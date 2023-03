Retourner aux études, se propulser vers l’avenir

Ce texte fait partie du cahier spécial Génie québécois

Pendant ses études collégiales, Sébastien Duquette hésitait entre la médecine et le génie — rien de moins ! Un professeur sûrement bien intentionné l’a mis en garde contre le métier d’ingénieur, n’y voyant qu’une vie passée devant des écrans et sans véritables interactions humaines. Le réseau de la santé a ainsi gagné un médecin anesthésiste.

Avec le recul, Sébastien Duquette, pas rancunier pour deux sous, croit tout de même que « ce n’est pas nécessairement un bon reflet du génie à l’heure actuelle ». Et ce professionnel de la santé sait de quoi il parle puisqu’il termine avec succès un baccalauréat en génie électrique à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Pour ce père de famille dont les enfants fréquentent aussi l’université, c’est bientôt la fin d’une parenthèse scolaire déterminante, couronnée par la bourse Jean-Jacques Archambault. Cette prestigieuse distinction remise par Hydro-Québec lui a ouvert les portes de l’Institut en génie de l’énergie électrique, situé à Polytechnique Montréal, dernière étape avant l’obtention de son diplôme.

Il est le premier surpris de sa grande passion pour toutes les facettes de l’électricité, lui qui, par déformation professionnelle, se croyait destiné au génie biomédical. Encore là, l’influence des maîtres fut déterminante, et dans le bon sens. « J’ai eu la chance de rencontrer des professeurs, dont Maxime Berger, qui m’ont fait connaître le génie de l’énergie électrique », souligne le futur diplômé, qui a profité de chaque occasion lors de son passage à l’UQAR « pour connaître le plus de choses possible ». Une curiosité profitable à bien des égards pour celui qui reconnaît sa chance d’avoir pu faire une longue pause de son premier métier pour en apprendre un autre.

Après avoir exploré les facettes de la voiture électrique grâce au projet Volt Fast, une plateforme d’apprentissage où les étudiants en découvrent davantage sur le contrôle des moteurs et la gestion des batteries, Sébastien Duquette n’a pas l’intention de s’engager dans cette voie asphaltée. Originaire de Sherbrooke, anesthésiste à Sainte-Anne-des-Monts, le futur diplômé de l’UQAR va s’enraciner encore plus à Rimouski en rejoignant bientôt Innovation maritime.

Dans ce centre de recherche appliquée affilié à l’Institut maritime du Québec, il prendra le large, en quelque sorte. « Avec une petite équipe d’ingénieurs très dynamique, nous allons travailler sur des projets d’électrification de navires de toutes les tailles, aussi bien des cargos que des bateaux de pêche », souligne le médecin bientôt ingénieur, très emballé à l’idée de participer à la transformation de ce secteur d’activité.

Lorsqu’on lui souligne sa persévérance et son courage d’avoir repris le chemin de l’université en 2019, Sébastien Duquette préfère que l’on braque les projecteurs sur sa conviction profonde : « Peu importe l’âge, il est toujours possible de retourner aux études. » En bon ingénieur, il en a fait une démonstration bien concrète.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.