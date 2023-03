La Dictée P.G.L., une compétition qui rassemble

Ce texte fait partie du cahier spécial Francophonie

Cultivons un monde juste et égalitaire ! : c’est l’invitation lancée cette année par la 32e édition de la Dictée P.G.L., dont l’ambassadeur est Aly Ndiaye, alias Webster, artiste hip-hop et passionné d’histoire.

« Comment favoriser l’accès à une éducation de qualité, une éducation égalitaire, équitable et inclusive ? s’interroge le porte-parole de l’événement. Comment faire de vous et de nous des citoyens engagés et conscients des inégalités et de leurs privilèges ? » En effet, cette formidable célébration de la langue française dans le monde est aussi porteuse de messages humanistes portant sur les défis liés à l’accès à l’éducation, notamment pour les femmes et les jeunes filles, ainsi que pour les personnes marginalisées.

Des valeurs et une identité

« Chaque année, la dictée inclut trois paramètres : la valorisation de la langue, la protection de notre environnement et le partage et la solidarité », explique François Gérin-Lajoie, qui succède à son père à la présidence du CA de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ces thèmes transversaux sont autant de fils conducteurs qui alimentent le texte des dictées depuis les trente et une dernières années.

À cela s’ajoute un thème annuel — la téléphonie, la diversité ou encore l’automobile, pour répondre aux intérêts des étudiants, de la maternelle au premier cycle du secondaire. Seuls les élèves de la 5e et 6e année peuvent se rendre plus loin dans la compétition. À la dictée est associée la Cueillette du partage, une collecte de fonds à laquelle participent les parents d’élèves et dont la moitié revient à l’école et l’autre, à la Fondation P.G.L.

Toutefois, la dictée, c’est aussi une préparation en classe avec des outils pédagogiques adaptés aux élèves de tous les niveaux.

Les épreuves ont lieu à l’école, sous la supervision des enseignants, « des bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour encadrer cet événement qui soulève beaucoup d’engouement », tient à souligner François Gérin-Lajoie.

Une dictée inclusive

L’inclusion, la Dictée P.G.L. la démontre aussi en s’adressant à deux catégories d’élèves : les étudiants francophones et ceux des classes d’immersion en français. Ces derniers n’ont qu’un paragraphe sur deux à exécuter durant les épreuves éliminatoires qui ont lieu tout au long du mois de mars.

La grande finale internationale rassemblera, au mois de mai, une petite centaine de finalistes dans la salle Bernard-Landry de l’UQAM. Quelque 50 000 élèves du Québec participent aux étapes régionales auxquels s’ajoutent 15 000 autres du reste du Canada.

En Afrique francophone, la participation est particulièrement suivie, avec notamment 260 000 étudiants rien qu’au Sénégal. Malheureusement, certains jeunes qui sont sélectionnés ne peuvent accéder à la finale, faute de visa accordé par leur pays. « En tout, la Dictée P.G.L. atteint plus de 300 000 personnes à travers le monde francophone », résume avec enthousiasme François Gérin-Lajoie, qui planche déjà, avec son équipe, sur des projets d’envergure pour souligner le 60e anniversaire du ministère de l’Éducation, partenaire de la Dictée P.G.L. depuis ses tout débuts.

Depuis l’an dernier, la Fondation organise aussi la Dictée P.G.L. de la Francophonie, à l’attention des employés en entreprise, dont beaucoup sont d’anciens participants à la version scolaire et qui sont désormais des travailleurs actifs (la finale aura lieu le 22 mars à HEC Montréal). Une manière de défendre et de promouvoir la langue française au travail.

Explorer la francophonie canadienne avec Lio Une plateforme en ligne pour se perfectionner en français tout en s’amusant : c’est la nouveauté annoncée par l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). Cet outil en ligne, financé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, est mis à la disposition des enseignants pour renforcer l’apprentissage du français et faire découvrir la vitalité des communautés francophones du reste du Canada. Dès le 20 mars, les enfants et adolescents, du primaire et du secondaire, pourront parfaire leurs connaissances du français grâce à une douzaine de jeux éducatifs. « La trame de Lio est portée par Sacha (fille ou garçon), dont les parents sont anthropologues, qui a beaucoup voyagé, mais qui constate qu’il/elle ne connaît pas si bien que ça son pays, explique Catherine Isabel, chargée de projet à l’ACELF. Il/elle décide alors de faire un voyage au coeur de la francophonie canadienne. » Les jeux sont articulés autour de trois thèmes : langue, géographie et tourisme, arts, sports et divertissement, et l’enfant doit répondre à des questions pour accumuler des « souvenirs » sur le Canada. Cette plateforme évolutive, qui sera finalisée chaque année, a été réalisée par un comité pédagogique constitué de professionnels du Québec, de l’Ontario, des provinces de l’Atlantique et de l’Ouest canadien. Elle est disponible sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.