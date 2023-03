« Il y a trop d’élèves en difficulté dans certaines classes »

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

L’invitation de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à participer aux trois forums relatifs aux négociations des conventions collectives des employés de l’État (sur la santé, l’éducation et la santé mentale) a été rejetée unanimement par les syndicats. Selon la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), les conditions ne sont pas réunies pour négocier des accords gagnants pour tout le monde.

Les conventions collectives, qui concernent environ 600 000 employés de l’État, arrivent à échéance à la fin du mois. Mais pour la FAE, Sonia LeBel s’égare avec cette confrontation médiatique. « Pendant ce temps, malheureusement, on ne parle pas des enjeux de fonds et des solutions pour améliorer les services publics que l’on donne à la population, ni en public… ni en privé ! » regrette Mélanie Hubert, présidente de la FAE, qui a reçu l’offre de la présidente du Conseil du trésor par courriel. « Notre équipe de négociation était alors dans une rencontre avec la partie patronale qui n’a même pas daigné aborder le sujet », souligne Mme Hubert.

Vers une négociation gagnante pour tous

Alors que les États-Unis se préparent à dire adieu à leur ancien président Jimmy Carter, la FAE aime se rappeler l’une des phrases clés de ce grand négociateur de paix : « À moins que les deux parties n’y gagnent, un accord ne saurait être permanent. » Cette phrase résonne amèrement dans le contexte actuel où la négociation proposée ne permettra pas aux deux parties de sortir gagnantes. « Comment les professeurs pourraient-ils accepter que leurs représentants se présentent à ces forums — qui ne sont pas des instances reconnues par la loi — alors que Mme LeBel souhaite isoler de la négociation le sujet le plus important pour eux : la composition de la classe ? » s’interroge Mélanie Hubert.

Dans le cadre de ces forums informels, le gouvernement propose en effet de discuter des aides à la classe à ajouter. Mais pour la FAE, le problème principal se situe dans le déséquilibre actuel des classes du Québec. « Les aides que propose le gouvernement pourraient probablement aider les professeurs et les élèves, mais cette solution ne réglera pas le coeur du problème : il y a trop d’élèves en difficulté dans certaines classes et les aides proposées ne sont pas des ressources professionnelles dont les élèves les plus en difficulté ont besoin », souligne Mme Hubert.

Pour un climat de confiance

La FAE, qui n’en est pas à sa première négociation, sait qu’elle devra faire des concessions dans le processus de négociation. « Mais comment savoir lesquelles faire si l’on ne connaît pas les gains que nous obtiendrons à notre propre table de négociation ? Une entente s’apprécie sur l’ensemble de l’oeuvre, pas sur des sujets pris isolément », martèle sa présidente.

Par ailleurs, une négociation demande de la confiance, de l’écoute, de l’ouverture et de la créativité pour permettre un dialogue constructif qui mènera à des bénéfices mutuels. « Quand Mme LeBel veut forcer les syndicats à participer à ces forums et qu’elle le fait sur un ton aussi péremptoire, elle ne crée pas l’espace de discussion respectueux et nécessaire au bon déroulement d’une négociation. De plus, en louvoyant sur la nature de ces forums, Mme LeBel nourrit la suspicion : serons-nous libres d’avoir des opinions divergentes ou serons-nous forcés au consensus ? » s’interroge Mélanie Hubert.

La présidente de la FAE rappelle à Mme LeBel qu’elle ne gère pas cette négociation avec « les Tony Accurso de ce monde », mais avec ses employées, majoritairement des femmes, qui ont été au front pendant la pandémie et qui continuent de l’être tous les jours, alors que la tâche est lourde et qu’elles encaissent de la violence sur la ligne de front. « Elles ne sont pas responsables des maux des deux plus grands secteurs des services publics que sont la santé et l’éducation. Elles font partie de la solution », lance-t-elle.

Mélanie Hubert note d’ailleurs que dans le milieu syndical, ce sont enfin majoritairement des femmes qui négocient pour des femmes à ses côtés : Josée Scalabrini à la FSE, Magali Picard à la FTQ, Julie Bouchard à la FIQ et Caroline Senneville à la CSN. « Nous ne copions plus le modèle masculin, mais nous faisons désormais les choses à notre façon. De nombreuses études montrent que les femmes sont plus dans la collaboration et la coopération, ce qui fait d’elles de bonnes négociatrices », fait-elle valoir. Mais elle observe que Mme LeBel continue de négocier sur un ancien modèle, en utilisant l’allégorie de la « pépine » pour faire passer son message.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.