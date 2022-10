«Signal d’espoir» demandé pour le personnel scolaire

Le gouvernement doit envoyer un signal clair que les conditions de travail vont s’améliorer dans les écoles s’il souhaite contrer la pénurie de main-d’oeuvre, attirer des employés et garder ceux qui sont déjà là, plaide la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Le personnel enseignant veut en priorité « améliorer son quotidien », a déclaré Brigitte Bilodeau, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) à la CSQ. « D’année en année, la pénurie de personnel s’aggrave et il va falloir renverser la tendance », a-t-elle ajouté.

La CSQ rencontrait les médias, lundi matin, à l’occasion de la présentation de ses offres sectorielles au gouvernement. Les deux parties doivent négocier à l’approche de l’échéance des conventions collectives des secteurs public et parapublic, le 31 mars prochain.

C’est un portrait particulièrement alarmant du réseau que les syndicalistes ont présenté à l’amorce de cette négociation. Le représentant des professionnels de l’éducation, Jacques Landry, a même soutenu que les services étaient sur le bord de la « fracture » alors que 500 postes sont encore vacants et que les établissements doivent recourir à des agences privées pour recruter des orthophonistes et des psychologues.

Moins de tâches administratives

Pour donner de l’air aux enseignants, la CSQ réclame notamment qu’on leur retire des tâches administratives et la participation à différents comités. Elle souhaiterait aussi que la présence d’élèves en difficulté dans les classes soit encore mieux prise en compte lorsqu’on détermine la taille des groupes.

Le représentant du personnel de soutien (éducateurs spécialisés, personnel de service de garde, entretien ménager, etc.), Éric Pronovost, réclame de son côté qu’on s’attaque à la précarité de ses membres, qui sont souvent confinés au temps partiel et à des horaires, dit-il, de 10 à 12 heures par semaine.

Enfin, la centrale réclame qu’on augmente les salaires de tous ses membres cette fois-ci. Lors de la dernière négociation, le gouvernement avait concentré les hausses sur les enseignants en début et en fin de carrière.

Mais la priorité pour les professeurs, c’est la lourdeur de la tâche, a souligné Heidi Yetman, représentante du réseau anglophone au syndicat. « Si on leur donne un peu d’espoir que les choses vont s’améliorer, on pourra attirer de nouveaux professeurs. »

Rappelons que la CSQ fait partie du front commun intersyndical avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et l’Association du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Le front commun négocie les principales revendications salariales, mais chacun de ses membres doit mener des négociations sectorielles sur des points plus précis.

Ce dernier réclame des hausses de salaires indexées à l’inflation, et majorées de 2 %, 3 % puis 4 % sur trois ans.

La sortie de la CSQ suit celle de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), la semaine dernière. La FAE, qui représente des travailleurs du réseau scolaire, ne fait pas partie du front commun.

avec La Presse canadienne