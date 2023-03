La course au rectorat de l’UQAM est relancée

Après avoir été avortée l’automne dernier, la course au rectorat est relancée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où trois professeurs à la longue feuille de route se disputent ce poste convoité.

Au terme d’une période de mise en candidature qui s’est étirée sur un mois, du 9 janvier au 9 février, trois personnes ont été retenues pour briguer le poste de recteur, actuellement occupé de façon intérimaire par le vice-recteur au développement humain et organisationnel, Louis Baron. Ce dernier est venu pourvoir temporairement le siège laissé vacant par la rectrice Magda Fusaro, dont le mandat a pris fin le 7 janvier.

Un nouveau recteur devait initialement être choisi l’automne dernier, mais aucun consensus ne s’était dégagé dans la communauté de l’UQAM entre les deux candidats alors en lice, ce qui a forcé la tenue d’une nouvelle course au rectorat.

Cette fois, trois candidats sont sur la ligne de départ. Du lot, on compte François Audet, qui est professeur au sein de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM depuis 2012. Il est également directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires, affilié à l’UQAM. C’est d’ailleurs au domaine de l’humanitaire que M. Audet a consacré plus de quinze années de sa vie, avant sa carrière dans le domaine universitaire, ce qui l’a amené à travailler pour différentes organisations, dont la Croix-Rouge canadienne et CARE Canada.

« Ma vaste expérience en gestion de programmes complexes, mon parcours académique multidisciplinaire, mon vaste réseau local et international ainsi que ma notoriété publique sont des éléments qui ancrent mon profil avec les univers de l’UQAM », a écrit M. Audet dans sa lettre de motivation. S’il devient recteur de l’UQAM, il s’engage entre autres à mobiliser la communauté de l’UQAM « sur le processus de planification stratégique de 2024 » de l’établissement. Il promet aussi d’utiliser son « réseau avec le gouvernement du Québec » afin de « veiller au maintien de notre financement ».

« Sous-financement »

La professeure au Département des sciences comptables Lisa Baillargeon propose de s’attaquer en priorité au « sous-financement » de l’UQAM, qui « ne date pas d’hier ». « Il devient de plus en plus difficile de mettre en oeuvre notre mission. Et j’estime qu’il s’agit d’un des principaux défis à prioriser puisqu’il touche directement le coeur académique de notre institution, son fonctionnement, son agilité, bref sa réponse aux besoins des diverses communautés », a écrit Mme Baillargeon dans sa lettre de motivation.

Elle s’engage, si elle obtient le poste de rectrice, à rencontrer la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, afin d’amorcer une discussion sur le financement de l’UQAM « en regard de son rôle unique et plus large que celui des universités à charte de taille comparable », poursuit-elle.

Lisa Baillargeon est également directrice de l’Institut du patrimoine de l’UQAM et membre du conseil d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal. En juin 2021, elle avait d’ailleurs obtenu un mandat de trois ans comme vice-rectrice aux études de l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle a toutefois quitté cette fonction moins d’un an plus tard.

Du Luxembourg à Montréal

Après avoir été recteur de l’Université du Luxembourg pendant cinq années, de janvier 2018 à décembre 2022, Stéphane Pallage tente maintenant sa chance à l’UQAM, où il a évolué dès 1995 comme professeur au Département des sciences économiques de l’ESG UQAM. Il a ensuite été doyen de faculté, à partir de 2013 et jusqu’à son départ pour le Luxembourg.

« Je pose ma candidature au poste de recteur de l’UQAM, parce que je crois profondément en cette université et en son potentiel et parce que je pense être en mesure de bien défendre ses intérêts et lui apporter un souffle nouveau », indique M. Pallage dans la description de sa candidature.

S’il obtient le poste convoité, M. Pallage s’engage entre autres à aider l’UQAM à devenir « une destination de choix » pour un nombre plus important d’étudiants francophones, en plus de faire pression sur Québec afin d’obtenir plus de fonds destinés notamment au « recrutement d’étudiants de la Francophonie ». Il souhaite aussi aider l’UQAM à agir comme « moteur » de la revitalisation du Quartier latin.

Les candidats auront l’occasion de répondre aux questions de la communauté universitaire dans le cadre d’un événement organisé par l’UQAM le 21 mars. Une consultation aura ensuite lieu du 23 au 30 mars pour déterminer la personne qui remportera cette course au rectorat.