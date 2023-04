Comprendre le développement de l’anxiété et de la peur chez l’enfant

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Selon de récentes études, la vulnérabilité des garçons à l’anxiété pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des filles. De même, certains facteurs peuvent rendre les enfants plus susceptibles d’apprendre la peur de leurs parents. Dans les laboratoires de la professeure en psychologie Marie-France Marin, des chercheuses décortiquent le développement de l’anxiété et de la peur chez les enfants.

C’est souvent autour de la puberté que de nombreux troubles anxieux sont détectés. Lors de cette période, les jeunes filles sont d’ailleurs deux fois plus nombreuses à recevoir un diagnostic que les garçons. L’anxiété va de pair avec des pics de sécrétion de cortisol, l’hormone du stress.

Les patrons de cette hormone sont-ils le résultat des troubles anxieux ou bien un facteur de vulnérabilité pouvant mener au développement d’un trouble ? C’est l’une des grandes questions qui se posent autour de l’apparition des troubles anxieux, observe Marie-France Marin, professeure du Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la modulation hormonale des fonctions cognitives et émotionnelles. Cette dernière a développé un créneau de recherche unique dans la province en s’intéressant aux interactions entre les traumatismes, le stress et les hormones.

Pour tenter d’y répondre, une étude avec 114 enfants âgés de 8 à 12 ans a été menée par la stagiaire au postdoctorat Catherine Raymond, sous la supervision de Mme Marin. Pour connaître leur degré de sensibilité à l’anxiété, les enfants ont répondu à des questionnaires. Ils ont ensuite été exposés à un événement stressant, soit une présentation orale à réaliser devant un jury. Les chercheuses ont ensuite mesuré leur sécrétion de cortisol ainsi que leur perception de leur stress à l’aide de nouveaux questionnaires. Et les résultats obtenus sont surprenants.

« On pourrait avoir tendance à dire que le stress n’affecte pas les garçons, explique Mme Marin. Mais ce n’est pas ce qu’on montre dans les résultats de cortisol, parce que les garçons qui sont vulnérables à l’anxiété ont une très forte réactivité au stresseur. »

Si aucune corrélation n’a été observée entre le degré de vulnérabilité et la sécrétion de cortisol lors de l’exposé oral chez les jeunes filles, cette corrélation a été observée chez les garçons. D’un autre côté, malgré un niveau de cortisol semblable à celui des garçons, les jeunes filles rapportaient un degré de stress beaucoup plus élevé après l’exposé.

« Cela va de pair avec l’idée que nos garçons sont peu conditionnés à parler de leurs émotions, à rapporter leur niveau de stress, explique Marie-France Marin. Ce n’est pas parce qu’ils ne le disent pas qu’ils ne le sentent pas ! Il ne faut pas juste se fier à ce que les gens disent, il faut aussi se fier à ce que le corps dit. Et ici, ce que ça dit, c’est qu’il y a des jeunes qui sont vulnérables, et si on fait juste s’en remettre à ce qu’ils vont nous raconter, on va peut-être passer à côté d’un sous-groupe auquel il faudrait porter plus attention. »

La peur chez l’enfant

Dans un autre projet, l’équipe de Marie-France Marin s’est intéressée à l’apprentissage de la peur par observation chez les enfants. Les résultats de cette étude, menée par Alexe Bilodeau-Houle pendant son projet de maîtrise, ont été publiés en février dans la revue Journal of Experimental Child Psychology.

« L’apprentissage de la peur, ce n’est pas forcément quelque chose de négatif, c’est quelque chose qui est adaptatif et important, précise Alexe Bilodeau-Houle. Quand un enfant a peur, il va courir chercher de la sécurité auprès de son parent. Le système d’attachement et le système de la peur, ce sont deux systèmes qui se développent ensemble. Par contre, [l’apprentissage de la peur] peut être à la base de la transmission de l’anxiété ou de la peur dans des familles. »

Après avoir élaboré un protocole pour étudier l’apprentissage de la peur par observation, les chercheuses ont analysé les facteurs qui peuvent potentiellement influencer cet apprentissage, comme la concordance physiologique. « Si on était face à face, nos rythmes cardiaques se synchroniseraient, explique Alexe Bilodeau-Houle. [Cette proximité fait en sorte que] l’enfant et la mère vont être en concordance physiologique. Si la mère a peur des araignées, il y a plus de risques que l’enfant développe une peur des araignées. »

Selon les résultats, les enfants qui sont plus anxieux ou qui sont en concordance physiologique élevée avec leur parent sont plus susceptibles de ressentir de la peur face à des réactions de peur de leur parent lorsqu’ils ont une relation d’attachement insécurisante. Les chercheuses s’attellent à présent à comprendre l’apprentissage de la peur chez les enfants grandissant avec des parents souffrant d’anxiété ou de trouble de stress post-traumatique.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.