Stéphane Pallage recommandé comme recteur de l’UQAM

Après une première tentative sans succès de trouver un nouveau recteur l’automne dernier, le conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) recommande cette fois-ci à Québec de nommer Stéphane Pallage au poste de recteur.

Une consultation auprès notamment des professeurs, des associations étudiantes, des chargés de cours et des cadres avait cours jusqu’à jeudi midi. Stéphane Pallage, qui a été doyen de l’École des sciences de la gestion (ESG) de 2013 à 2017 et recteur de l’Université du Luxembourg jusqu’à l’année dernière, faisait face à François Audet et Lisa Baillargeon.

Après avoir analysé les résultats, le comité de sélection a recommandé à l’unanimité sa nomination pour un mandat de cinq ans. Le taux de participation a été de 68,79 %. Au premier rang, Stéphane Pallage a récolté 451 votes , contre 375 pour François Audet et 83 pour Lisa Baillargeon. Sur les 1005 voix exprimées, 96 personnes ont voté pour « aucune de ces personnes ».

C’est le gouvernement qui déterminera sa date d’entrée en fonction.