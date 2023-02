35 millions pour l’éducation en français à l’Université d’Ottawa

L’Université d’Ottawa bénéficiera d’un soutien financier de 35 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial pour augmenter son offre d’éducation en français. Près du tiers des fonds publics iront à la création de nouveaux programmes en français et dans l’embauche de professeurs francophones.

Le financement permettra de créer de nouveaux baccalauréats entièrement en français dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. De nouveaux programmes en français en santé et en gestion seront aussi créés. L’établissement postsecondaire embauchera aussi graduellement 20 professeurs francophones, ce qui améliorera l’accès aux laboratoires de recherche en français.

Pour pallier la pénurie d’enseignants francophones, l’université mettra aussi en oeuvre, grâce au soutien du fédéral et de la province, une stratégie de sensibilisation, de recrutement et d’accès à la formation à l’enseignement de façon à attirer davantage d’étudiants dans son programme d’enseignement en français. Environ 1,6 million de dollars des deux gouvernements seront investis à cet égard.

En entrevue avec Le Devoir au mois de décembre, la directrice du programme de formation à l’enseignement à l’Université d’Ottawa, Mirela Moldoveanu, avait affirmé que l’établissement n’atteignait pas toujours sa cible d’élèves dans la section francophone du programme. À l’échelle de la province, les conseils scolaires francophones dépendent de plus en plus d’enseignants qui ne sont pas membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Les investissements annoncés mercredi « offriront aux Ontariennes et aux Ontariens plus d’occasions d’apprendre, de vivre et de s’épanouir dans la langue de leur choix », a commenté la députée d’Ottawa — Vanier et présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. « Ce financement nous permet de réaliser une avancée historique pour la vitalité et la pérennité de ces communautés qui n’aspirent qu’à intégrer l’économie du savoir afin de contribuer à la construction de l’avenir du pays et du monde », a noté le recteur Jacques Frémont.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.