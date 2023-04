Entre appréhensions et confiance pour des étudiantes en enseignement

Après la dure semaine qui vient de s’écouler pour la profession enseignante, Le Devoir a voulu prendre le pouls d’étudiantes en enseignement qui s’apprêtent à entrer sur le marché du travail. Les quatre étudiantes consultées affirment demeurer enthousiastes par rapport à leur futur métier, mais non sans quelques appréhensions.

Les enregistrements d’une enseignante hurlant à la tête de ses élèves qui ont été diffusés dans la dernière semaine ont choqué le Québec. Ils ont été condamnés par l’ensemble de la classe politique, dont le premier ministre, François Legault, et le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Si ces révélations ont bien sûr soulevé des inquiétudes quant aux conséquences psychologiques sur les élèves victimes de ces abus verbaux, plusieurs questions en lien avec la profession ont également émergé. Le manque de soutien psychologique offert aux enseignants et la perspective de se faire enregistrer par des élèves en donnant un cours ont fait surface.

« Je suis consciente de mes actions, je sais que je ne crierais jamais sur un élève », affirme l’étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire Audréanne Hupé, qui vient de conclure sa première année d’étude à l’Université de Montréal. « Ce qui m’inquiète, c’est de me faire filmer à mon insu. Si j’ai une relation moins bien développée avec un élève et que je fais mon devoir de gestion de classe, est-ce qu’il va me filmer à mon insu ? »

Plus tôt dans la semaine, deux députés libéraux ont encouragé les élèves à dénoncer « de toutes les manières possibles » des enseignants qui useraient de brutalité en classe. La porte-parole libérale en matière d’éducation du parti, Marwah Rizqy, a par la suite corrigé le tir en précisant les propos de ses collègues.

« Je n’ai pas peur pour mon travail futur », tranche néanmoins Audréanne. Mais au nombre de ses appréhensions figure le soutien psychologique offert aux enseignants, qu’elle juge insuffisant. « Dans les écoles, il n’y a pas de psychologue pour les enseignants. J’ai vécu quelques expériences plus difficiles en suppléance et je n’ai pas eu de “puis, comment ça s’est passé” ? », regrette-t-elle.

L’étudiante demeure confiante malgré tout. « Je dirais aux futurs enseignants de ne pas s’arrêter à ça. Si on veut changer les choses, on peut travailler pour le faire. »

Soutien sur le terrain

Loryane Fontaine l’avoue : elle n’a « pas été surprise » en lisant les articles sur des enseignants ayant dérapé en classe. « J’ai fait deux stages, et j’ai vu à quel point des fois, il y a des classes avec des élèves qui ont des gros problèmes d’apprentissage ou de comportement, et les enseignants ne sont pas toujours outillés pour gérer ces jeunes », raconte-t-elle. « Ça peut emmener un enseignant au bout du rouleau assez rapidement, surtout s’il n’y a pas de soutien de la direction ou des parents. »

Pour cette étudiante, qui entame sa troisième année d’étude au baccalauréat en enseignement du français langue seconde à l’Université du Québec à Montréal, davantage de soutien sur le terrain est nécessaire. « On a beaucoup parlé du fait que les adultes autour n’ont pas remarqué [les cris de l’enseignante], mais un enseignant a déjà beaucoup d’élèves entre les mains. Surveiller d’autres classes, c’est une tâche de plus sur ses épaules. »

Pour Marie-Claude Beaulieu, qui entame sa deuxième année d’étude au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à l’Université de Montréal, la clé pour aider les enseignants réside dans le soutien sur le terrain.

« C’est difficile quand t’es enseignante et que t’as pas de ressources. Tu sais que ton coco, s’il n’a pas de technicienne en éducation spécialisée attitrée, il va continuer d’avoir des problèmes de comportement », note celle qui, à l’aube de ses 40 ans, a décidé de réorienter sa carrière vers l’enseignement. « Il y en a qui m’ont dit que j’étais folle de faire ça », raconte-t-elle, un sourire dans la voix.

Construire l’école de demain

Léa Tremblay-Pierre appréhende elle aussi certains éléments de son début de carrière. « Je vais débuter ma carrière en étant les deux pieds dans un système complètement fragilisé et dans un environnement où la confiance des parents et des élèves va être difficile à gagner », mentionne-t-elle sans complaisance.

Mais la jeune femme, qui entame sa quatrième année au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale au primaire à l’Université du Québec à Montréal, conçoit sa profession avec enthousiasme, tout comme les trois autres étudiantes interrogées. « J’ai le goût de m’accrocher au fait que le système d’éducation a besoin de beaucoup de changement, et je trouve ça beau de débuter ma carrière dans ce système où on peut mettre notre couleur. »

En évoquant ses confrères et consoeurs qui s’apprêtent à investir la profession eux et elles aussi, elle garde espoir. « J’ose croire qu’on va pouvoir collaborer pour construire une école de demain qui ressemble plus à notre société d’aujourd’hui. Moi, je m’accroche à ça. »