Les délais d’Immigration Canada chassent une enseignante d’une école de Montréal

Après avoir travaillé quatre mois dans une école de Montréal-Nord, une enseignante d’origine française s’apprête à retourner dans son pays en raison de la lenteur d’Immigration Canada. Les longs délais de traitement de la demande qui aurait permis à son conjoint de venir la rejoindre auront eu raison de sa patience et fait tourner son aventure québécoise au vinaigre.

« Je me retrouve seule ici, à payer un appartement à fort prix. Ce n’était pas ça, le projet, à la base », raconte au Devoir Sarah Chauveau, qui avait entre autres en tête de donner un coup de main à un Québec en pleine pénurie de main-d’oeuvre.

Ce n’est pas de gaieté de coeur, mais sa décision est prise : elle rentrera définitivement en France lors de la semaine de relâche, même si l’année scolaire bat toujours son plein.

Le départ de l’enseignante française sème l’émoi à l’école primaire Sainte-Gertrude, où elle avait été accueillie à bras ouverts. D’autant plus que les élèves de sa classe de 2e année ont déjà vécu l’instabilité liée au départ d’une enseignante l’an dernier. « Quand j’ai présenté Sarah, j’ai rassuré les parents. Ils étaient contents qu’elle soit à temps plein plutôt que d’avoir une remplaçante chaque semaine », a raconté Judith Côté, qui a agi comme mentore pour Mme Chauveau.

Cette enseignante d’expérience trouve dommage de perdre sa collègue française pour de la « paperasserie ». « Je trouve ça aberrant et triste qu’on ne rende pas la vie plus facile aux personnes qui veulent venir travailler dans notre école, a-t-elle confié au Devoir. Et on s’entend qu’en période de pénurie, son conjoint aurait pu être une main-d’oeuvre de plus pour le Québec. »

La directrice de l’école, Julie Morin, se désole du départ d’une ressource dont Sainte-Gertrude avait bien besoin, d’une enseignante adorée des enfants et qui s’était rapidement intégrée. « C’est bien triste que ça finisse comme ça », dit celle qui garde espoir, bien qu’elle admette n’avoir personne pour remplacer Mme Chauveau. Elle déplore que ce départ soit dû à « une question de papiers d’immigration ». « C’est très dommage, parce qu’on sait que ça marche de faire venir des enseignantes [d’ailleurs]. On en a une venue de France dans la classe d’à-côté. »

Une « simple formalité » ?

L’idée de venir vivre l’aventure québécoise a germé dans la tête du couple de Français à la fin de 2021. Après avoir postulé et obtenu un poste d’enseignante au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île, Sarah Chauveau a dû entamer diverses démarches, avec le concours de son employeur, afin de demander un permis de travail fermé de trois ans. Son conjoint, qui allait l’accompagner, pouvait quant à lui solliciter un permis de travail ouvert à son arrivée à l’aéroport de Montréal.

En août 2022, ils étaient rendus à l’étape de demander en ligne l’Autorisation de voyage électronique (AVE), un document obligatoire pour monter à bord de l’avion et qui permet d’atterrir au Canada. Ce document n’est généralement qu’une formalité dont le délai de traitement est de « cinq minutes », selon le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Sarah Chauveau l’a obtenu en quelques heures. Après six mois d’attente, son conjoint, lui, ne l’a toujours pas.

C’est quand même pas un simple outrage qui va bloquer notre projet…

Le couple croyait au début que ce n’était qu’une question de jours, et Sarah Chauveau a avisé son école qu’elle raterait la rentrée en attendant l’autorisation de voyage de son conjoint. Mais à la mi-octobre, n’en pouvant plus d’attendre après avoir reporté deux fois son arrivée, elle s’est finalement résignée à partir seule pour le Canada. « Ça faisait un mois et demi qu’on payait pour rien un appartement et j’avais un contrat de travail qui m’attendait. Alors je suis partie. »

Mme Chauveau gardait toujours espoir que son conjoint allait vite la rejoindre, mais elle a cessé d’être optimiste au début de 2023. « Maintenant, ce n’est pas de la colère que je ressens, c’est de la déception. C’est un projet qui nous a coûté beaucoup d’argent et d’énergie, et on est bloqués par un seul papier. »

Outrage à un agent

Le couple a commencé à s’inquiéter lorsqu’Immigration Canada a exigé d’autres documents relativement à une infraction d’« outrage à un agent » que le conjoint de Mme Chauveau a déclarée en remplissant le formulaire de demande d’AVE. « On nous demandait si on avait eu des problèmes avec la justice… alors on a voulu être honnêtes », a expliqué l’enseignante.

L’outrage à un agent, qui consiste à proférer des insultes ou menaces à un membre du service public, est un délit mineur en France ; il n’apparaît pas dans les casiers judiciaires. À la demande d’IRCC, le conjoint de Mme Chauveau a dû fournir le rapport de police et plusieurs documents relatifs à cette infraction datant de 2020. « On a fait les démarches et fourni tout ce qui a été demandé. »

Mais le temps avançait, et le couple demeurait toujours sans nouvelles de sa demande. Malgré de nombreux courriels et des appels répétés, il lui a été impossible d’obtenir des renseignements sur ce qui se passait.

Pour soutenir son conjoint, qui avait démissionné de son emploi puisqu’il s’en allait au Canada, Sarah Chauveau est retournée en France pendant le temps des Fêtes. Le couple a fait nouvelle une demande d’AVE avec un nouveau passeport, puisque l’ancien avait été déclaré perdu entretemps, puis une autre quelques jours après. Mais toujours aucune nouvelle. « C’est quand même pas un simple outrage qui va bloquer notre projet… » déplore l’enseignante, qui a d’ailleurs demandé l’aide de son député local.

Questionné par Le Devoir, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé de commenter ce cas particulier. Le ministère fédéral a toutefois confirmé que la plupart des demandeurs d’AVE voient leur requête « approuvée [par courriel] en quelques minutes ». « Certaines demandes peuvent toutefois prendre plus de temps à traiter si des renseignements supplémentaires sont nécessaires », note-t-on.

L’AVE permet d’identifier les personnes interdites de territoire au Canada pour des délits comme l’espionnage, les crimes contre l’humanité ou la conduite avec les facultés affaiblies, notamment. Tout est évalué « au cas par cas », selon IRCC.