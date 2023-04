Nombre de techniciennes en éducation spécialisée songent à quitter le navire

Des techniciennes en éducation spécialisée (TES) en milieu scolaire se disent épuisées et surchargées de travail, à un point tel que près de 45 % d’entre elles ont songé à quitter leur emploi au cours des six derniers mois, selon un sondage obtenu par Le Devoir.

« On met des plasters et on éteint des feux, ce qui fait que ça brûle énormément les intervenants parce qu’on ne fait pas le métier correctement », raconte Mylène Brault, une technicienne en éducation spécialisée qui a quitté en février dernier le milieu scolaire où elle travaillait depuis 2016. « Ce que nous, on veut faire c’est vraiment de comprendre l’élève, mais on n’a ni le temps ni les ressources pour le faire », dit celle qui exerce désormais son métier dans le réseau de la santé.

Le coup de sonde a été réalisé en janvier dernier en ligne par le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) auprès de 2001 techniciennes en éducation spécialisée partout au Québec. Selon l’exercice, 43 % d’entre elles ont envisagé de quitter leur emploi au cours des six derniers mois.

« C’est désolant », commente Angelo Soares, professeur titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Ces personnes ne considèrent pas quitter leur emploi car elles ne l’aiment plus, mais bien en raison des conditions de travail « très très décevantes », dit le spécialiste de la santé mentale et des émotions au travail.

Surcharge de travail et violence

Parmi les répondantes, 34 % estiment que leur travail est « assez » épuisant émotionnellement, alors que 29 % considèrent qu’il l’est « beaucoup » et 17 % « extrêmement ».

Les techniciennes en éducation spécialisée sont épuisées en raison de la surcharge de travail et de « l’augmentation constante » de la violence envers elles de la part d’élèves avec des problèmes de comportement, soutient Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

Lorsqu’elle travaillait dans une école spécialisée auprès d’élèves ayant des troubles de comportements graves, Mylène Brault relate avoir subi quotidiennement des agressions physiques. « Des coups de tête, des morsures, se faire tirer les cheveux, se faire grafigner dans la face, se faire cracher dessus », énumère la femme de 41 ans.

Elle n’est pas seule. 60 % des techniciennes en éducation spécialisée sondées ont dit avoir vécu de la violence physique de la part d’élèves dans les six derniers mois.





Il manque de temps pour faire de la prévention et de la gestion des émotions, affirme Annie Charland. « Quand on faisait de la prévention, dans le temps, j’arrivais le matin et je voyais l’élève en débarquant de l’autobus je pouvais vous dire : “Lui, j’ai besoin de m’asseoir avec, parce que sinon je vais avoir une journée épouvantable” », relate-t-elle.

Avoir plus de temps pour prévenir la violence est l’une des revendications des techniciennes en éducation spécialisée affiliées à la FEESP-CSN dans le cadre des négociations avec Québec pour le renouvellement de leur convention collective. Celle-ci est échue depuis le 30 mars dernier.

Joint par Le Devoir, le ministère de l’Éducation estime que les résultats du sondage sont préoccupants. Il dit souhaiter progresser rapidement dans les négociations. Dans le cadre de celles-ci, « plusieurs propositions patronales visent à répondre aux problématiques soulevées par les techniciennes en éducation spécialisée en milieu scolaire », écrit la responsable des relations de presse Esther Chouinard.

« Toujours faire plus avec moins »

Bon nombre de techniciennes en éducation spécialisée sont forcées de travailler pendant leurs pauses et leurs heures de dîner, souligne Annie Charland. En effet, 79 % des personnes sondées ont dit devoir se passer de ces moments de répit pour être en mesure d’accomplir l’ensemble de leurs tâches.

Le manque de personnel est criant, affirme Mme Charland. « Il faut toujours faire plus avec moins », se désole-t-elle.

Malgré les efforts de recrutement des centres de services scolaires, la rétention du personnel est un problème majeur, souligne Claudine Léveillé, vice-présidente pour le secteur de l’adaptation scolaire et le secteur général pour l’Association professionnelle du personnel administratif (APPA). « Les conditions ne sont pas attractives », déplore-t-elle.

Pour le technicien en éducation spécialisée Francis Marois, le plus grand stress relié à son travail est l’instabilité financière. Pour être considéré comme permanent, il faut faire un minimum de 26 h 15 par semaine. L’homme de 32 ans qui travaille en milieu scolaire depuis une dizaine d’années, lui, en fait 26.

Souvent, des heures lui sont ajoutées en cours d’année, mais rien n’est garanti. Après la rentrée scolaire, il doit attendre au mois de novembre avant que cela ne soit fait.

Bien qu’il adore son emploi, M. Marois a songé à se réorienter. Il a toutefois mis le projet sur la glace, car il s’est acheté une maison il y a deux ans. « C’est difficile d’arrêter de travailler et d’aller à l’école et de subvenir à tous les paiements. »

Francis Marois n’est pas un cas isolé. Annie Charland estime que plusieurs centres de services scolaires craignent de donner des permanences aux employés.

En l’absence d’heures suffisantes pour subvenir à leurs besoins, certains travailleurs doivent recourir à des banques alimentaires, dit Mme Charland. « Notre personnel est obligé d’avoir deux-trois emplois parce qu’ils ne font pas assez d’heures. »