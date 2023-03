« Tout le monde a sa place en génie »

Ce texte fait partie du cahier spécial Génie québécois

Un large sourire dessiné sur le visage, l’étudiante en génie Sophia Roy est l’incarnation même de cette brillante relève déterminée à agir face au défi du siècle : les changements climatiques. L’excellence de ses résultats et sa forte implication dans la communauté étudiante ont été récompensées par une bourse de l’Ordre de la rose blanche, décernée par Polytechnique Montréal.

À seulement 23 ans, Sophia Roy présente déjà une impressionnante feuille de route. Après un baccalauréat en génie chimique à l’Université McGill, dont les résultats lui valent la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, elle enchaîne directement avec un doctorat en parcours accéléré à Polytechnique Montréal.

Ses recherches doctorales sont axées sur la décarbonisation de l’acier, l’une des industries les plus polluantes au monde. « En comptant la consommation d’électricité, l’industrie de l’acier représente 10 % de nos émissions mondiales, affirme Sophia Roy. On en a besoin pour les chemins de fer, les éoliennes, les bâtiments, partout… On ne peut pas juste arrêter d’en produire. »

Réduire son impact environnemental pourrait passer par le recyclage des matières premières ou bien par la transformation des méthodes de production, actuellement dépendantes des combustibles fossiles. « Et si on change ces méthodes, il faut regarder quels seront les nouveaux impacts, poursuit-elle. C’est important d’analyser le cycle de vie au complet. »

Rechercher et agir

Conscientisée aux défis environnementaux depuis son plus jeune âge, Sophia Roy souhaite par-dessus tout agir, concrètement. « J’ai été influencée très jeune par les documentaires sur les enjeux climatiques et la biodiversité, notamment ceux de Jane Goodall, raconte-t-elle. C’était un véritable modèle, je voulais être comme elle ! » Le monde du génie et de la recherche constitue désormais un espace de choix pour développer ses propres solutions, selon elle.

Dès le baccalauréat, Sophia Roy s’est intéressée aux moyens de réduire l’empreinte écologique de la fabrication de panneaux solaires. Pour synthétiser ses travaux, elle publie un article dans The Canadian Journal of Chemical Engineering en 2020, devenu l’un des plus téléchargés. Un écho auquel la jeune femme ne s’attendait pas, mais qui la rend particulièrement fière.

La doctorante a également réalisé un stage au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en 2021. Après de multiples consultations avec des personnes expertes et autres vérifications d’hypothèses de calcul, elle élabore un outil permettant de convertir le tonnage des émissions de CO 2 d’un projet de gaz naturel liquéfié du gouvernement en nombre de voitures. « Quand j’ai envoyé la version finale à ma directrice de stage, elle a souhaité le partager, et le calculateur s’est rendu jusqu’au ministre, qui l’utilise dans sa prise de décision, raconte-t-elle. J’étais vraiment contente, c’était une belle expérience. »

Sophia Roy ressent de l’espoir, malgré l’ampleur des défis climatiques. « La nouvelle génération va amener des solutions, il faut que ça bouge sur le plan technologique, social, politique, économique, s’enthousiasme-t-elle. En parlant avec mes amis dans d’autres domaines, on se rend compte à quel point chacun veut incorporer des pratiques durables. »

L’excellence au féminin

Si elle valorise l’excellence féminine en génie, la bourse de l’Ordre de la rose blanche est doublée d’une symbolique puissante. Créé en 2014, l’Ordre rend hommage aux victimes ainsi qu’à toutes les personnes qui ont subi la tragédie du 6 décembre 1989, au cours de laquelle 14 jeunes femmes ont été assassinées. Nathalie Provost, blessée lors des événements, et Michèle Thibodeau-DeGuire, première femme diplômée en génie civil de Polytechnique en 1963, sont d’ailleurs les marraines de la bourse.

L’émotion est d’autant plus forte, lors de la cérémonie de remise, que la mère de Sophia Roy a elle-même entamé ses études en génie à Polytechnique un an après le féminicide. « Ça l’a marquée, puis nous avons souvent eu des conversations sur l’importance des femmes en génie, souligne-t-elle. Elle m’a beaucoup encouragée dans cette voie. »

Comme sa mère l’a fait pour elle, la jeune femme affirme qu’il est important d’allumer la flamme de la science au plus tôt. Elle a participé au programme GéniElles, dont la mission est de sensibiliser les filles aux sciences et au génie en démystifiant les possibilités de carrière dans ce domaine. « J’ai toujours aimé l’idée de transmettre le savoir et faire des ateliers avec les plus jeunes, explique-t-elle. Il faut leur montrer qu’elles peuvent avoir un impact dans la société. » C’est cette même passion qui l’a poussée au doctorat, puisqu’elle ambitionne de devenir enseignante au niveau universitaire.

La bourse de 30 000 $ de l’Ordre de la rose blanche lui permettra d’ailleurs de se consacrer davantage aux activités de mentorat qu’elle affectionne. Bien que les femmes soient de plus en plus nombreuses à étudier en sciences et à en faire une carrière, elles demeurent sous-représentées. Sophia Roy croit qu’il faut aller plus loin et favoriser la diversité au sens large, car « tout le monde a sa place en génie ».

