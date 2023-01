Des associations étudiantes dénoncent l’exclusion d’hommes blancs d’appels à candidatures

Des étudiants en sciences de l’Université Laval ajoutent leur voix aux critiques pour dénoncer le fait que les hommes blancs sont exclus d’appels aux candidatures pour des postes de chaires de recherche du Canada dans les universités du pays.

« Plusieurs d’entre nous ont un avenir en recherche, souligne François Plamondon, un étudiant au baccalauréat en biologie qui a initié chez les étudiants un mouvement contre cette pratique. C’est beaucoup plus valorisant être chercheur dans une institution qui valorise ce qu’on fait, et que la recherche soit l’élément le plus important. »

« C’est décourageant un peu », renchérit son collègue Louis-Joseph Brouillard, étudiant à la maîtrise en biologie.

Six associations étudiantes, regroupant des étudiants et chercheurs étudiants en chimie, biochimie et microbiologie, génie chimique, foresterie et environnement, géomatique, ainsi qu’en sciences et génies, ont envoyé une lettre datée du 31 décembre 2022 au Programme des chaires de recherche du Canada. Ils dénoncent « une approche superficielle aux problèmes d’équité, de diversité et d’inclusion ».

C’est un appel à candidatures en 2021 pour des postes sur des chaires de recherche du Canada en biologie à l’Université Laval qui a été l’élément déclencheur. Ceux-ci étaient réservés aux femmes, aux Autochtones, aux personnes en situation de handicap et aux minorités visibles, et le gouvernement du Québec et les partis d’opposition avaient unanimement dénoncé des mesures qui « vont beaucoup trop loin ».

D’autres méthodes

Dans leur lettre, les étudiants réclament « l’abolition de ce critère de sélection pour le remplacer par des politiques qui adressent ces enjeux avec plus de profondeur » et qui s’attaquent « à la racine du problème ». Le Programme des chaires de recherche du Canada n’avait pas donné suite au courriel du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites. « Il y a un manque de représentation, reconnaît François Plamondon, mais il y a tellement d’autres méthodes pour contrer ça. »

Les universités doivent se conformer aux règles du fédéral, dont les chercheurs dépendent du financement, pour atteindre des cibles de diversité fixées à la suite d’un jugement de la Cour fédérale. Les objectifs pour décembre 2029 sont de 50,9 % pour les femmes, de 22 % pour les minorités visibles, de 7,5 % pour les personnes handicapées et de 4,9 % pour les Autochtones.

L’Université Laval, dont des membres de l’administration ont été mis en copie conforme lors de l’envoi de la lettre, a invité les représentants des associations étudiantes à une rencontre lundi. Le vice-recteur aux affaires internationales et développement durable, la vice-rectrice à la recherche, création et innovation, ainsi qu’une agente à l’équité, la diversité et l’inclusion doivent y participer.

Invitée à réagir, l’université souligne que cette rencontre « permettra aux étudiantes et étudiants de présenter leurs demandes à l’égard du Programme des chaires de recherche du Canada ». « La direction de l’Université souhaite entendre leurs préoccupations dans un esprit de dialogue. Cette rencontre sera aussi l’occasion de leur présenter les différentes actions entreprises par l’Université en matière d’EDI [équité, diversité et inclusion] », écrit-on.

L’université précise qu’avant de diffuser un appel aux candidatures pour une chaire de recherche du Canada, les écarts qui restent à combler pour atteindre les cibles sont évalués. Si les objectifs sont rencontrés, toutes les candidatures sont acceptées.