Parents et enfants écopent de la pénurie de chauffeurs d’autobus scolaire

La pénurie de chauffeurs d’autobus scolaire, qui ne fait que s’aggraver depuis le début de la pandémie, a des répercussions multiples sur les parents et les enfants de plusieurs régions du Québec, qui pressent le gouvernement Legault d’agir pour remédier à la situation.

Au printemps dernier, le milieu syndical estimait à environ 1500 le nombre de chauffeurs manquant à l’échelle de la province, un nombre qui aurait augmenté depuis, selon la présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Josée Dubé. Au point où de nombreux parents qui demeurent notamment à Montréal et dans ses couronnes ont rapporté au Devoir que des sorties scolaires ont été annulées dans les derniers mois en raison de cette pénurie, tandis que des enfants n’ont tout simplement plus accès à un transport scolaire pour se rendre en classe cinq jours par semaine.

« Avant, on était capables de faire nos circuits et de trouver des solutions de dernière minute » lorsque des chauffeurs d’autobus manquaient à certains endroits, relève la vice-présidente du secteur public de la Fédération des transporteurs par autobus, qui représente les employeurs de chauffeurs d’autobus scolaire de la province, Caroline Vallée.

Or, désormais, certains transporteurs« n’arrivent plus à couvrir les circuits » dans différentes régions du Québec, même après avoir fait appel à des mécaniciens ou à des employés de bureau pour tenter de pallier temporairement des absences de chauffeurs, confie-t-elle au Devoir. « À un moment donné, on n’a pas le choix de se rendre à l’évidence que le circuit ne peut pas se faire », renchérit Mme Vallée.

Ainsi, « certains enfants n’ont aucun transport scolaire depuis des mois », indique également Josée Dubé, elle-même conductrice d’autobus scolaire depuis 16 ans.

Kim Bénard, qui demeure à Sainte-Julienne depuis le 23 décembre dernier, raconte qu’un de ses fils a manqué deux semaines et demie d’école depuis le début de l’année en raison de la pénurie de chauffeurs d’autobus scolaire. La mère de famille n’étant pas en mesure de conduire, c’est finalement une voisine qui s’est portée volontaire pour transporter cinq jours par semaine l’enfant à ses cours. « C’est un peu déplorable parce que mon garçon était bon à l’école avant de manquer deux semaines et demie », soupire Mme Bénard, qui affirme avoir interpellé le ministère de l’Éducation du Québec au sujet de cette situation, « sans succès ».

Sofia Giunti, qui demeure à Saint-Lin–Laurentides, dans Lanaudière, a elle aussi écopé à plusieurs reprises de la pénurie de chauffeurs d’autobus scolaire dans les derniers mois. « Les enfants se présentaient à l’arrêt et l’autobus ne passait pas », lance la mère de famille. Elle a dû faire 30 minutes de voiture pour aller porter ses enfants à leur école secondaire, à Saint-Roch-de-l’Achigan. « Ils ont même manqué des jours d’école parce que je devais me présenter au bureau, confie la mère de famille. C’était vraiment stressant. »

« C’est une année difficile », lance également Jacynthe Caron, une résidente de Saint-Michel. Depuis le début de l’année, elle a été informée à quelques reprises, la veille ou encore le jour même, qu’aucun autobus scolaire ne passerait prendre son fils pour l’amener à son école primaire. Une sortie scolaire a aussi été annulée récemment en raison de la pénurie de chauffeurs, souligne-t-elle.

Un métier à valoriser

Au coeur de cette pénurie se trouvent les mauvaises conditions salariales des chauffeurs d’autobus, qui sont aussi aux prises avec des horaires de travail complexes. « On a de la difficulté à être compétitifs dans le transport scolaire pour ce qui est des salaires », qui ne sont souvent que de quelques dollars au-dessus du salaire minimum, reconnaît Caroline Vallée, de la Fédération des transporteurs par autobus.

Joint par Le Devoir, le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, rappelle que le gouvernement du Québec a lancé dès septembre 2020 un programme d’aide financière « visant l’octroi de primes de rétention et d’attraction aux conducteurs ». Les contrats scolaires ont aussi été bonifiés l’automne dernier.

« Au total, nous avons augmenté le financement du transport scolaire de près de 130 millions de dollars par rapport à l’an dernier. Concrètement, c’est 2400 $ dans les poches d’un chauffeur », ajoute le cabinet, qui assure ainsi ne pas être resté « les bras croisés » devant la pénurie de conducteurs d’autobus scolaire.

Ce qui descend dans nos poches, il n’en reste pas beaucoup.

Caroline Vallée affirme pour sa part que la majoration du financement destiné au transport scolaire réalisée par Québec, « ça ne couvre pas toutes nos dépenses ». Les transporteurs, rappelle-t-elle, font face tant à l’augmentation du prix du carburant dans les derniers mois qu’au prix d’achat élevé des véhicules électriques qu’ils doivent se procurer pour répondre aux nouvelles exigences du gouvernement Legault.

« Ce qui descend dans nos poches, il n’en reste pas beaucoup », résume ainsi la syndicaliste Josée Dubé. La conductrice d’autobus scolaire constate d’ailleurs que plusieurs de ses collègues sont régulièrement sollicités par d’autres entreprises, comme les sociétés de transport en commun, qui offrent des salaires beaucoup plus compétitifs. Pourtant, les chauffeurs d’autobus scolaire effectuent un travail ardu qui implique de conduire tout en gérant des enfants qui ne tiennent pas toujours en place, illustre Mme Dubé, qui estime que ce métier mériterait d’être plus « valorisé ».

Une chauffeuse d’autobus qui habite dans Lanaudière a d’ailleurs indiqué au Devoir avoir constaté que des véhicules sont parfois remplis au-delà de leur capacité légale. Celle-ci est de 72 élèves du primaire ou de 48 élèves du secondaire par autobus scolaire. « Souvent, je vais réussir à en prendre plus », a-t-elle confié sous le couvert de l’anonymat, car elle n’est pas autorisée par son employeur à parler aux médias.

Les chauffeurs d’autobus scolaire sentent ainsi la pression augmenter sur leurs épaules, en raison de la pénurie, ce qui incite d’autres conducteurs à jeter l’éponge. « Chaque année, on nous en demande plus, mais on ne nous en donne pas plus, soupire une autre conductrice, qui a elle aussi requis l’anonymat. C’est probablement ma dernière année comme chauffeuse d’autobus, parce que c’est très demandant et pas très valorisant. »