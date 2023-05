Ce texte fait partie du cahier spécial 90e Congrès de l’Acfas

Le slogan de la Déclaration de Los Pinos pour la Décennie des langues autochtones, « Rien pour nous sans nous », implique qu’aucune politique ne devrait être décidée sans la participation des personnes concernées. C’est aussi la devise du colloque de l’Acfas Langues autochtones : au présent et au futur, qui est axé sur ces langues qui survivent tant bien que mal à la pression exercée par les langues dominantes.

Le nombre d’Autochtones a augmenté de 9,4 % entre 2016 et 2021, selon Statistique Canada. Dans le même temps, la portion de personnes qui parlent une langue autochtone suffisamment bien pour soutenir une conversation a baissé de 4,3 %. Encore aujourd’hui sont subis les effets délétères de politiques coloniales assimilatrices, telles que la Loi sur les Indiens. Le français et l’anglais, largement utilisés à l’école et dans les médias, exercent aussi une pression sur les quelque 70 langues autochtones parlées au Canada.

Par exemple, le wendat est en cours de revitalisation après être tombé en désuétude au XIXe siècle. « Des gens apprennent désormais le wendat, ça va mieux, souligne Yvette Mollen, responsable du colloque et professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction à l’Université de Montréal (UdeM). On remarque cependant une baisse des locuteurs pour toutes les langues, au Québec. » Les principales langues autochtones parlées à la maison sont le cri et l’inuktitut.

Née dans la communauté innue d’Ekuanitshit, sur la Côte-Nord, Yvette Mollen a consacré sa carrière à la valorisation de sa langue maternelle, l’innu. Enseignante au primaire, directrice du secteur Langue et culture de l’Institut Tshakapesh, puis professeure à l’université, elle porte en elle ce désir de transmission. « L’innu, c’est une langue de la forêt qui était utilisée pour nommer les arbres, les rivières et les animaux, explique-t-elle. Son vocabulaire n’est plus le même, maintenant que nous sommes dans les villes, entourés de béton, et il faut nous adapter. »

Très jeune, elle participe avec ses parents aux derniers voyages dans les terres, au plus près des traditions nomades. Son rêve serait de pouvoir emmener des enfants dans de tels périples, pour réapprendre la pêche et les usages de la forêt. Yvette Mollen se réjouit de voir une résurgence de ces enseignements aujourd’hui. « Il y a de plus en plus de personnes et de femmes qui suivent des cours sur la fabrication de mocassins, de tentes ou encore sur le tressage des raquettes », souligne-t-elle.

Renverser la situation

Selon la professeure, il est fondamental de favoriser l’utilisation des langues autochtones à la maison, le plus tôt possible. Grâce à cela, ses deux filles et l’une de ses petites filles parlent l’innu. « Ma mère, qui est allée au pensionnat et était nomade, a toujours été un modèle, raconte Yvette Mollen. Elle a insisté pour nous transmettre la culture et la langue. » Elle se souvient aussi des histoires racontées par son grand-père, Mathieu Mestokosho, dont les récits ont fait l’objet d’un livre de Serge Bouchard.

Depuis presque deux ans, Yvette Mollen développe avec son équipe un jeu nommé « Nui innu-aimin », qui signifie « Je veux parler innu ». « Il permettra d’apprendre la langue et la culture, avec des mots liés aux activités traditionnelles, entre autres », précise celle qui tient à ce que son jeu puisse, à terme, être développé dans d’autres langues en péril.

Elle aimerait que le Québec, à l’image de la Colombie-Britannique, soit plus généreux en investissements dans les langues autochtones, pour mettre en place les infrastructures adéquates. Pourquoi pas, également, fonder un programme de baccalauréat en français, en enseignement des langues autochtones ? « Je viens d’avoir 58 ans, et je me dis que j’ai encore du temps pour essayer de faire bouger les choses », lance-t-elle avec détermination.

L’accès aux ressources

Marie-Odile Junker, professeure à l’Université de Carleton, participe aussi au colloque, où elle présentera des outils linguistiques et des documents de référence. La transmission des langues autochtones passe, selon elle, par le libre accès à des ressources collaboratives. « La priorité est de laisser contribuer les locuteurs, ce sont eux qui connaissent le mieux leur langue, indique-t-elle. Ensuite, on travaille sur le soutien informatique et linguistique. »

À partir d’une méthode de recherche participative, elle a travaillé avec des communautés de langues algonquiennes du Québec (cri de l’est, innu, atikamekw) pour élaborer des dictionnaires, des fiches de grammaire et bien d’autres outils. Sur son espace de serveur universitaire, plus d’un million de mots sont recherchés chaque année.

Maintenir ces ressources est un défi pour la linguiste, qui s’interroge sur la pérennité de son travail lorsqu’elle partira à la retraite. Elle cherche actuellement des solutions à l’échelle provinciale et fédérale, pour que ces outils soient accessibles en dehors du milieu universitaire. Au Québec, elle imagine un projet comme FirstVoices, en Colombie-Britannique, un espace en ligne permettant aux communautés de partager et de promouvoir la langue, la culture orale et l’histoire linguistique.

