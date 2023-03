Un bureau de l’Université de Sherbrooke en France

Ce texte fait partie du cahier spécial Francophonie

L’Université de Sherbrooke (UdeS) a ouvert un bureau à Lyon, en France, en septembre dernier. Il servira à renforcer les liens avec les partenaires français, mais aussi avec les autres pays de l’Europe francophone et de l’Afrique du Nord. C’est particulièrement la mobilité des étudiants des cycles supérieurs et la recherche qui sont visées.

La COVID-19 n’a pas freiné l’appétit pour les liens avec l’étranger de l’UdeS, bien au contraire. « L’intérêt pour l’international est revenu en force dès que la pandémie s’est terminée, et tout de même, tant que cela était possible, nous avons continué de recevoir des étudiants de l’étranger et d’en envoyer en suivant des processus costauds de mitigation des risques et des plans de contingence », indique Pascale Lafrance, directrice générale et vice-rectrice associée aux relations internationales de l’Université de Sherbrooke.

Si l’établissement a déjà plusieurs partenaires de l’autre côté de l’Atlantique, il souhaite maintenant y assurer une présence dans le but de renforcer les collaborations et de stimuler la mobilité étudiante d’un côté comme de l’autre. « Nous avons déjà plusieurs ententes de signées et l’objectif est de les faire vivre davantage et d’ajouter une couche institutionnelle aux relations qui se développent souvent d’abord entre des personnes », explique Pascale Lafrance.

Par exemple, il arrive parfois qu’une université en France ait beaucoup de liens en recherche avec l’UdeS, mais qu’il y ait très peu de mobilité étudiante entre les deux établissements. « En étant sur place, ce sera facile de faire du réseautage et de se déplacer lorsque c’est le moment pour les étudiants français de choisir un établissement pour réaliser un stage à l’étranger, ou un doctorat en cotutelle », explique Pascale Lafrance.

Lyon a été choisi parce que l’UdeS a une concentration de partenaires dans cette ville, mais aussi dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « C’est également une façon de nous distinguer des autres universités québécoises, qui ont plutôt tendance à choisir Paris, ajoute Pascale Lafrance. De plus, c’est un endroit stratégique puisqu’il nous permet d’atteindre rapidement d’autres pays de l’Europe francophone et de l’Afrique du Nord, des endroits où nous voulons aussi renforcer nos partenariats, plus tard. »

Des projets en préparation

C’est à Carine Huillier que l’UdeS a confié le défi de la représenter en terres françaises. Née à Lyon, elle a passé les 10 dernières années de sa vie au Québec avant de rentrer en France cet été. « J’ai déjà rencontré plusieurs partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années et ils sont très heureux de voir qu’une personne de l’UdeS est maintenant sur place, parce que cela permettra de faciliter les communications et les rencontres », explique la chargée de mission du Bureau de l’Université de Sherbrooke en France.

Elle réalisera une planification annuelle des activités à réaliser, mais déjà, des projets sont dans l’air. « Nous voulons créer notamment un événement qui permettra de faire rayonner des projets scientifiques réalisés par l’UdeS et des partenaires français et, par la suite, de l’Europe francophone, illustre Carine Huillier. Nous voulons vraiment réunir les différentes facultés dans ce projet pour qu’elles mettent de l’avant des succès issus de la collaboration. »

Il est aussi question d’organiser des délégations du Québec en France et des délégations françaises au Québec. « Nous voulons stimuler la mobilité des étudiants avec nos partenaires ; c’est au coeur de notre démarche, précise Pascale Lafrance. Et il faut que ce soit bidirectionnel. D’ailleurs, cette plus grande mobilité sera intéressante également pour nos étudiants à Sherbrooke qui n’ont pas la chance d’aller à l’étranger puisqu’ils pourront être plus en contact avec des étudiants originaires d’une diversité de pays. »

« Le but premier d’une université est de former des étudiants, des citoyens du monde, alors les liens avec l’international sont primordiaux, renchérit Carine Huillier. En recherche, c’est la même chose : on va plus loin si on met en commun différentes expertises complémentaires. »

Dans les années à venir, l’UdeS pourrait aussi réaliser des embauches afin de créer une équipe autour de Carine Huillier, à Lyon. « Il y a beaucoup de territoires à couvrir, précise Pascale Lafrance, alors elle aura besoin de renfort. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.