Les libéraux se portent à la défense des enfants privés d’école

Des centaines d’élèves ayant un handicap ou des troubles divers sont privés d’école chaque année à cause de comportements jugés trop dérangeants ou dangereux. Les parents, démunis, doivent encadrer leur enfant à la maison. Le Parti libéral du Québec (PLQ) a l’intention de déposer sous peu un projet de loi pour que ceux-ci aient droit aux mêmes services que les autres élèves.

« Nous sommes en train de brimer leurs droits, lance la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone. Il y a des enfants qui sont renvoyés à la maison pour presque un an, c’est ridicule et crève-coeur. Il faut mettre fin à ça. » La mère de deux enfants autistes a fait de l’accès aux services pour les élèves ayant des besoins particuliers son cheval de bataille depuis plusieurs années. Celle-ci veut modifier la Loi sur l’instruction publique pour consacrer le droit des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à avoir des services équivalents à ceux dispensés par l’école.

Le ministère de l’Éducation a documenté le phénomène avec des résultats devant être considérés avec prudence en raison de la méthode de collecte des données et de la définition variable d’interruption de service d’une institution à l’autre. Au total, 1481 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire se sont trouvés en situation de « bris de service » à l’hiver 2021, malgré la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans. À l’hiver 2022, ils étaient 1379 élèves.

« Si les enfants n’ont pas accès aux mêmes services, aux mêmes programmes et au même accompagnement que les autres, ils n’auront pas la même réussite, martèle Jennifer Maccarone. Le ministre de l’Éducation a une responsabilité de s’attaquer à cela et d’y mettre fin. »

Manque de ressources

Marie*, qui réside à Repentigny et qui ne souhaite pas divulguer son vrai nom pour protéger l’identité de son garçon d’âge mineur, a été prise au dépourvu quand on lui a annoncé que son enfant serait en « arrêt clinique », pour ensuite être retiré pendant une période indéterminée. Le garçon de six ans, qui fréquente la maternelle à l’école du quartier et qui a de la difficulté à gérer ses émotions dans un plus grand groupe, a frappé son enseignante fin février.

Il est maintenant en attente d’une évaluation au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, qui soupçonne un trouble du spectre de l’autisme. Mais, faute de technicien en éducation spécialisée disponible pour l’accompagner en classe, son fils est resté suspendu de l’école plusieurs semaines.

« L’école dit qu’elle travaille avec nous, mais je trouve que ce n’est pas du tout le cas, laisse tomber la mère. On devait m’envoyer les activités de la classe pour qu’il puisse suivre ce que le groupe fait, je ne les ai jamais reçues. » Elle a acheté des cahiers d’exercices, qu’il a rapidement remplis. Son garçon est devenu plus sensible, parce que moins socialisé.

Elle a contacté sa députée, la caquiste Pascale Déry, dont le bureau de circonscription est intervenu. Son fils a finalement été déplacé à une autre école lundi matin, où il a accès à des services spécialisés. « Il a fallu faire de la pression pour que cela change, avant ce n’était que des portes fermées », laisse tomber sa mère.

Il s’agit de cas complexes, reconnaît de son côté le Centre de services scolaire des Affluents. « Sachez que, peu importe le contexte, nous offrons toujours un soutien et un accompagnement aux parents », a écrit un porte-parole en réponse au Devoir.

« Lorsque nos ressources le permettent, nous offrons une forme de scolarisation quand l’enfant est disponible aux apprentissages, ajoute-t-on. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs partenaires pour s’assurer d’une continuité de services. »

Des « pratiques inspirantes »

Le ministère de l’Éducation participe de son côté à un comité interministériel « sur les situations complexes à risque de bris de services », qui « propose des pistes de solutions » pour « apporter des correctifs aux situations actuelles afin de mieux desservir les élèves à risque de bris de service ». Le ministère, qui dit être « depuis longtemps préoccupé » par ces questions, n’a pas donné suite à notre demande de parler avec un représentant du comité.

Un projet de recherche, « MultiCo », est présentement en cours en collaboration avec le ministère pour mieux soutenir les élèves, et les résultats devraient être diffusés cette année. « Il y a beaucoup de collaboration entre le milieu scolaire et de la santé, mais souvent la famille et l’enfant ne sont pas autant inclus dans ce processus », souligne Marie Hélène Gervais, coordonnatrice de recherche.

L’experte travaille également avec Audrée Jeanne Beaudoin, chercheuse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie, dans le cadre d’un autre projet qui documente le soutien à la scolarisation chez les élèves autistes. Les expertes s’intéressent aux « pratiques inspirantes » à travers le Québec pour prévenir les interruptions de service. « Ce qui ressort vraiment, c’est d’agir plus tôt et en prévention, dit Audrée Jeanne Beaudoin. Parfois, la collaboration arrive tard, quand le bris s’est passé et que tout a explosé. »

« Souvent, le premier réflexe c’est de dire qu’il n’y a pas assez de monde sur le plancher, renchérit Marie Hélène Gervais. Mais il semble aussi y avoir un manque de connaissance et de collaboration. Il y a aussi un enjeu de perception des comportements. »