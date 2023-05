À la rencontre d’une troisième solitude à Odanak

Ils ont plus ou moins le même âge. Ils sont étudiants de niveau collégial. Ils vivent au Québec. Pourtant, des mondes les séparent.

La semaine dernière, un groupe d’étudiants de littérature de Pierre-Marc Lemire, du cégep de Saint-Hyacinthe, est allé à la rencontre des étudiants autochtones de David Paulin, qui enseigne la littérature autochtone au collège Kiuna, dans la communauté abénaquise d’Odanak, à 90 minutes de Montréal.

Fondé en 2011, le collège Kiuna est le seul établissement postsecondaire autochtone du Québec. Tout son curriculum est ancré dans la culture autochtone. La littérature enseignée est autochtone, les cours de philosophie sont remplacés par des cours engageant des réflexions sur le territoire, les ressources et l’environnement, ainsi que sur la fonction des savoirs traditionnels dans le monde contemporain.

On y donne des cours de langues des Premières Nations. La poétesse Joséphine Bacon y enseigne par exemple l’innu-aimun. Les classes s’offrent aussi en français et en anglais. Les étudiants allochtones y sont désormais admis.

La plupart des étudiants de Pierre-Marc Lemire n’auraient jamais pu situer Odanak sur une carte avant de s’y rendre, même si ce territoire abénaquis est à moins d’une heure de route de Saint-Hyacinthe. Avant d’arriver à Kiuna, ils ont fait une visite du musée abénaquis de la communauté, où on leur a présenté l’art de la vannerie, une technique longtemps pratiquée à Odanak.

Pour Ophélie, étudiante au cégep de Saint-Hyacinthe, c’est l’occasion de constater l’impact de l’industrialisation sur des pratiques ancestrales. Paula, originaire de Colombie, y a retrouvé des pratiques déjà croisées dans son pays d’origine.

Imaginez si le gouvernement du Canada disait “laissez vote culture québécoise. Cessez de parler français, devenez anglophones et canadiens. Ça sera beaucoup plus simple comme ça.”

Les étudiants de David Paulin ont, forcément, une meilleure connaissance de la culture allochtone. Sarah, bien que métisse vivant à Odanak, n’a pas grandi dans un cadre culturel autochtone. « Ça ne m’intéresse pas vraiment », admet-elle, mais si elle y trouve de bons côtés à s’y initier.

Joe, Atikamekw de Manawan, a déjà réalisé un court métrage avec le Wapikoni mobile. Pour lui, qui étudie en cinéma, « l’art autochtone peut assurer la pérennité de la culture autochtone ». David est un Innu originaire de Mashteuiatsh. Il s’intéresse à l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat, et souhaite établir des ponts d’affaires entre Autochtones et allochtones.

Avant cette rencontre, les deux groupes ont échangé, par blogue, autour du livre Aimititau ! parlons-nous ! dirigé par Laure Morali, où Autochtones et allochtones, réfléchissent sur les questions identitaires. D’entrée de jeu, David Paulin, saisit l’interrogation que pose Jean Désy, dans ce livre, à travers sa conversation avec l’artiste dénée Nahka Bertrand : « Est-ce qu’on peut devenir autochtone si on ne l’est pas ? »

Lorsque la question est lancée, David parle tout de suite de la Loi sur les Indiens, la carte délivrée par le gouvernement fédéral qui détermine qui a le statut d’autochtone et qui ne l’a pas. Il évoque aussi le fait que ce statut a dans le passé été compromis par les mariages entre Autochtones et allochtones.

David Paulin demande, à l’attention des étudiants de Pierre-Marc Lemire : « Imaginez si le gouvernement du Canada disait “laissez vote culture québécoise. Cessez de parler français, devenez anglophones et canadiens. Ça sera beaucoup plus simple comme ça.” »

Un ange passe. On parle plutôt ici de bâtir des ponts, d’apprendre à se connaître et, au bout du compte, comme le soulevait David, de « célébrer les différences plutôt que les contourner ».

Devenir parent plus tôt

À Kiuna, une très forte proportion d’étudiants du collège autochtone a déjà un ou des enfants, même s’ils entrent, eux aussi, tout juste dans l’âge adulte, explique David Paulin. Plusieurs étudient très loin de chez eux. Et les résidences permettent de les accueillir, avec leur famille. « Ça leur demande énormément de débrouillardise », dit-il. L’éloignement implique aussi souvent de passer de longues années loin des siens, et de vivre l’ennui.

David Paulin enseigne la littérature à Kiuna depuis la fondation du collège, en 2011. « J’ai énormément appris en enseignant », dit-il. Tous ses cours sont basés sur de la littérature autochtone, à l’exception des oeuvres liées à la période du contact, dont les Relations des Jésuites et les écrits de Samuel de Champlain. « La littérature autochtone écrite a pris son essor dans les années 1970 », dit-il. L’enseignant fait d’ailleurs remarquer que pour prendre sa place, la littérature autochtone a dû emprunter la langue, les codes et l’écriture des eurodescendants.

Un foisonnement de livres

Cette littérature est cependant en plein foisonnement. « Au début, c’était comme des gouttes d’eau qui tombent. Mais aujourd’hui, c’est un déluge », dit-il en riant. Mentionnons entre autres la vitalité d’une librairie et d’une maison d’édition autochtones comme Hannenorak, à Wendake.

Cette jeune littérature le force d’ailleurs souvent à assembler lui-même un appareil critique pour enseigner. Cela lui permet aussi d’inviter régulièrement des auteurs dans ses cours. « Je ne pourrais pas inviter Balzac à une causerie par exemple », dit-il en riant.

Lorsque les étudiants du cégep de Saint-Hyacinthe visitent une des tentes extérieures du collège, le choc entre les cultures semble encore plus grand. Lisa Marie Coocoo donne un atelier sur le tannage de peaux. C’est la peau de l’orignal qui est la plus épaisse, dit-elle. Elle peut même servir à se protéger contre les griffures d’un ours.

À travers les échanges, la question identitaire n’est jamais bien loin.

Pour les Autochtones, a écrit un étudiant dans les blogues d’échange, « la forêt est une mère qui éduque ses enfants au sujet des bases philosophiques de la vie ». Il voit le monde d’éducation occidental « tel un père qui gronde son enfant ayant de résultats médiocres à l’école, désireux d’atteindre une maîtrise en matière de pédagogie ou de soi ». Un étudiant se souvient d’ailleurs que « dans la communauté de Mashteuiatsh, ils offraient la possibilité aux élèves du secondaire d’aller en forêt et de suivre un atelier de survie, par exemple ».

Et David Paulin le reconnaît, la poursuite d’études postsecondaires est moins valorisée dans les communautés autochtones. « Peut-être que c’est à cause de l’expérience des pensionnats. Ils hésitent à envoyer leurs enfants étudier loin de chez eux », dit-il.