Des modèles inspirants pour nos universités

Ce texte fait partie du cahier spécial Leadership au féminin

Véritables pionnières, Anne-Marie Croteau et Maud Cohen sont les premières femmes nommées à leur poste respectif au sein de deux grands établissements montréalais.

Anne-Marie Croteau : offrir un espace de réussite aux femmes

En 2017, Anne-Marie Croteau était nommée doyenne de l’École de gestion John-Molson à l’Université Concordia, devenant la première femme à occuper ce poste, pour un mandat de cinq ans qui vient d’être renouvelé.

Ponctuée de diplômes et de rôles au sein d’une foule de conseils d’administration, sa trajectoire exemplaire impressionne. Après des études en mathématiques actuarielles et en gestion, elle termine un doctorat en gestion des systèmes d’information organisationnels à l’Université Laval et devient professeure en technologies de l’information à Concordia, où elle enseigne pendant plus de 25 ans. Depuis 2016, elle est membre du conseil d’administration d’Hydro-Québec.

« Quand je me suis proposée comme doyenne, je voulais rester pour dix ans, car nous avons eu plusieurs doyens qui ont eu du succès, mais qui ne sont pas restés longtemps, dit Anne-Marie Croteau. Je trouvais qu’il était important d’apporter une stabilité. »

Celle qui se décrit comme une personne introvertie, mais accessible et à l’écoute des gens est consciente qu’elle peut et doit changer les choses. Dès le début de son premier mandat, Anne-Marie Croteau a amené plus de femmes aux instances décisionnelles. Sous sa gouverne, John-Molson est d’ailleurs devenue la première école de commerce à obtenir la Certification Parité de l’organisme La Gouvernance au féminin.

« Quand j’ai été nommée, il y a eu une vague de fierté au sein de la faculté et j’ai réalisé que les jeunes femmes avaient besoin de modèles. C’est important d’offrir un espace où l’on peut se réaliser professionnellement en tant que femme et où tout le monde a accès aux mêmes chances de réussir. Il m’arrive souvent de solliciter des femmes pour les inciter à endosser des rôles de leadership, mais elles sont souvent hésitantes, surtout si elles ont de jeunes enfants. Or, si on a de l’ambition en administration et en gestion, il ne faut pas attendre que les enfants aient terminé l’école. Il faut prendre de l’expérience dès le début de sa carrière. »

Selon une étude publiée par la firme McKinsey en 2022, les femmes ont perdu du terrain dans le monde des entreprises, une situation qui préoccupe Anne-Marie Croteau.

« La pandémie et le télétravail sont en partie responsables de ce recul, dit-elle. Les femmes ont plus tendance à opter pour le télétravail parce qu’il facilite la conciliation travail et vie personnelle, mais il faut veiller à ce que cela ne se traduise pas vers un retour aux anciens réflexes quand vient le temps d’accorder une promotion. Si on décide de travailler de la maison, il faut être stratégique et développer d’autres mécanismes pour être quand même visible. De leur côté, les entreprises doivent être conscientes du phénomène et s’ajuster pour que les femmes ne soient pas pénalisées. »

Maud Cohen : accueillir plus de femmes en génie

En août 2022, Maud Cohen devenait la première femme dans l’histoire à devenir directrice générale de Polytechnique Montréal. Une nomination emblématique et tournée vers l’avenir, à l’heure où le monde du génie a besoin des femmes pour relever les défis de notre époque.

Photo: Bénédicte Brocard

Elle-même diplômée en génie industriel de Polytechnique, Maud Cohen a été présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec de 2009 à 2012, avant de faire un bref saut en politique comme candidate pour la CAQ à l’élection générale de 2012, où elle n’a pas été élue. Elle est ensuite p.-d.g. de la Fondation CHU Sainte-Justine de 2014 à 2022.

« Mon passage à Sainte-Justine m’a aidée à mieux comprendre que je souhaite orienter ma carrière vers des rôles qui font une différence dans la société », dit Maud Cohen.

« Polytechnique est mon alma mater et l’endroit où j’ai commencé à m’engager dans divers comités, se souvient-elle. J’éprouve un sentiment d’appartenance et je pense que Poly a un rôle important à jouer pour faire face aux défis actuels, surtout en ce qui concerne les changements climatiques. En génie, nous sommes au coeur des problématiques actuelles et nous devons former la nouvelle génération pour la rendre apte à trouver des solutions. »

Et les femmes ont un rôle clé à jouer en sciences et en technologies pour relever ces défis. « Je réalise très bien ce que représente le fait d’être la première femme à occuper ce poste, pour une université dans un domaine qui a longtemps été masculin. Mais nous avons fait du chemin. Au baccalauréat, notre dernière cohorte comportait 33 % de femmes. Le fait d’avoir des programmes en génie chimique, industriel et biomédical contribue à les attirer. Néanmoins, elles ont besoin d’avoir plus de modèles. »

La tragédie du 6 décembre 1989 a certes joué un rôle dans la volonté de Polytechnique de devenir un modèle d’inclusion où les femmes pourraient s’épanouir dans une carrière reliée à l’ingénierie, selon elle.

« Au Québec, un sérieux travail de fond a aussi été effectué pour mieux accueillir les jeunes femmes en sciences et technologies, et ce, dès l’école secondaire. Il faut continuer à faire en sorte qu’elles se sentent les bienvenues en génie, de même que toutes les personnes issues de la diversité. C’est un travail à long terme. Quand j’ai terminé mes études, en 1996, nous étions à 20 % de femmes. Près de 30 ans plus tard, on est à 30 %. Serions-nous capables d’atteindre 40 % d’ici dix ans ? C’est un objectif ambitieux. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.