenue lors de la pandémie. Le ministère nous précise de son côté que les résultats de 2022 établissent qu’il y aura une décroissance de plus de 200 élèves au primaire d’ici cinq ans, et que les prévisions sont relativement stables pour le secondaire d’ici dix ans.

Cette décision a déçu et rendu perplexes différents groupes, élus et parents, qui ont décidé de former une coalition, à laquelle participe également la députée de Verdun pour Québec solidaire, Alejandra Zaga Mendez. L’Île-des-Soeurs compte deux écoles primaires et n’a pas d’école secondaire. La plus proche est l’école secondaire Monseigneur-Richard à Verdun, où « il n’y a pas assez de places », dénonce-t-on.

43 % C’est le pourcentage de jeunes qui doivent se déplacer à l’extérieur de l’arrondissement de Verdun pour fréquenter une école secondaire, selon les calculs de Richard Pagé, membre de la Coalition pour des écoles publiques à L’Île-des-Soeurs.

« Quand les enfants arrivent à l’âge secondaire, les familles se demandent si elles restent ou si elles déménagent », lance Daria Lebidoff. La pandémie a certes eu un effet sur la fréquentation, mais « nous sommes maintenant dans un retour à la normalité », explique-t-elle. « On voit l’inverse. »

« Ils prennent seulement en considération les inscriptions dans les écoles, mais pas le bassin de population », renchérit Richard Pagé, membre de la Coalition, qui qualifie d’incomplète l’analyse des autorités.

Il a de son côté analysé des données du recensement de Statistique Canada et en provenance de demandes d’accès à l’information effectuées auprès du ministère de l’Éducation, du CSSMB et de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Selon ses calculs, 43 % des jeunes doivent se déplacer à l’extérieur de l’arrondissement de Verdun pour fréquenter une école secondaire, ce qui témoigne d’« un manque de places flagrant au secondaire sur ce territoire ».

La Coalition rappelle que 3000 logements seront construits d’ici 2027 à L’Île-des-Soeurs et qu’une station du Réseau express métropolitain (REM) entrera en fonction. Elle anticipe que, d’ici deux ans, l’espace sera nettement insuffisant dans les deux écoles primaires de l’île. « On va avoir des roulottes dans le stationnement des écoles », prédit Richard Pagé. Déjà, une annexe a dû être ouverte en 2019 dans une tour de bureaux à cause du nombre trop élevé d’élèves à l’école des Marguerites. Le bail arrive à échéance en 2024.

Faute de places, des parents se tournent aussi vers le privé. Un choix imposé, estime la Coalition, et la facture peut vite monter pour les familles. Le dernier recensement montre que 43 % des ménages ont un revenu global brut inférieur à 80 000 dollars sur L’Île-des-Soeurs, ce qui viendrait contredire l’idée qu’il s’agit d’un secteur où résident uniquement des gens avec des moyens financiers élevés.

Mobilisation

Le CSSMB a indiqué au Devoir que « des données et des analyses sont à venir au cours des prochaines semaines ». Pour faire pression et dans l’espoir d’alimenter la réflexion, la Coalition a rédigé un mémoire et l’a remis au CSSMB et au ministre de l’Éducation la semaine dernière.

Des dépliants seront distribués cette semaine, dans le but de faire une campagne de sensibilisation à l’extérieur des écoles, des centres de la petite enfance et dans les endroits achalandés de L’Île-des-Soeurs. « On veut mobiliser les gens et rouvrir le dossier, lance Daria Lebidoff. On va vouloir escalader un peu les moyens de pression par la suite. »

« Ce qu’on demande, c’est d’avoir une discussion ouverte avec le Centre de services scolaire et qu’il soit responsable de ses décisions, ainsi que le ministère de l’Éducation, ajoute-t-elle. Nous voulons une analyse en bonne et due forme, et un projet de communauté pour les cinquante prochaines années ».

Des représentants du CSSMB ont été rencontrés le 8 décembre dernier. « Nous avons senti une toute petite ouverture sur l’idée qu’il faudrait peut-être de nouvelles constructions », souligne Geneviève Guay, une membre de la Coalition qui y a assisté.