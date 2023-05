Des parents et élèves rassemblés pour sauver la Villa Sainte-Marcelline

Des dizaines de parents et d’élèves se sont rassemblés vendredi devant le Collège Sainte-Marcelline, dans l’arrondissement montréalais d’Ahuntsic-Cartierville, pour protester contre le refus, par la congrégation de soeurs propriétaires des bâtiments, de l’offre de financement pour sauver la Villa Sainte-Marcelline que lui avait proposée un comité de parents.

« On se mobilise pour obtenir des réponses, lance Catherine Lafontaine, la mère de deux enfants de 3e et de 5e année du primaire qui fréquentent l’école. C’est insoutenable pour les parents et les enseignants de ne pas savoir combien de temps leur école va rester ouverte ».

La Villa Sainte-Marceline est une école privée francophone de Westmount fondée en 1959. Elle accueille des centaines de filles de la maternelle à la 5e année du secondaire. En octobre dernier, la congrégation des Soeurs de Sainte-Marcelline a pris le conseil d’administration de l’établissement par surprise en annonçant qu’elle ne comptait pas renouveler le bail de l’école, invoquant la vétusté des bâtiments.

À la suite d’une évaluation faite par des firmes d’ingénieurs et d’architectes, les soeurs indiquaient, en octobre dernier, qu’« environ 12 à 16 millions de dollars doivent être investis pour assurer la conformité et la modernité des bâtiments ».

L’avocat des soeurs sommait alors l’organisation scolaire de quitter les lieux pour le 1er juillet 2023. La nouvelle a créé une onde de choc.

Éviter une fermeture définitive

Depuis, la congrégation s’est ravisée. Le bail a été prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024, afin de permettre à la direction de poursuivre ses activités. Les soeurs ont aussi entamé des discussions avec le conseil d’administration pour trouver une solution à long terme qui éviterait une fermeture définitive de l’école.

Le « comité avenir », composé d’un groupe de parents inquiets de l’avenir de l’établissement, s’est également formé. « En quelques semaines seulement, le mois dernier, nous avons accumulé 2,8 millions de dollars pour prolonger le bail jusqu’en 2026, et 2 millions supplémentaires pour les années suivantes », raconte Hubert Lacroix, président du comité.

Une fois le bail prolongé jusqu’en 2026, le groupe de parents aurait ensuite amassé suffisamment de fonds pour racheter le bâtiment de façon permanente et aurait fondé un organisme à but non lucratif afin d’en assurer la maintenance.

Dans des documents internes que Le Devoir a pu consulter, on apprend que la congrégation a refusé la stratégie proposée par les parents, exigeant plutôt une vente de l’immeuble à 12 millions de dollars, une signature de l’acte de vente au plus tard le 30 juin 2024 et un dépôt de 1 million de dollars pour accompagner la promesse d’achat.

« On a quand même démontré qu’on était capable d’amasser des fonds rapidement, soutient M. Lacroix. Les parents auraient pris l’entière responsabilité financière du projet. La congrégation n’aurait eu rien à payer ».

D’autres détails suivront.