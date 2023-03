Le corps professoral épingle la gestion des universités

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Les campus universitaires sont souvent le théâtre de manifestations permettant aux étudiants de faire entendre leurs préoccupations à l’égard d’une société qu’ils jugent désorganisée ou inéquitable. En 2005 (contre les coupes dans le régime de prêts et bourses) comme en 2012 (contre la hausse des droits de scolarité), le mécontentement était réel, et bruyant. Mais à l’heure actuelle, c’est plutôt le corps professoral qui fait entendre sa grogne, épinglant la gestion de ces hauts lieux du savoir que sont les universités.

Parmi les professeurs d’université, il y a une insatisfaction profonde et un grand désir de changement. Michel Lacroix est bien placé pour le savoir, à titre de président par intérim de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), organisme qui regroupe 18 syndicats et associations rassemblant plus de 8000 membres.

Plus d’une dizaine de syndicats sont présentement en négociations, et trois votes de grève ont récemment été tenus: à l’Université du Québec à Rimouski, à l’Université de Sherbrooke et à l’Université Laval, avec des taux d’approbation « entre 94 % et 96 % », souligne avec fierté Michel Lacroix. « C’est exceptionnel, précise ce professeur au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et cela témoigne de façon éloquente de l’insatisfaction généralisée des professeurs à l’endroit de leurs conditions de travail, et du développement des universités dans les deux dernières décennies. »

Si l’attention médiatique se concentre maintenant sur le combat du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL), dont les membres ont déclenché lundi 13 mars une grève générale illimitée, ce conflit cristallise toutes les revendications importantes d’un groupe de travailleurs essentiels à la construction du savoir.

Au-delà du salaire

La question salariale est au coeur de la présente négociation, mais la réduire à cet aspect escamote plusieurs sujets fondamentaux. À commencer par la surcharge de travail, liée en partie à l’augmentation du nombre d’étudiants aux cycles supérieurs. En effet, selon la FQPPU, les effectifs étudiants ont crû de 93 % au deuxième cycle et de 109 % au troisième cycle. Le corps professoral, lui, n’a augmenté que de 19,5 %. « Quand on creuse le phénomène, affirme Michel Lacroix, on constate que la moitié de l’augmentation représente des professeurs dans le domaine de la santé, ce qui crée un déséquilibre dans tous les autres secteurs. » Cela fait en sorte que chaque professeur dirige de plus en plus d’étudiants, sans avoir plus de temps pour bien le faire.

Dans l’imaginaire populaire, un professeur d’université a pour but d’enseigner et de faire de la recherche. Or, entre ces deux grandes missions, les tâches administratives ont fini par parasiter l’essentiel. « C’est une des facettes les plus désagréables et sans doute la plus éloignée du travail des professeurs, déplore le président de la FQPPU. Que les demandes viennent de l’institution ou du gouvernement du Québec, les universités sont surchargées de redditions de comptes. » Un temps précieux qui empiète sur celui de la rédaction de livres ou d’articles… qu’ils doivent écrire en plus grand nombre, et encore là, dans une précipitation rarement constructive. « C’est le principal élément d’évaluation des professeurs à chaque étape de leur carrière, de l’embauche à l’obtention de subventions, alors la pression demeure forte », selon Michel Lacroix.

Professeurs en détresse

Depuis le début de la pandémie, il a beaucoup été question du contexte inédit dans lequel les jeunes ont évolué sur le plan scolaire. Leur détresse s’affiche parfois ouvertement dans les salles de classe, dont à l’université, mais les étudiants ignorent sans doute celle de leurs professeurs, victimes de la performance à tout prix. « Il y a au-delà de 10 % des professeurs qui ont des idées suicidaires, déplore le président de la FQPPU. Comment des gens fatigués, surchargés, peuvent-ils vraiment les aider tout en étant capables de faire de la recherche ? »

Les professeurs réclament aussi une plus grande transparence de la haute direction de leur établissement. Choisir un recteur ou un doyen en vase clos, déterminer en catimini les grandes orientations, tout cela devrait être chose du passé, et ce changement de culture fait partie des présentes négociations. Dans ce contexte parfois tendu, pessimiste Michel Lacroix ?« L’Université de Sherbrooke et le syndicat des professeurs ont conclu une entente [le 22 février dernier]. Quand il y a une volonté concertée d’avancer, on y parvient. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.