Un plan de match rapide réclamé pour les enfants déscolarisés à cause de «bris de service»

Le Comité pour le droit à la scolarisation de la Ligue des droits et libertés demande à Québec un « plan de match plus rapide » pour remédier aux bris de service, qui privent d’école des centaines d’élèves chaque année à cause de comportements jugés trop dérangeants ou dangereux.

« Il y a des élèves et des familles qui vivent cet abandon-là, maintenant. Il faut voir ce qu’on peut faire pour qu’ils ne soient pas abandonnés pendant encore un autre cinq ou dix ans, le temps que tout le monde s’entende et qu’on arrive à une solution commune, souligne Laurence Simard-Gagnon, porte-parole du comité. Améliorer les conditions de scolarisation rapidement dans les écoles, c’est un besoin criant. »

Un comité interministériel « sur les situations complexes à risque de bris de services » se penche présentement sur des pistes de solutions pour « apporter des correctifs aux situations actuelles afin de mieux desservir les élèves à risque de bris de service ». La députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, qui a tiré la sonnette d’alarme sur ce dossier il y a quelques années, a de son côté déposé un projet de loi mercredi pour que les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage aient droit aux mêmes services que les autres élèves qui fréquentent l’école.

Au total, 1481 jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire se seraient trouvés en situation de bris de service à l’hiver 2021, malgré la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans. À l’hiver 2022, ils étaient 1379 élèves. Les parents, pris au dépourvu, doivent s’occuper de leurs enfants à la maison et disent ne pas avoir accès à plusieurs services. Certains quittent leur emploi.

De son côté, la Ligue des droits et libertés voit d’un bon oeil le fait que le projet de loi veuille « ramener la responsabilité gouvernementale d’assurer le droit à l’éducation égale », mais a aussi des réserves et aimerait des clarifications.

« Baisser les bras sur le fait que la place d’élèves n’est pas à l’école, je trouve que ça va à l’encontre de ce qu’on a décidé collectivement sur l’école, qui doit être un lieu de démocratisation où les élèves sont amenés à côtoyer la diversité », croit Laurence Simard-Gagnon.