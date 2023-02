Enseigner la science et l’environnement sur le terrain

Ce texte fait partie du cahier spécial Semaine des enseignants

Depuis vingt ans, l’organisme Bassin versant Saint-Maurice permet à des écoles d’adopter un cours d’eau. Une manière de permettre à des élèves d’analyser eux-mêmes l’état de santé d’une rivière proche de leur école et de proposer des pistes de solution pour l’améliorer.

À l’école secondaire du Rocher, des élèves dresseront ainsi un portrait global de l’état de l’eau de la rivière Grand-Mère au cours des trois prochaines années.

L’idée du projet « J’adopte un cours d’eau » est d’amener les élèves à développer des compétences et des connaissances scientifiques, tout en les conscientisant aux enjeux environnementaux. « Ils vont chercher dans les cours d’eau des données scientifiques, récolter des poissons ou des macro-invertébrés, de petits insectes vivant dans les fonds des cours d’eau », décrit la directrice générale du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) à l’origine du projet, Nathalie Piedboeuf.

Évaluer la santé du cours d’eau

À l’école secondaire du Rocher, les enseignants en sciences ont choisi la rivière Grand-Mère, à distance de marche de l’établissement. Un groupe de 3e secondaire et deux de 4e secondaire sont ainsi allés explorer la rivière les 17 et 18 octobre 2022. « Ils y ont récolté des tests biochimiques, des données physiques, ils ont pu observer l’état des berges, les arbres alentour, et ramasser des macro-invertébrés. On les a ensuite regardés aux binoculaires pour les classifier », indique l’enseignante Marie-Eve Landry.

Celle-ci plaisante : au début du projet, certains élèves se sont montrés sceptiques à l’idée d’aller dans l’eau et d’enfiler des salopettes. « Mais une fois sur le terrain, j’ai vu des étoiles dans les yeux de beaucoup d’entre eux », note l’enseignante.

Toutes les données sont ensuite mises en ligne, accessibles au public sur le site du G3E, à l’aide d’une carte interactive qui montre toutes les rivières adoptées par des écoles. Sur trois ans, cela permet de voir l’évolution de la santé du cours d’eau et de pouvoir mettre en place des actions, si celle-ci se détériore. « Cela permet aussi de conscientiser les élèves sur le réchauffement climatique, qui peut avoir des impacts sur une rivière à côté de chez nous », souligne Mme Landry. « On utilise notamment Google Maps pour voir ce qui se trouve à proximité, comme de l’agriculture, des entreprises en action… » ajoute-t-elle.

Les données serviront à l’organisme G3E pour proposer des actions concrètes de protection des cours d’eau. « Bien sûr, les données sont récoltées par des jeunes, donc le biais est plus grand. Mais ce qui est intéressant, c’est de comparer d’année en année si la santé s’améliore ou se dégrade », dit Nathalie Piedboeuf.

Comme le projet s’étend à travers la province et même au-delà, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, le G3E travaille avec des organismes et des biologistes locaux pour intervenir dans les écoles. « Si la santé d’un cours d’eau se détériore, les organismes et les municipalités vont pouvoir agir directement ». Certaines écoles ont d’ailleurs permis de signaler des problèmes rapidement, et de débloquer des fonds. « C’est déjà arrivé, des déversements d’huile dans une rivière proche d’une école, et si les jeunes n’avaient pas été là, on ne l’aurait pas su », fait remarquer Mme Piedboeuf.

Elle estime aussi que l’engagement des jeunes aide à accélérer les actions. « Quand des jeunes trouvent quelque chose, ils vont en parler à leur maire, et c’est souvent plus parlant que si nous le faisons, ça pousse les acteurs locaux à réagir », dit-elle.

Enseigner la science différemment

Pour Marie-Eve Landry, l’expérience a été plus qu’enrichissante. « Cela a permis de sortir de notre cadre habituel de salle de classe et d’aller sur le terrain », se réjouit-elle. Non seulement elle estime que cela a permis de motiver ses élèves, mais aussi de sortir de la façon traditionnelle d’enseigner et de « rallumer une petite flamme » de son côté.

Nathalie Piedboeuf précise qu’une étude est d’ailleurs en cours avec une professeure en éducation pour voir quel impact a ce projet chez les jeunes, notamment sur leur pouvoir d’agir. Les résultats devraient être rendus publics l’été prochain. En attendant, elle entend de bons échos chez d’anciens participants au projet, qu’elle retrouve parfois dans ses équipes. Le projet existe depuis les années 2000 et la demande d’écoles pour y participer ne fait d’ailleurs qu’augmenter.

De son côté, Mme Landry a déjà hâte de réitérer l’expérience avec d’autres élèves, plus tard cette année. « La science ne s’apprend pas par les oreilles, mais par les yeux et les mains, l’expérience terrain est donc essentielle », estime-t-elle. En attendant la prochaine cohorte, l’action se poursuit. Au printemps, les élèves volontaires pourront aller nettoyer les berges de la rivière Grand-Mère.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.