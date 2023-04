Écoles publiques: la composition des classes au cœur des négociations

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Les négociations nationales qui s’amorcent pour le renouvellement des conventions collectives concernent évidemment le réseau public de l’éducation. La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a déjà dressé sa liste de revendications syndicales. En haut de celle-ci figure la composition des classes.

« Les classes ordinaires d’aujourd’hui sont tout sauf ordinaires, soutient Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Les classes sont devenues de plus en plus lourdes, en particulier à cause du nombre grandissant d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, et elles sont donc de plus en plus difficiles à gérer. Le gouvernement de la CAQ le reconnaît, puisqu’il veut mettre en place une “aide à la classe”. »

Cette aide à la classe mettrait à contribution les services de garde en milieu scolaire, dont les employés viendraient prêter main-forte aux enseignants. Ces employés ont présentement des horaires coupés et travaillent souvent à temps partiel ; leur présence en classe permettrait un horaire de travail plus équilibré.

« Cette mesure m’apparaît un peu simpliste, vu la complexité du problème, dit Mme Hubert. Et elle ne remet aucunement en question l’actuelle composition de la classe, ce qu’il faut absolument faire si l’on veut des classes qui n’épuisent pas les enseignants, qui se sentent souvent impuissants devant la lourdeur des défis à relever. Peut-être faudrait-il augmenter le nombre de classes en adaptation scolaire afin de libérer les classes ordinaires des cas les plus lourds ? »

À cela s’ajoutent d’autres défis, poursuit Mme Hubert. « Pour les enfants issus de l’immigration, trop souvent la francisation se fait par immersion dans la classe ordinaire, ce qui complique aussi la tâche de l’enseignant. Y aurait-il lieu de franciser autrement ? Mais, de toute façon, il faut trouver des solutions afin de rendre la classe ordinaire mieux équilibrée. »

Pénurie d’enseignants

Selon Mélanie Hubert, la prochaine négociation ne sera pas comme les précédentes. « La pénurie de personnel place cette négociation à la croisée des chemins, avance-t-elle. Ou l’on trouve des solutions pour attirer et retenir le personnel enseignant ou l’on échoue, et au lieu d’améliorer le réseau, on l’empire. On maintient plus ou moins le statu quo ou on opère un changement de cap. »

Un changement de cap implique, entre autres choses, une plus grande valorisation du métier d’enseignant, qui devrait se refléter par de meilleures conditions de travail, c’est-à-dire une classe plus équilibrée et moins lourde à gérer, et une rémunération à la hauteur de la tâche.

« Le gouvernement de la CAQ s’enorgueillit d’avoir haussé de 15 % le salaire des enseignants, mais cette augmentation s’applique seulement au premier et au dernier échelon, rappelle-t-elle, et pas pour ceux qui se situent entre les deux. Il faut corriger cette situation. De plus, il est temps de repenser l’ensemble de la rémunération des enseignants au Québec, car aujourd’hui, nous sommes toujours sous la moyenne canadienne. » Un coup de barre s’impose donc, selon elle, si l’on veut freiner la pénurie.

Au-delà des négociations

Mélanie Hubert est bien consciente que les problèmes qui affligent aujourd’hui le réseau de l’éducation ne pourront pas être tous réglés par la présente négociation, ni aucune négociation subséquente d’ailleurs. C’est pourquoi elle en appelle à une plus large réflexion sur le rôle et la place de l’école publique au Québec.

« Quel est le rôle que les citoyens veulent confier au réseau public ? Présentement, il subit une forte compétition de la part du réseau privé qui, grâce à l’écrémage, attire les meilleurs élèves, du moins ceux dont les parents ont la capacité de payer, souligne-t-elle. Le réseau public se retrouve avec la tâche de s’occuper du reste des élèves. Est-ce que c’est la composition que l’on veut pour une classe du réseau public où la mixité sociale, d’origines, de classes et de moyens financiers ne reflète pas celle de la société ? »

Elle s’interroge aussi sur la qualité de la formation des futurs enseignants. « Est-ce qu’une formation plus collée à la réalité de la classe d’aujourd’hui ne serait pas un moyen de mieux outiller les enseignants ? »

Quoi qu’il en soit, Mélanie Hubert souhaite que l’on donne au réseau public les moyens de remplir son mandat, qui est de développer le plein potentiel de chaque élève.

