Échanges artistiques et culturels en francophonie

Ce texte fait partie du cahier spécial Francophonie

Pour les jeunes artistes et travailleurs du milieu culturel, voyager à l’étranger est l’occasion d’obtenir un peu de visibilité, voire d’accumuler expériences et contacts, en plus d’être une source d’inspiration. Depuis mars 2022, 739 passionnés ont pu bénéficier de ce coup de pouce professionnel grâce aux Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).

Joséphine Rivard s’est rendue au Sénégal en mai 2022 pour assister à la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar. « C’était tellement un marathon, on clenchait les expos pour en voir le plus possible ! » explique-t-elle, emballée à l’évocation de ce séjour.

Outre le choc culturel lié au baptême du continent africain, cette expérience a permis à la commissaire d’exposition de développer une vision de l’art multiple, qui teinte forcément ses activités muséales menées de manière indépendante.

« J’aurais de la misère à généraliser, tellement j’ai aperçu des matériaux et des propos de toutes sortes, mais j’ai senti beaucoup de vitalité dans l’art africain, une envie d’élever la voix, de s’affirmer aux yeux du monde, car, il ne faut pas se mentir, l’industrie est plus centrée sur ce qui se fait en Occident », met-elle de l’avant.

L’organisme gouvernemental provincial LOJIQ, sous l’autorité de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, propose à la relève artistique des événements formateurs clés en main à l’étranger (surtout dans les états de langue française), comme celui auquel a pris part Joséphine Rivard.

À l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l’un des volets de LOJIQ, des fonctionnaires de la France et du Québec travaillent en étroite collaboration pour suggérer des séjours variés qui favorisent le maillage des jeunes des deux territoires. Ainsi, depuis plus de dix ans, des comédiens, des metteurs en scène et d’autres amoureux des planches peuvent par exemple se rendre à Nantes pour les Biennales internationales du spectacle. Les candidats obtiennent la couverture des frais liés au déplacement, à l’hébergement, aux activités, et le remboursement de quelques dépenses.

Créateurs et acteurs du domaine de la culture ont aussi la possibilité de soumettre à LOJIQ leur propre projet à l’international dans le but de mettre la main sur ce financement. « Historiquement, on est très sollicité au niveau de la musique, surtout par les auteurs-compositeurs-interprètes », explique Sara De Luca, coordonnatrice du programme Développement de carrière.

« Il y a beaucoup de nouveaux groupes hip-hop, un style un peu moins grand public, qui veulent aller en France, car le marché là-bas est très développé, il y a une belle écoute. Ils vont faire des tournées, des résidences, des enregistrements », poursuit-elle.

LOJIQ reçoit aussi beaucoup de demandes de la part de danseurs street dance souhaitant se perfectionner dans l’Hexagone. Les amateurs d’art visuel se manifestent également en grand nombre, car des événements majeurs, comme la Biennale internationale des métiers d’art et création et le Symposium international des arts électroniques, se tiendront à Paris en 2023. Le Québec sera d’ailleurs à l’honneur dans le cadre de ces deux événements.

Si LOJIQ soutient les travailleurs culturels, ceux-ci déposent moins de requêtes, peut-être par méconnaissance du programme. « J’ai travaillé en culture pendant des années et je ne savais pas que j’étais admissible », illustre Sara De Luca.

Soutenir les communautés émergentes

Pour obtenir le financement d’un projet de mobilité, que ce soit une rencontre professionnelle, un voyage de prospection, une résidence d’écriture, les participants doivent être âgés de 18 à 35 ans et viser une carrière en culture. La qualité artistique de leur production n’est pas analysée, seulement la cohérence de leur plan avec leur parcours.

« Des gens qu’on soutient, 99 % sont des émergents », note Sara De Luca. L’an dernier, LOJIQ a offert son concours à Thierry Larose, dont la musique pop a depuis lors gagné en notoriété ; en juin 2023, il fera partie de la programmation des Francofolies.

« Il y a un trou entre les étudiants, qui ont beaucoup de financement, et les artistes un peu plus avancés dans le métier qui peuvent bénéficier des bourses du Conseil des arts ou de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). On est là pour les aider », souligne Sara De Luca.

LOJIQ paie les dépenses liées aux déplacements, sans offrir de cachet, précise-t-elle. Par contre, l’organisme public insiste auprès des salles de spectacle, des musées et des autres collaborateurs pour que des sommes soient remises. « Ils ne sont pas toujours aux normes de l’Union des artistes (UDA), malheureusement. On n’est pas encore rendu là. »

La pandémie aurait toutefois fait des petits. « Les partenaires sont à l’écoute, ils comprennent l’importance des jeunes artistes, le fait qu’ils doivent être rémunérés à leur juste valeur », ajoute Sara De Luca.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.