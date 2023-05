Manque de services dans les écoles: le privé n’est pas remboursé partout, reconnaît Drainville

Il y a désormais 1400 classes installées dans des « roulottes » au Québec. Ces installations, appelées « classes modulaires » par le ministère de l’Éducation, se multiplient depuis quelques années. « Ça va tu devenir une habitude ? », a demandé mardi le député péquiste Pascal Bérubé au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Dans sa réponse, l’élu a reconnu que le recours à ces roulottes « n’est pas l’idéal ». Or, « on fait face à une augmentation de la clientèle. Ce n’est pas notre premier choix, mais c’est une situation qui s’impose », a-t-il expliqué. « J’en ai visité plusieurs et ce ne sont pas des roulottes sur roues, il faut faire attention », a-t-il ensuite précisé.