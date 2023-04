Québec subventionne des projets pour rehausser la «qualité éducative» en garderies

Le ministère québécois de la Famille investira plus de 3,5 millions de dollars au cours de l’année dans 120 projets destinés à améliorer la « qualité éducative » des services de garde éducatifs à l’enfance, aussi bien en milieu familial qu’en « installation ».

Ces projets visent à développer des outils ou des stratégies qui permettront aux équipes de direction, aux éducatrices et aux responsables d’un service de garde « d’améliorer la qualité éducative dans leur milieu », indique dans un communiqué le cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

À la suite d’un appel de projets l’hiver dernier, 111 bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial bénéficieront d’une subvention maximale de 25 000 $ pour améliorer la « qualité éducative » dans ces garderies. Selon le ministère, plusieurs projets portent notamment sur « la pédagogie par la nature, la gestion des émotions et le soutien émotionnel ».

Pour les services de garde « en installation », neuf projets présentés par quatre associations nationales et deux organismes à but non lucratif recevront en tout plus de 1,1 million $. Ces projets visent notamment « le développement d’outils sur la qualité des interactions » et « l’accompagnement individualisé des services de garde qui n’ont pas atteint tous les seuils requis dans le cadre de l’évaluation de la qualité éducative ».

Dans son Plan stratégique 2019-2023, le ministère de la Famille voulait concentrer notamment ses efforts « pour rehausser la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance » d’ici 2023.