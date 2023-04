Écoles publiques de Montréal: les leçons de l’inflation

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Le contexte économique influence le contexte pédagogique, et les écoles publiques montréalaises n’y échappent pas. La présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal rappelle que les structures scolaires de Montréal ont un urgent besoin d’attention et d’investissements.

Des acteurs du milieu scolaire ont peut-être eu la même réaction devant les larmes de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, après l’annonce, le 20 avril dernier, de la mise au rancart du projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis : si seulement il pouvait s’émouvoir autant devant les multiples problèmes de l’école québécoise…

Ce fut du moins celle de Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM). « J’espère qu’il aura autant à coeur l’école publique que le troisième lien actuellement, lance-t-elle comme un souhait. Car si l’école publique est mal aimée, l’école publique montréalaise, en ce moment, est carrément oubliée. »

Dans le contexte des négociations du secteur public avec le gouvernement de François Legault, l’APPM est là pour rappeler à quel point la population et les structures scolaires de Montréal ont un urgent besoin d’attention et d’argent sonnant. « J’ai du mal à comprendre que l’on puisse parler de dépenses lorsqu’on parle du système d’éducation et du système de santé, affirme Catherine Beauvais-St-Pierre. Ce sont des investissements essentiels pour toute la société, qui touchent les conditions d’apprentissages des enfants et qui impliquent aussi les conditions salariales des travailleurs. »

Quand l’inflation fait la leçon

Après la pandémie et les confinements, le milieu scolaire montréalais cherche encore son souffle, plombé par une importante pénurie de personnel qui se faisait déjà sentir bien avant l’arrivée de la COVID-19. La hausse fulgurante du coût de la vie en 2022 vient une fois de plus brouiller les cartes et alourdir une tâche déjà trop lourde dans bien des milieux.

« L’inflation touche toute la population, reconnaît Catherine Beauvais-St-Pierre, mais le salaire d’un professeur [au secteur public] est le même, peu importe où il habite au Québec. À Montréal, à la hausse du panier d’épicerie s’ajoute celle du logement, en plus de sa rareté. Ce n’est pas surprenant de voir des gens en début de carrière vivre avec des colocataires, et se poser bien des questions au moment de vouloir fonder une famille. »

Au problème criant du manque de logements disponibles à Montréal s’entrecroise celui de la rareté des ressources dans les écoles, poussant bien des professeurs à des changements radicaux. « Beaucoup quittent la profession, se désole la présidente de l’APPM, mais certains quittent surtout l’enseignement à Montréal. Nous avons en main les chiffres des démissions pour ceux et celles qui occupaient des postes permanents, mais qu’en est-il des suppléants ? Bien des professeurs nous confirment qu’ils quittent pour aller enseigner ailleurs, mais le phénomène est difficile à documenter. »

Est-ce que la prochaine négociation avec le gouvernement Legault pourrait renverser la vapeur ? Dans le contexte inflationniste actuel, bien des employeurs n’ont pas le choix d’augmenter les salaires s’ils veulent retenir leurs employés. Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor, tendra-t-elle une oreille attentive ? Catherine Beauvais-St-Pierre affiche un certain scepticisme, tout en voulant donner la chance au coureur.

« Le gouvernement répète qu’il aimerait signer une entente le plus rapidement possible… mais à ses conditions », souligne la présidente avec un brin d’ironie. Or, ce n’est pas ce qui l’offusque le plus dans cette dynamique toujours complexe entre l’État et ses employés. « Nous demander de se contenter des dernières offres parce que, comme le reste de la population, nous bénéficions des baisses d’impôts, c’est très décevant. »

Pour Catherine Beauvais-St-Pierre, au-delà des questions salariales, des conditions de travail et du cadre de vie des élèves — le processus de rénovation des établissements scolaires camoufle difficilement le manque d’entretien dont elles souffrent depuis des décennies —, c’est ni plus ni moins « la négociation de la dernière chance pour l’école publique montréalaise ». « La pénurie de main-d’oeuvre est importante, elle a un effet direct sur tous les collègues, et évidemment sur les élèves. » Selon la présidente de l’APPM, une augmentation salariale significative ne réglerait sans doute pas tous les problèmes, mais enverrait un signal fort, soit la reconnaissance du rôle essentiel de ses membres dans le contexte unique de l’école montréalaise publique.

Pour le moment, pas question de verser quelques larmes, car à l’APPM, « l’heure est à la mobilisation », affirme Catherine Beauvais-St-Pierre.

