Trois syndicats de professeurs d’université adoptent des mandats de grève

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective des professeurs se corsent à l’Université Laval, à celle de Sherbrooke et à celle de Rimouski.

Alors que le syndicat des professeurs de la première entame deux semaines de grève à compter de lundi, ceux des deux autres ont adopté des mandats qui leur permettent de déclencher des journées de grève ponctuelles dans les prochaines semaines.

« Le fait que trois universités aient voté des mandats de grève, c’est du jamais vu en 50 ans de syndicalisme universitaire au Québec, c’est presque inimaginable », s’exclame Michel Lacroix. Selon le président de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, les demandes des syndicats visent notamment à réduire la « surcharge de travail » et les « détériorations des conditions de travail » des professeurs.

« L’université québécoise s’est beaucoup transformée dans les dernières années », explique M. Lacroix. Il affirme que tandis que les inscriptions d’étudiants à l’université ont augmenté, le nombre de postes de professeurs n’a pas suivi, ce qui augmente aujourd’hui leur charge de travail. D’autres enjeux, comme obtenir des salaires qui suivent l’inflation ou avoir plus de flexibilité dans la pratique du travail sont aussi débattus.

« Les professeurs veulent avoir plus de contrôle sur leur propre travail, comme avoir le choix de donner des cours à distance ou en ligne », ajoute-t-il.

En ce moment, 12 syndicats de professeurs dans des universités négocient le renouvellement de leur convention collective. Selon M. Lacroix, il y en a plusieurs, parmi celles où une grève n’a pas été déclenchée, où « ça n’avance pas très bien ».

Jusqu’à 15 jours de grève

C’est jeudi dernier que les membres du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) ont voté à 95 % en faveur d’un mandat de grève. L’exécutif du syndicat peut donc « déclarer jusqu’à 15 jours de grève de façon ponctuelle », précise en entrevue le vice-président du SPPUS, Finn Makela.

« On a un blitz de négociations la semaine prochaine avec l’employeur dans le but de parvenir à une entente », précise-t-il. L’enjeu prioritaire est celui du salaire. « Notre objectif, qu’on trouve raisonnable, est de revenir à notre salaire en dollars réel de 2020, explique-t-il. Avec l’inflation, on gagne 8 % de moins que ce qu’on gagnait en 2020. »

Il dit avoir « bon espoir » que son employeur propose une offre qui se rapproche des demandes du syndicat, qui représente environ 450 professeurs, en excluant ceux de médecine et de génie.

Il n’a pas été possible de joindre l’Université de Sherbrooke, samedi. Dans un communiqué paru sur le site de l’institution vendredi, on peut lire que « l’Université a bon espoir d’en arriver à une entente négociée à la satisfaction des parties dans les meilleurs délais ».

Salaires et charge de travail

Du côté de l’Université Laval, le mandat de grève a été adopté dès le 20 janvier dernier avec un taux d’approbation de 96 %. Comme les négociations n’ont toujours pas débouché un mois plus tard, le syndicat peut entamer une grève de deux semaines à compter de lundi.

« On a eu quelques progrès, mais c’est très loin de ce qu’il nous faut pour rompre la grève », soutient le président du Syndicat des professeurs et professeures de l’université Laval, Louis-Philippe Lampron. Là-bas aussi, l’enjeu du salaire crée débat. « Avec l’inflation galopante, il faut protéger notre pouvoir d’achat, mais il y a aussi un sérieux problème de rattrapage salarial », assène M. Lampron. L’enjeu de la « surcharge de travail » est aussi discuté.

Une assemblée générale du syndicat, qui représente environ 1280 professeurs, doit avoir lieu le 2 mars. « Toutes les options sont sur la table advenant une impasse, dont une grève générale illimitée », mentionne M. Lampron. Les négociations se poursuivront en dépit de la grève pour les deux prochaines semaines. Les cours donnés par des professeurs sont annulés, mais ceux donnés par les chargés de cours demeurent à l’horaire.

S’exprimant par le biais d’un communiqué de presse diffusé mercredi dernier, le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, André Darveau, se montre confiant pour la suite des négociations.

« Un terrain d’entente a déjà été atteint sur plusieurs sujets avec la partie syndicale. […] L’objectif est de trouver des solutions pérennes pour soutenir les membres du corps professoral dans l’accomplissement de leurs tâches en tenant compte de la capacité de payer de l’Université », a-t-il assuré.