Des forums sur l’éducation partout au Québec, dès mars

Estimant que « du côté des pouvoirs politiques, ça ne bouge pas » et que les problèmes du réseau de l’éducation ne se règlent pas, un collectif tiendra à partir du mois de mars des forums ouverts à tous dans 18 villes du Québec, dans le but d’engager un « dialogue social ».

« Ça fait 55 ans que je suis dans le milieu de l’éducation et l’écoute, ça fait longtemps qu’on l’a perdu », a lancé Suzanne-Geneviève Chartrand, porte-parole du groupe Debout pour l’école !, et également de la coalition Parlons éducation, lors d’une conférence de presse mardi avant-midi.

Trois autres organisations – École ensemble, Je protège mon école publique et Mouvement pour une école ouverte et moderne (MÉMO) – ont participé à la fondation de Parlons éducation, un mouvement qui se veut « indépendant » des partis politiques, du gouvernement et des syndicats.

Les forums débuteront le 10 mars à Montréal et il y en aura notamment à Sept-Îles, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Gatineau, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda et Rimouski, et ce, jusqu’au 3 juin. Cinq thèmes seront abordés lors de ces consultations citoyennes, incluant repenser la mission de l’école, construire un système d’éducation équitable et l’inclusion sociale et culturelle.

« On espère pouvoir influencer le cours des choses et le gouvernement. Comment s’y prendre reste pour nous une question ouverte, souligne Jean Trudelle, coordonnateur de Parlons éducation. On ne veut pas arriver avec une série de recommandations et une liste d’épicerie. On veut quelque chose de beaucoup plus global ».

Les consultations ne sont pas neutres et une vision de l’éducation et d’« une société démocratique, ouverte et écologique » sera mise de l’avant. Une synthèse, dont les contours restent à définir, sera faite. Ce qui adviendra avec la démarche et les conclusions de la réflexion une fois les forums terminés sera sujet à discussion.