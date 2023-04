Aider la société, une puissante motivation

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Au-delà de ses recherches doctorales en psychoéducation, Gabrielle Fréchette-Boilard est animée par un désir d’aider les autres qui l’amène à s’engager au sein de plusieurs causes.

La plupart des femmes enceintes ont vécu cette expérience : une impression d’avoir l’esprit un peu embrouillé, de manquer de concentration et d’oublier des mots. Il s’agit d’un phénomène appelé mommy brain, que l’on pourrait traduire par « cerveau de maman ». Gabrielle Fréchette-Boilard, doctorante en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), se penche sur la question dans le cadre de ses recherches.

« Actuellement, le sujet sur lequel je travaille touche les fonctions cognitives des femmes enceintes, dit-elle. On explore davantage ce phénomène popularisé sous le terme de mommy brain, qui fait partie de ma thèse. À travers un échantillon de plus de 500 femmes que nous avons recrutées au cours des dernières années, on est en train d’essayer de mieux comprendre ce phénomène et les variables qui pourraient y être associées, soit de grossesse ou de stress. »

Le mommy brain est certes un ressenti subjectif des mères, mais la science tente de mieux l’expliquer et d’en trouver les causes. « C’est un phénomène que les mères rapportent et, à travers les résultats qu’on observe, il y a des explications que l’on veut ajouter à ce que la littérature scientifique actuelle recense déjà », dit la doctorante.

Engagement social et communautaire

En plus de ses études doctorales, Gabrielle Fréchette-Boilard est fortement impliquée socialement. En 2022, elle remportait le Prix de l’engagement étudiant remis par l’UQTR, à la fois pour l’excellence de son dossier scolaire et pour son engagement communautaire.

« L’UQTR déploie plusieurs centres régionaux, explique-t-elle. J’étudie au campus de Québec. Le fait de ne pas étudier au campus principal comporte plusieurs défis pour les étudiants. Nous avons accès virtuellement à certains services, mais la proximité des services étudiants est quand même plus difficile. Certains besoins sont donc comblés grâce à des initiatives étudiantes, tant par les associations qu’à travers des projets spéciaux. »

C’est le cas du Projet d’accompagnement par les pairs en psychoéducation, en cours depuis trois ans, dont Gabrielle Fréchette-Boilard est coordonnatrice. Il s’agit d’un projet en deux volets : soutien moral et psychologique aux étudiants et réussite scolaire.

« Très souvent, ce sont des étudiants qui arrivent à l’université, il y a un certain déséquilibre par rapport au cégep. Ce projet facilite leur intégration. On est là pour les accompagner concrètement à travers différentes facettes : leur charge de travail, les programmes disponibles, l’accès à des services. Le deuxième volet consiste à embaucher des étudiants qui animent des groupes d’étude et prennent en charge de la matière à couvrir. Des séances de discussion et d’échange permettent de réviser la matière en groupes. On cible les cours plus difficiles. C’est un service très apprécié. »

D’autre part, elle est aussi la présidente de l’Association générale des étudiants hors campus de l’UQTR. « Chaque campus régional a une association locale, et celles-ci font partie de l’association générale qui touche des aspects administratifs et politiques en lien avec l’université, comme les assurances collectives des étudiants. Comme je suis psychoéducatrice, l’aspect humain se reflète dans les initiatives que j’ai mises en place avec mon équipe. Cette année, j’ai notamment présenté un projet d’aide alimentaire pour répondre à des besoins étudiants. On voulait les aider à répondre à certains besoins de base pour faire face à l’inflation, donc nous avons investi une somme de 50 000 $ pour offrir des collations et des repas en formule boîte à lunch et des cartes-cadeaux chez des détaillants alimentaires locaux. »

Elle fait également partie du Comité pour la recherche par les étudiants en psychoéducation, qui vise à mieux faire connaître les travaux de recherche des étudiants en déployant diverses initiatives, par exemple une série de balados.

Deux facettes, une personne

Le fait d’être psychoéducatrice influence certainement les choix de Gabrielle Fréchette-Boilard. Mais l’inverse est aussi vrai : son implication sociale a également une influence positive sur son parcours en tant que chercheuse.

« Mon implication sociale et toutes les capacités que j’y développe, tant en gestion qu’en leadership, influencent la jeune chercheuse que je suis, dit-elle. Mais les qualités que je développe en recherche, soit ma capacité de raisonner et de poser des questions pour aller plus loin, viennent aussi alimenter la femme impliquée que je suis. Ces deux aspects visent à aider la société. Je considère que c’est comme une boucle. »

