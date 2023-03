Des scientifiques qui se démarquent

Ce texte fait partie du cahier spécial Leadership au féminin

Au Canada, si les femmes représentent moins du quart des spécialistes travaillant en sciences et en technologies, les exemples féminins inspirants ne manquent pourtant pas. Voici le portrait de quatre d’entre elles, toutes inscrites à la Faculté des sciences de l’UQAM et lauréates de bourses du Fonds pour les femmes en science.

Gabrielle Joyce Tato Nana

Lauréate d’une bourse Persévérance du Fonds pour les femmes en science cette année, Gabrielle Joyce Tato Nana n’a jamais perdu de vue son envie de se spécialiser en intelligence artificielle, un domaine qui pique sa curiosité depuis longtemps déjà. « J’ai toujours étudié l’informatique, et plus je faisais des recherches, plus je m’intéressais au sujet », explique-t-elle. Cette jeune femme originaire du Cameroun a ainsi atteint son but en intégrant la maîtrise en informatique, concentration intelligence artificielle, à l’UQAM, après un parcours collégial et universitaire en Afrique. « J’ai fait mon baccalauréat à l’Institut Africain d’Informatique, mais lorsque j’ai voulu m’orienter dans l’intelligence artificielle, il n’y avait malheureusement pas de formation. C’est pour ça que j’ai entamé une maîtrise en informatique générale avant de postuler et d’immigrer ici pour poursuivre dans cette voie qui m’attirait », se souvient Gabrielle Joyce Tato Nana.

Aujourd’hui, elle se spécialise dans la prédiction. Dans le cadre de son projet de recherche, la chercheuse s’intéresse à la conception d’un modèle aéronautique capable de prédire le comportement de pilotage d’avion, notamment en situation d’urgence. Celui-ci a pour objectif le perfectionnement des simulateurs de vol qui sont utilisés pendant la formation des pilotes. « Il ne s’agit pas de remplacer l’humain, mais plutôt de lui être complémentaire », prévient celle qui croit que ses recherches pourront servir à aider les pilotes à s’améliorer. « Un peu comme un coach », estime-t-elle.

Pour ce faire, l’étudiante s’appuie sur des données aéronautiques récoltées au préalable afin d’implémenter des modèles qui apprennent de ces mêmes données. « De cette manière, ces modèles peuvent prédire les actions qu’un pilote aurait faites. » Elle voit d’ailleurs, plus globalement, un énorme potentiel à l’intelligence artificielle. « Reproduire le raisonnement humain, pouvoir le modéliser, tout comme prédire des tas de choses, c’est vraiment cet aspect qui me captive », s’enthousiasme-t-elle.

Parce qu’elle est convaincue que l’intelligence artificielle est un moyen incontournable de faire progresser chacune des sphères liées à l’activité humaine, Gabrielle Joyce Tato Nana rêve désormais d’avoir, un jour, l’occasion de mettre son savoir et ses compétences au service du Cameroun. « Je ne sais pas encore si je vais passer le reste de ma vie professionnelle dans l’intelligence artificielle appliquée à l’aéronautique. En revanche, ce qui est sûr, c’est que j’aimerais apporter mes connaissances en la matière dans mon pays et avoir l’opportunité de former d’autres personnes », confie l’étudiante à l’UQAM.

Samaneh Salek Esfahani

Également détentrice d’une bourse Persévérance 2023, Samaneh Salek Esfahani s’est d’abord spécialisée dans l’électrochimie, cette science qui utilise une réaction chimique pour produire de l’électricité. « J’ai toujours adoré la chimie physique et l’électrochimie, car je suis très sensible aux problèmes d’énergie dans le monde actuellement », précise-t-elle. Cette chercheuse d’origine iranienne a terminé une première maîtrise en chimie inorganique de l’Université Alzahra de Téhéran, pour entamer ensuite des études de 2e cycle à l’UQAM à son arrivée au Québec, en 2011. Elle y fait la connaissance de Joshua Byers, professeur au Département de chimie, qui lui fait découvrir ce programme et la suit aujourd’hui encore depuis son laboratoire. À l’époque, elle a établi brillamment une méthodologie pour l’électrodéposition de pérovskite d’halogénure de plomb sur une surface de microélectrode, une avancée considérée comme majeure pour les appareils à énergie solaire.

Photo: UQAM

Samaneh Salek Esfahani s’intéresse dorénavant aux piles à combustible, une source d’énergie verte, en analysant l’activité électrocatalytique des monoparticules et en développant d’une méthode d’analyse quantitative de celles-ci. « Certes, la pile à combustible existe déjà, mais les électrocatalyseurs utilisent le platine et ce matériau est dispendieux, alors on cherche toujours à trouver des électrocatalyseurs de substitution. Pour cela, je réalise des mesures électrochimiques à l’échelle nano et microscopique », indique-t-elle. Une technique et une expertise qui, selon elle, sont loin d’être évidentes. « Ce n’est vraiment pas facile, car par exemple, on utilise des pipettes qui sont très fragiles et cassent fréquemment. Il faut donc être très prudent. »

Aussi passionnant et essentiel soit-il, le doctorat n’en demeure pas moins chronophage pour cette mère de deux enfants. Entre les mesures, les simulations, les lectures et les nouveaux logiciels à connaître, il est parfois difficile de trouver le bon équilibre entre la vie privée et les études. « Mes recherches avancent bien si elles mobilisent beaucoup de mon temps, d’où l’importance du Fonds pour les femmes en science pour concilier les deux », salue la boursière qui perçoit encore un long chemin avant de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes, même si elle remarque de plus en plus d’étudiantes dans les cohortes en chimie.

L’autre cheval de bataille de Samaneh Salek Esfahani est la résolution de la crise énergétique mondiale. « Je veux vraiment apporter ma contribution à cet immense problème », insiste-t-elle. Et puisque la pile à combustible utilise l’oxygène et l’hydrogène comme source d’énergie, elle peut ainsi, petit à petit, amener sa pierre à l’édifice de la transition écologique. « L’électrolyse de l’eau est une source propre d’énergie et c’est ce procédé qu’on retrouve dans la pile à combustible, dit-elle fièrement. C’est même le seul sous-produit de l’eau ! »

Mégane Déziel

Cette native de Shawinigan a toujours su cultiver son amour pour la biologie, qu’elle découvre pendant son enfance dans les bois qui l’ont vue grandir. Son diplôme de cégep en poche, Mégane Déziel quitte la Mauricie pour Montréal afin de suivre un baccalauréat en sciences biologiques avec une concentration en biodiversité, écologie et évolution à l’UdeM. « J’ai compris, au début de mes études, qu’il était possible de faire carrière en biologie quand j’ai assisté à mes premiers cours sur l’environnement », révèle celle qui s’épanouit à travailler au milieu de la nature et à observer les différents organismes vivants.

Photo: UQAM

Le déclic se confirme ensuite lorsqu’elle est recrutée comme stagiaire estivale pour la Fondation Québec-Labrador (QLF) et qu’elle part pour Terre-Neuve dans le but de donner corps à des projets de conservation et de sensibilisation en environnement auprès des jeunes. « C’est tellement beau ! C’est là-bas que j’ai eu le goût du terrain et que j’ai développé un intérêt pour l’ornithologie. On y effectuait des recensements d’oiseaux marins et de rivage, le pluvier siffleur entre autres, qui est une espèce en danger », se rappelle-t-elle avec entrain.

L’été suivant, Mégane Déziel réitère l’expérience avec QLF, en tant que superviseuse, cette fois. « J’étais donc plus impliquée dans la planification. » Après avoir obtenu son baccalauréat, celle-ci est embauchée à temps plein à QLF pendant deux ans, puis elle se rend au Nouveau-Brunswick pour mener à bien un projet de conservation. « Nous posions des enregistreurs dans les bois pour recenser la faune pendant la nuit, dont des espèces d’oiseaux », commente-t-elle. Son désir de recherche n’étant pas complètement assouvi, elle souhaite se perfectionner en biogéographie.

La biogéographie, qu’est-ce que c’est, au juste ? Cette science permet notamment de comprendre comment un ancêtre se divise en plusieurs espèces contemporaines et d’examiner les patrons géographiques. « Si on parle des sulidés, il y a le fou à pieds bleus aux Galápagos et le fou de Bassan dans l’Atlantique. J’ai déjà essayé de retracer pourquoi ces familles se retrouvent dans ces régions du monde, relate-t-elle. Ça me fascine de voir quels sont les événements géologiques en termes de plaques tectoniques qui ont fait en sorte que des populations ont été isolées d’un ancêtre commun et que l’on retrouve des espèces distinctes à ces endroits-là aujourd’hui. » Pour sa maîtrise, Mégane Déziel se joint alors à l’équipe d’Alain Paquette à l’UQAM, qui ausculte la biogéographie des arbres, dont leurs traits fonctionnels. « C’est tout ce qui peut être mesuré sur un individu et qui renseigne sur sa capacité d’adaptation. Par exemple, en forêt, une espèce avec des feuilles plus larges va souvent être plus tolérante à l’ombre parce qu’elle dispose d’une plus grande superficie pour faire de la photosynthèse », fait-elle remarquer.

Son implication dans la communauté et son rôle de modèle scientifique ont, par ailleurs, été récompensés cette année par la bourse Leadership, niveau 3e cycle. Son projet de recherche au doctorat sonde les facteurs biotiques et abiotiques responsables de l’assemblage des communautés forestières en contexte de changements climatiques. À l’aide de l’écologie fonctionnelle, des outils de biogéographie et de la modélisation statistique, Mégane Déziel tente de prédire la répartition spatiale des forêts, essentielles à nos sociétés, en fonction des variations du climat.

Rowena Japitana Ligalig

C’est en voulant notamment apporter des solutions aux changements climatiques que Rowena Japitana Ligalig quitte son archipel natal des Philippines à l’automne 2022 et s’installe à Montréal, avec son mari et sa fille âgée de quelques mois. Elle souhaite poursuivre un vieux rêve d’enfant et intégrer le programme doctoral en sciences de l’environnement de l’UQAM. Passionnée par l’écologie végétale depuis toujours, cette détentrice de la bourse Ambition 2023 du Fonds pour les femmes en science peut maintenant consacrer davantage de temps à la recherche scientifique qui concerne la flore.

Photo: UQAM

Pour son projet de recherche, la doctorante étudie les dynamiques du carbone au sein de la forêt boréale mixte canadienne. « J’aimerais comprendre comment le processus de la dynamique du carbone forestier du Québec varie et interagit, entre autres dans le cadre des changements climatiques », affirme-t-elle. Mais pas seulement, puisque la scientifique doit aussi prendre en considération d’autres interactions tout aussi complexes entre la composition des espèces, les perturbations naturelles, comme les feux de forêt ou les épidémies de la tordeuse du bourgeon de l’épinette, et l’aménagement de la forêt. « Le but de ce projet est d’explorer ces dynamiques en utilisant des modèles de simulation de forêts pour trouver des stratégies de gestion et des scénarios pour mesurer la capacité des forêts du Québec à s’adapter aux changements climatiques », ajoute-t-elle.

Rowena Japitana Ligalig n’en est bien sûr pas à son coup d’essai en ce qui a trait à la dynamique carbone des forêts et l’UQAM peut compter sur cette spécialiste pour faire avancer la science environnementale. « Mes anciennes recherches portaient aussi sur cette thématique », commente-t-elle. Celle qui a décroché une maîtrise en botanique à l’Université des Philippines à Los Banõs avant d’occuper pendant cinq années la double fonction de chercheuse et de professeure au Département de biologie de l’Université d’État de Caraga dans son pays d’origine y a, par exemple, enseigné la botanique, l’écologie et la phytogéographie, tout en dirigeant en parallèle plusieurs recherches sur la conservation de la biodiversité. Forte de ces expériences passées, Rowena Japitana Ligalig croit pouvoir apporter son aide aux défis environnementaux. « Je veux pouvoir donner mes propres réponses aux défis que les changements climatiques soulèvent. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.