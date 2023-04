L’UdeM était l’objectif premier du donateur chinois de la Fondation Trudeau

Avant même de considérer la Fondation Trudeau, l’homme d’affaires chinois Zhang Bin comptait seulement financer l’Université de Montréal, comme il l’avait fait en 2013 pour l’Université de Toronto, selon l’ex-diplomate Guy Saint-Jacques.

« Il m’en a parlé quand j’étais encore ambassadeur », relate celui qui a représenté le Canada en Chine de 2012 à 2016.

En juin 2016, un don de 800 000 $ a été promis à l’Université de Montréal par deux hommes d’affaires chinois, Zhang Bin et Niu Gensheng. Une photo officielle immortalise l’événement, sur laquelle ils apparaissent en compagnie du recteur Guy Breton, du vice-recteur Guy Lefebvre et du doyen de la Faculté de droit Jean-François Gaudreault-DesBiens.

Photo: Archives Faculté de droit de l’Université de Montréal

M. Saint-Jacques connaissait bien certains des protagonistes. Il se rappelle que Zhang Bin, présenté comme le neveu du second donateur, Niu Gensheng, lui avait confié son projet de faire un important don à l’Université de Montréal. C’est d’ailleurs le diplomate canadien qui l’avait mis en contact avec le vice-recteur Guy Lefebvre, à une époque « encore rose » où on se méfiait peu de la Chine, dit l’ancien ambassadeur du Canada en Chine.

Le frère du premier ministre, Alexandre Trudeau, est lui aussi présent sur la photo. Il représentait à cette occasion la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, à qui les mêmes hommes ont promis un don supplémentaire de 200 000 $. La fondation est actuellement dans la tourmente en lien avec ce don. Mardi, les membres de son conseil d’administration et sa p.-d.g. ont annoncé leur démission en bloc.

Le quotidien The Globe and Mail a rapporté en février que les services de renseignement canadiens considéraient que M. Zhang avait reçu des instructions de l’État chinois dès 2014 afin de donner un million de dollars, pour lequel il aurait été remboursé, le tout afin d’augmenter son influence auprès du chef libéral Justin Trudeau. La Presse a ensuite publié que la fondation ne savait plus à qui rembourser l’argent.

Don historique

« C’est clair que quelqu’un l’a [ensuite] amené à la Fondation [Pierre-Elliott-Trudeau] », soutient Guy Saint-Jacques. Il n’a aucun souvenir que M. Zhang lui ait parlé, à cette époque, d’un projet de financer une autre organisation que l’Université de Montréal et sa faculté de droit. « Mais le fait que le gros du montant allait à l’université confirme que c’était ça, le désir initial. »

Un article de la publication corporative de la Faculté de droit de l’Université de Montréal datée de septembre 2016 rapportait d’ailleurs « le plus grand don de son histoire », destiné à financer des bourses à la mobilité d’étudiants québécois souhaitant étudier en Chine et à « honorer la mémoire et le leadership de Pierre Elliott Trudeau », notamment par l’érection d’une statue représentant l’ex-premier ministre canadien. Celle-ci ne fut jamais construite, les sommes finalement reçues étant insuffisantes.

« C’est en grande partie grâce à M. Guy Lefebvre [vice-recteur aux relations internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés] que l’on doit les liens étroits que l’Université de Montréal a tissés avec les universités chinoises », peut-on encore lire dans les archives du site Web de la faculté.

Guy Lefebvre n’avait pas répondu aux questions du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites. Son collègue Jean-François Gaudreault-DesBiens a toutefois précisé par courriel que l’Université de Montréal entretenait des liens avec la Chine par sa participation au programme de formation de juges chinois, avec l’Université McGill, depuis les années 1990.

« La Chine était jusqu’à tout récemment un partenaire recherché autant pour les gouvernements que pour les universités ou les organisations privées », a-t-il fait valoir.

Questionné sur l’intention de l’Université de Montréal de rembourser ce don, son porte-parole Jeff Heinrich précise que l’établissement considère « toutes les options » dans ce dossier. « Le regard qu’on pose sur ces questions aujourd’hui est différent de celui qu’on pouvait avoir en 2016. […] L’Université de Montréal n’avait alors aucune indication d’un lien possible entre ce don et une ingérence politique de la part d’un pays étranger », écrit-il.

Aussi à Toronto

Quelques années auparavant, en 2013, Zhang Bin a effectué un don de 800 000 $ similaire à l’Université de Toronto. On le présente alors comme le président d’un réseau médiatique chinois nommé Millennium Golden Eagle International, peut-on lire dans le communiqué.

Le don, effectué à la Faculté de médecine de cette université, visait à honorer la mémoire du médecin canadien Norman Bethune, célèbre pour avoir oeuvré en Chine dans les années 1930. La somme devait servir à payer une statue en bronze du médecin et à créer un programme de bourses.

Selon Guy Saint-Jacques, les universités cherchaient surtout à augmenter leur financement, à une époque où on ne se méfiait pas encore des intentions du président chinois, Xi Jinping.

« Ce que je savais, c’est qu’il [Zhang Bin] était très connecté avec le Parti communiste. Il m’avait donné sa carte, que j’ai encore, et il était membre de cette Conférence consultative [la Conférence consultative politique du peuple chinois]. Je me suis dit : clairement, c’est un gars bien connecté dans le Parti. Il y avait un côté nébuleux d’où vient l’argent. »

Dans un courriel au Devoir, un porte-parole de l’Université de Toronto qualifie celle-ci de « reconnaissante » du don de 800 000 , qui finance toujours des bourses à ce jour. « Ces initiatives sont alignées sur la mission de l’Université et ses priorités approuvées. [L’Université de Toronto] a des lignes directrices […] qui encadrent les relations avec [ses] donneurs. »