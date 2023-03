Des projets de recherche sur la réussite à l’école

Ce texte fait partie du cahier spécial Leadership au féminin

Comment aider les enfants et les adultes à mieux apprendre, à mieux s’organiser et à réussir leurs études ? Différentes recherches menées par des femmes se penchent sur la question.

L’éducation cognitive : apprendre à apprendre

L’éducation cognitive amène les enfants et les adultes à développer une meilleure compréhension de ce qui se passe dans leur tête lorsqu’ils sont en train d’apprendre et à développer de meilleures stratégies d’apprentissage. Bref, il s’agit d’apprendre à apprendre.

À l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), on étudie l’éducation cognitive depuis plus de 35 ans grâce à une approche développée par le chercheur Pierre Audy.

« Quand on parle d’efficience cognitive, on parle d’apprendre ou de résoudre des problèmes avec plaisir, aisance et assurance, en évitant le gaspillage de temps, d’énergie et de ressources », explique Louise Lemieux, professeure invitée et coordonnatrice de l’Unité de recherche en éducation cognitive (UREC) à l’UQAT.

Le programme « Apprends-moi à apprendre », basé sur l’éducation cognitive, est un partenariat entre l’UQAT et le Centre DÉBAT, un centre d’alphabétisation de Montréal. Lise Duplain, cofondatrice et directrice de ce centre, a été mise en contact avec cette approche il y a plus de 25 ans et l’a utilisée avec des adultes en réinsertion socioprofessionnelle. Par la suite, le programme a été utilisé dans plusieurs écoles.

Une étude a été menée auprès d’une vingtaine de groupes d’élèves de sixième année issus de trois écoles et de leurs enseignants et enseignantes, qui avaient suivi des ateliers du programme durant l’année scolaire 2020-2021 afin de documenter leur perception de ses effets sur leur apprentissage. Les résultats de cette étude, intitulée « Un trésor à partager », ont récemment été présentés par la chargée de cours et chercheuse principale France Pelletier ainsi que par Louise Lemieux.

Parmi les résultats les plus frappants, on note que 100 % des enseignants recommandent qu’on enseigne les stratégies d’apprentissage, comme on le fait pour le français et les mathématiques.

« Nous avons mesuré les perceptions des élèves et des enseignants sur les effets du programme, dit Louise Lemieux. Les enfants l’ayant suivi constatent qu’ils ont amélioré leurs façons de faire et de comprendre certaines choses, ainsi que leur sentiment d’efficacité personnelle. Nous avons aussi constaté que les enseignants redemandaient ce programme pour leur classe, année après année. »

Ces résultats et l’expérience du Centre DÉBAT au fil des ans démontrent la pertinence de l’éducation cognitive pour améliorer les stratégies d’apprentissage, et ce, à tout âge.

« Le développement des stratégies d’apprentissage, de façon plus formelle, restera toujours un élément à mettre en avant, dit Louise Lemieux. Le monde de l’enseignement est de plus en plus au fait de cela. »

Pour une meilleure transition vers les études supérieures

Pour les jeunes ou les adultes du Québec qui retournent sur les bancs d’école, la transition vers le cégep ou l’université n’est pas toujours aussi simple qu’on le croit.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a confié à l’Université du Québec (UQ) le mandat de mener un vaste projet de recherche qui se poursuivra jusqu’en 2025 dans six régions afin de comprendre comment on peut faciliter cette transition vers les études supérieures.

Séverine Parent (chercheuse principale), Michelle Deschênes et Edith Jolicoeur, toutes les trois professeures en sciences de l’éducation, Nancy Michaud, professeure en sciences comptables, et Marie-Ève Gonthier, chargée de cours et conseillère en pédagogie et en technopédagogie, représentent l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) au comité scientifique du projet de l’UQ.

À l’UQAR, on s’est attardé aux compétences numériques, un aspect incontournable des études supérieures. « Les jeunes sont de bons utilisateurs de leurs outils et passent de nombreuses heures sur leurs écrans, mais quand on parle de compétences numériques, c’est plus large », explique Séverine Parent, professeure en technologie éducative et en littératie numérique à l’UQAR.

« Selon le cadre de référence du ministère, la compétence numérique comporte 12 dimensions. Quand on l’aborde dans ses détails, on constate que les jeunes ne sont pas si habiles que cela dans toutes les dimensions. On pense, entre autres, à la pensée critique, à la production de contenu, à la culture informationnelle. Les jeunes sont habiles pour communiquer avec les outils, mais dans le cadre de notre recherche, on s’intéresse à leur utilisation sur les bancs d’école. Quand on fait le saut au collégial, ce ne sont plus les mêmes plateformes qu’au secondaire. »

Le projet de recherche s’intéresse donc à la transition entre le secondaire et le collégial, ainsi qu’entre le collégial et l’université. Durant la première année, les chercheuses sont allées sonder les étudiants pour savoir si ceux-ci connaissent, utilisent et apprécient les mesures en place pour développer leurs compétences numériques.

« Notre objectif, par la suite, est de bonifier les mesures, dit Séverine Parent. Puis, la dernière année, tous les chantiers reliés au projet vont se retrouver pour mettre les résultats en commun, brosser un portrait global et élaborer un modèle pour soutenir les transitions. »

