Forte augmentation des enfants déscolarisés à cause de «bris de service»

2562 élèves ont été privés d’école cet hiver à cause de comportements jugés trop dérangeants ou dangereux en classe, une hausse fulgurante comparativement aux années précédentes.

À l’hiver 2021, un premier rapport du ministère de l’Éducation indiquait qu’ils étaient 1481 jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire en situation de bris de service, malgré la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans. Ce chiffre s’élevait à 1379 à l’hiver 2022.

Ces élèves avec par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou des troubles graves de comportement sont renvoyés chez eux avec de l’aide pédagogique ou psychosociale quelques heures par semaine, dans le meilleur des cas. Les parents, pris au dépourvu, sont obligés de reprendre leurs enfants à la maison et certains se voient forcés de quitter leur emploi.

Les nouvelles données pour 2023 ont été dévoilées mardi par la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, lors de l’étude des crédits budgétaires. 63 centres de services scolaires et six établissements privés ont participé à la collecte de données effectuée du 2 février au 3 mars. « Ça me perturbe énormément, a lancé la députée. Je ne m’explique pas comment ça se fait que, non seulement, nous n’aillons pas revu et corrigé la situation, mais pire, que ça ait augmenté ».

En réponse, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a indiqué travailler avec le ministère de la Santé « pour essayer de trouver une solution pour permettre à ces enfants d’obtenir une forme de scolarité », mais que « ce n’est pas toujours évident ». « Ce sont des enfants qui présentent de très grands besoins », a-t-il dit, en précisant du même souffle que 558 nouvelles classes spéciales ont été ajoutées dans le réseau public entre 2019 et 2022.