Les élèves québécois demandent qu’on leur parle davantage d’environnement

Une consultation menée dans les derniers mois auprès de 1580 jeunes indique que la majorité de ceux-ci s’inquiète de l’impact des changements climatiques et réclame plus de temps consacré en classe aux enjeux environnementaux, « un problème critique qui ne reçoit pas assez d’attention ni d’éducation ». Avec ces constats en main, un comité demande à rencontrer le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour changer les choses.

« On voit que les jeunes sont vraiment anxieux en général à ce sujet — et plusieurs nous ont dit être tristes, inquiets, et avoir peur pour l’avenir », rapporte Marie Maltais, élève de cinquième secondaire à l’école Mont-Saint-Sacrement, à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Dans une lettre ouverte qui s’adresse au ministre, le comité Éducation aux enjeux environnementaux (E3), fondé il y a un an et composé d’élèves, de professeurs et de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), réclame notamment une révision du programme de science et technologie pour actualiser le contenu sur les enjeux environnementaux et rendre ce type de sujet prescriptif dès le préscolaire.

Un formulaire avec des questions a circulé au sein de plusieurs écoles un peu partout dans la province dans les derniers mois pour prendre le pouls, et ce sont principalement des élèves du secondaire qui ont répondu, avec 1340 participants.

Quelque 59,6 % d’entre eux aimeraient être mieux informés à l’école sur l’environnement, l’écologie et les changements climatiques — et 72 % se disent inquiets. Au primaire, où le questionnaire a été distribué auprès des élèves de 5e et 6e années, ce sont 70,3 % des jeunes qui veulent que ces questions prennent plus de place en classe. « C’est quand même beaucoup de jeunes qui pensent que ce n’est pas assez d’enseignement » en la matière, dit Marie Maltais.

Une autre donnée inquiète le comité : au primaire, 30,4 % des élèves ont révélé ne pas savoir ce que sont les changements climatiques. « Dans une petite rencontre en personne avec des élèves du primaire, un jeune nous a dit que, pour lui, les changements climatiques, c’est quand il monte et baisse le chauffage dans sa maison », explique Marie Maltais, qui en conclut à un grand écart entre les perceptions des élèves.

Les réponses ouvertes récoltées à l’aide du formulaire sont parlantes. Le ton est sombre, et plusieurs s’inquiètent de l’impact des problèmes environnementaux sur eux-mêmes, leurs proches et les générations futures. Une élève de première secondaire a « mal pour la Terre » et indique être « furieuse après les humains » et un autre en deuxième secondaire ne veut pas « voir des animaux disparaître ». « J’aime beaucoup la nature et j’ai peur de ne plus pouvoir en profiter quand je serai plus vieille », écrit de son côté une élève de cinquième secondaire. « Je pense que c’est urgent de faire quelque chose pour le diminuer [changement climatique] et j’ai l’impression que tout le monde se dit ça, mais que personne ne le fait vraiment », croit de son côté un élève de quatrième secondaire.

En décembre dernier, le ministère de l’Éducation indiquait au Devoir que des travaux d’actualisation des programmes de formation générale étaient en cours, dans le but de les standardiser, et qu’une consultation avait été menée.

« La réflexion constante du ministère permet d’ailleurs de réfléchir sur le programme de sciences en formation générale des jeunes, écrivait-on. Le ministère est conscient que son programme aborde de façon moins soutenue des enjeux devenus plus actuels qu’au moment où le programme a été établi. »