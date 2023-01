Une prime de 25% aux profs de droit divise à l'UdeM

Une prime salariale de 25 % versée depuis 2002 aux professeurs de la Faculté de droit de l’Université de Montréal (UdeM), qui vise à refléter le « marché » de l’emploi dans ce domaine fort lucratif, fait l’objet d’une bataille juridique. Ce type de prime très répandu dans les universités, négocié en marge des conventions collectives, divise la profession enseignante. Certains évoquent la présence d’un malaise parmi les disciplines ayant moins de valeur « marchande », notamment en sciences humaines ou en arts.

Selon ce que Le Devoir a appris, les professeurs de droit viennent de remporter une première manche dans ce bras de fer contre la direction de l’UdeM. L’établissement cherche à éliminer ce système de primes décrit comme opaque et inéquitable envers les enseignants d’autres disciplines.

Un arbitre de griefs vient de limiter la portée d’une directive mise en place par l’université en 2020, qui éliminait progressivement la prime de 25 % accordée aux profs de droit. Cette nouvelle politique a créé deux catégories de primes accessibles à l’ensemble des professeurs de l’UdeM, et non seulement à ceux ayant un pouvoir de négociation pour des raisons financières.

L’Université de Montréal « ne pouvait unilatéralement mettre fin au système de primes appliqué depuis 2002 aux professeurs de la Faculté de droit », a conclu l’arbitre Jean-Guy Ménard dans une décision datée du 16 janvier 2023.

Il ordonne à l’UdeM de rembourser, avec intérêts, les primes perdues depuis juin 2020 par les professeurs de la Faculté de droit. La nouvelle directive qui encadre les primes salariales de l’ensemble du corps professoral de l’établissement reste valide, mais ne s’applique plus, pour le moment, à la Faculté de droit, précise l’arbitre.

Le système de primes de la Faculté de droit n’est pas « pérenne ou même immuable », mais la nouvelle directive mise en place par la direction de l’UdeM ne peut s’opposer à ce système installé depuis plus de 20 ans, a jugé l’arbitre. « Pour le reste et pour l’avenir, cette question devient l’affaire des parties », précise-t-il.

L’UdeM a indiqué au Devoir ne pas avoir encore décidé si elle demandera ou non une révision judiciaire de la décision.

La « valeur » d’un prof

Cette histoire remonte à l’année 2002. Un professeur de la Faculté de droit de l’UdeM avait appris qu’un de ses collègues fiscalistes jouissait d’un salaire beaucoup plus élevé, même s’ils avaient tous les deux la même convention collective.

Les profs de droit avaient mené une enquête et constaté que leurs collègues d’une série de disciplines — comme la médecine, la médecine dentaire, la médecine vétérinaire ou encore les finances — avaient négocié des primes, parfois à l’insu du reste de la communauté universitaire.

Ces primes ne sont pas « secrètes », mais elles restent méconnues sur les campus universitaires. Elles sont négociées en bonne et due forme au sein des facultés, souvent hors des conventions collectives. D’autres professeurs négocient des conditions salariales sur une base individuelle.

Personne ne veut enlever de salaire à quelqu’un d’autre, mais notre souhait est que les primes ne soient pas versées en fonction de la capacité à se vendre

Cette bonification de la rémunération vise à attirer des professeurs et à les retenir dans des domaines où les salaires sont plus élevés en pratique privée ou dans d’autres universités, explique la décision de l’arbitre Jean-Guy Ménard.

La Faculté de droit avait ainsi mis en place en 2002 une prime bonifiant de 25 % le salaire de ses professeurs. Cette mesure a atteint ses objectifs, font valoir les enseignants : « [Le] déploiement à l’extérieur de certains professeurs a été très sensiblement réduit, l’accent, I’intérêt et l’investissement de temps et d’efforts ont été mis sur la carrière de professeur », ont-ils soutenu devant l’arbitre.

Un professeur de droit de l’UdeM au sommet de l’échelle confie qu’avec la prime de 25 %, il gagne environ 175 000 $ par année, mais qu’il doublerait sa rémunération en exerçant dans un cabinet privé. Il dit rester pour la « satisfaction de former la relève et de contribuer à la société ».

Une question qui divise

La répartition des primes salariales « crée des tensions entre les corps professoraux », explique Michel Lacroix, président intérimaire de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU). Sans se prononcer sur le litige qui oppose la Faculté de droit de l’UdeM et la direction de l’établissement, il souligne que la FQPPU souhaite de façon générale que les primes soient réparties de façon équitable et transparente.

« Personne ne veut enlever de salaire à quelqu’un d’autre, mais notre souhait est que les primes ne soient pas versées en fonction de la capacité à se vendre », dit Michel Lacroix.

Les discussions au sein de la FQPPU évoquent une volonté de négociation collective des primes salariales, démarche qui apporterait « davantage d’équilibre entre collègues ». Ce professeur d’études littéraires à l’UQAM raconte en souriant que les primes d’attraction ou de rétention sont « très rares dans son domaine ».

Peu importe leur discipline d’enseignement, les professeurs ont pourtant tous la même responsabilité à l’égard de leurs étudiants, de leur établissement et de leur société, fait-il valoir.

Un grand ménage

La direction de l’UdeM a fait un grand ménage dans les primes accessibles à ses 1450 professeurs, en 2020, dans le but de mettre fin aux iniquités entre disciplines. L’université offre désormais des primes de « contribution exceptionnelle » et « d’attraction » — et parfois de rétention. Les primes de fonction (direction de département ou de faculté) et les primes de chaires de recherche demeurent en place.

« Cette directive permet un processus transparent dans le cadre duquel l’évaluation de l’excellence des dossiers est faite par des comités indépendants tout en favorisant l’équité et en respectant le cadre budgétaire de l’UdeM », explique Geneviève O’Meara, porte-parole de l’établissement.

Une trentaine de primes toutes catégories confondues (attraction/contribution/rétention), d’une valeur maximale de 20 000 $, sont accordées chaque année sur la base de cette directive, précise-t-elle.