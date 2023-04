Les profs de l’UQAR en grève mardi prochain

Les professeurs de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), qui sont en négociation pour le renouvellement de leur convention collective, seront en grève mardi prochain en avant-midi et n’écartent pas le scénario d’une grève plus prolongée si l’université reste « bornée ».

« Il y a eu un règlement à l’Université Laval suivant plusieurs semaines de grève, et on veut leur montrer que nous sommes en mesure, et que nous avons la détermination, d’aller vers un scénario comme ça si l’employeur ne s’assied pas à la table de façon sérieuse. Mais on aimerait éviter de se rendre là », souligne Marc-Denis Rioux, président du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQAR. « Nous avons mis de l’eau dans notre vin de façon appréciable, à plusieurs endroits. Et l’université a refusé de bouger d’un iota », insiste-t-il.

Lors d’une assemblée générale le 25 janvier, les professeurs se sont dotés à 94 % de journées de grève à utiliser. Les deux tiers du corps professoral étaient présents. Une rencontre de la table de négociation est prévue mardi, d’où l’idée de faire une grève à ce moment. « On espère que l’employeur va prendre acte de ce qui s’est passé à l’Université Laval, et du règlement qui a été consenti là », lance Marc-Denis Rioux.

Le syndicat affirme que l’UQAR a cumulé un surplus de 18 millions de dollars dans les dernières années et estime que l’université a les ressources financières pour améliorer les conditions des professeurs. « Nous avons un écart avec des universités comparables comme à Chicoutimi ou en Abitibi-Témiscamingue », affirme le président, qui craint que l’UQAR se transforme en « université de seconde zone ». « Les gens sont épuisés, ils n’ont pas de reconnaissance à la hauteur de ce qu’ils font, ils sont tannés », insiste-t-il.

L’UQAR n’avait pas donné suite à la demande du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.