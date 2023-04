Climat tendu au Cégep de Saint-Hyacinthe

La situation est tendue au cégep de Saint-Hyacinthe. La grogne s’est installée dans des départements, la commission des études est au centre d’une controverse et des professeurs dénoncent un « climat de travail malsain » jamais vu. De son côté, le directeur général réfute cette vision des choses et réplique qu’il s’agit d’un « problème ponctuel » avec le syndicat des enseignants.

« Le roulement de personnel administratif, c’est un très, très gros problème », lance Stéphane Denis, qui était jusqu’à tout récemment enseignant au Département d’informatique. Comme il n’est plus à l’emploi du cégep depuis janvier, il a accepté de témoigner à visage découvert. « On ne peut pas avancer sur aucun dossier. On retourne à la case départ pour chaque chose qu’on veut régler. Des affaires simples comme avoir assez d’électricité dans la salle des serveurs : on ne peut même pas allumer tous les ordinateurs en même temps », raconte-t-il.

Il a démissionné après neuf ans d’enseignement au cégep de Saint-Hyacinthe et deux ans après avoir obtenu sa permanence, ce qui a généré « une onde de choc ». « La grosse goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est le taux d’échec des étudiants, qui est banalisé par la direction. Nous enrôlons environ 120 étudiants en première session, et nous avons de la difficulté à en diplômer 20 à la fin », soutient-il. Il siégeait à un comité de concertation du département visant à faire des bilans et souligne que celui-ci « s’entêtait à mettre tous les indicateurs au vert » malgré « le fait qu’on a encore beaucoup de problèmes ».

« J’ai vu la qualité des services aux étudiants se détériorer au département », affirme au Devoir un autre enseignant en informatique, qui souligne au passage que « l’ambiance est électrique et lourde » dans le département et que « tout le monde est sur ses gardes ».

On recommence tout le temps, les gens dans mon département sont blasés. On a l'impression qu'au lieu de s'attarder à nos cours, [...] on est en train de répondre à des demandes de membres de la direction, et que ces membres changent tous les quatre mois.

« Il n’y a certainement pas de banalisation de l’échec », affirme catégoriquement le directeur général, Emmanuel Montini, en poste depuis 2018. « Nous avons mis en place un projet à mon initiative pour revoir l’encadrement de la réussite et mettre en place plus de mesures. »

« L’une des premières choses que j’ai faites en arrivant en poste a été d’offrir au syndicat de libérer des enseignants pour discuter de réussite », souligne-t-il, en précisant qu’une direction adjointe aux programmes et à la réussite a été créée il y a près de quatre ans. Il ajoute avoir eu des rencontres et que « les problèmes [de cet automne qui touchent le Département d’]informatique sont complètement réglés au moment où on se parle » .

Un roulement qui use

Le roulement du personnel administratif et les postes vacants sont mal vécus par quatre enseignants de différents départements avec qui Le Devoir s’est entretenu — et qui estiment que l’impact se fait parfois sentir sur les étudiants. Comme ils sont à l’emploi du cégep de Saint-Hyacinthe, ceux-ci ont requis l’anonymat en raison de leur devoir de loyauté envers leur employeur et par crainte de représailles.

« On recommence tout le temps, les gens dans mon département sont blasés », lance un professeur du secteur des sciences. « On a l’impression qu’au lieu de s’attarder à nos cours, d’améliorer nos laboratoires, de développer de nouvelles expériences ou de définir ce qu’on va faire l’année prochaine, on est en train de répondre à des demandes de membres de la direction, et que ces membres changent tous les quatre mois. »

De son côté, le directeur général affirme que son cégep est l’un de ceux qui ont le moins de roulement en Montérégie. « Mais est-ce qu’il y a plus de roulement qu’il y a 10 ou 15 ans ? Oui, dit Emmanuel Montini. Il y a depuis la pandémie plus de roulement dans les fonctions de gestion. »

Ces employés de longue date affirment tous n’avoir « jamais vu » un tel « climat tendu ». « Il y a beaucoup de mobilisation. S’il y avait 75 personnes dans une assemblée générale auparavant, il y en a maintenant 150 », souligne l’enseignant en science.

« Les deux ou trois dernières rencontres étaient exceptionnelles en ce qui concerne la tension. Le niveau d’impatience et de colère est très élevé », renchérit un professeur à la formation générale, qui perçoit une « division profonde » entre la vision de la direction et le processus de consultation habituel. « Dans les années précédentes, il y avait une façon de partager l’information et de consulter les gens. Mais l’administration ne semble pas vouloir prendre ça en considération, le canal de communication n’existe plus. »

« Je ne reconnais plus mon cégep », laisse tomber une enseignante du secteur pré-universitaire, qui dénonce « une culture du silence ». « Je n’ai jamais vu une direction aussi chatouilleuse, aussi tatillonne sur la question de la loyauté envers le cégep, affirme-t-elle. Le climat de travail est malsain, le leadership est autoritaire. »

Le climat à l’interne « va très bien » avec les professionnels, les étudiants et les gestionnaires, réplique le directeur général, Emmanuel Montini. « Nous avons un problème ponctuel avec le syndicat des enseignants, nous n’avons pas de problème de climat de travail dans le collège », martèle-t-il. Il ajoute que les tensions « à l’occasion » sont « normales » dans un établissement de la taille du cégep et « qu’il y en aura toujours ».

« Nous sommes en période de négociations de conventions collectives, c’est de bonne guerre présentement de vouloir dresser de gros portraits, mais il faut faire attention », note le gestionnaire.

Conflit à la commission des études

La commission des études du cégep de Saint-Hyacinthe, composée notamment d’enseignants, d’étudiants et de membres du personnel du collège, est au centre de tensions.

Une lettre signée par le directeur général ainsi que par les président et vice-président du conseil d’administration, datée du 27 mars et envoyée à tous les employés, a mis le feu aux poudres chez les professeurs réunis en assemblée générale. « Plusieurs membres de notre communauté ont indiqué craindre de devoir se présenter en commission des études ou d’y siéger en raison de certains comportements inappropriés qui s’y sont déroulés dans les derniers mois », souligne la missive, dont Le Devoir a obtenu copie. « La présente lettre constitue un avertissement général. »

Le directeur général précise que, dans les derniers mois, « plusieurs professeurs, professionnels et gestionnaires sont allés se plaindre » de « harcèlement et d’intimidation » au consultant extérieur qui assure l’intérim de la direction des études du cégep. « Des gens haussaient la voix, avaient des propos irrespectueux et des gestes perçus comme agressifs par certains, et des gesticulations en parlant perçues comme agressives », détaille Emmanuel Montini. « Le consultant nous dit dans son rapport que c’est un peu comme le pire qu’on voit à l’Assemblée nationale. Il y a des pratiques qui, il y a 30 ans, étaient jugées acceptables mais qui, à cause de l’évolution de la société et des moeurs, ne le sont plus. »

De son côté, la présidente du Syndicat des professeurs du cégep de Saint-Hyacinthe–CSN affirme que ces éléments « méritent plusieurs nuances et semblent disproportionnés par rapport à la réalité ». « Le cas de la commission des études s’inscrit dans un contexte plus large où un climat de travail malsain perdure depuis trop longtemps au collège, souligne Selma Bennani. Le syndicat réitère son ouverture afin de rétablir le dialogue. »

Selon un enseignant qui siège actuellement à la commission des études, un membre du corps professoral en particulier hausserait parfois le ton. « Il a un ton un peu plus intense, mais nous sommes loin de l’intimidation et de la violence », indique-t-il au Devoir. « On est tombés en bas de notre chaise quand on a vu la lettre », qui a été perçue comme une menace.

Médiation en vue ?

Ce que le syndicat qualifie de difficulté à dialoguer avec la direction l’a incité à faire une demande de médiation le 20 mars dernier. Mais la lettre envoyée à propos de la commission des études a envenimé les choses du côté des professeurs. Une demande de « médiation immédiate » a ensuite été envoyée le 18 avril au syndicat par le directeur des ressources humaines, « dans l’espoir d’améliorer les choses ».

« Dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous espérons un retour à la normale, ce qu’on avait avant l’année scolaire actuelle. Nous voulons une meilleure communication entre nous et les enseignants », affirme Emmanuel Montini.

Les enseignants se réuniront en assemblée générale mercredi pour discuter de cette demande.