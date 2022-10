Les enseignants demandent une nouvelle hausse de salaire pour suivre le coût de la vie

Après avoir obtenu des hausses salariales substantielles lors de leur dernière ronde de négociation, les 60 000 enseignants représentés par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) réclament de nouvelles augmentations pour atteindre la moyenne canadienne.

« On pourra peut-être nous accuser d’être gourmand, mais la pénurie en ce moment est telle qu’il faut rendre les conditions intéressantes, lance la présidente, Mélanie Hubert. Il faut être capable d’offrir à tout le monde un salaire qui va nous permettre de payer notre épicerie et nos maisons. On parle beaucoup d’inflation et des taux d’intérêt qui n’arrêtent pas d’augmenter ».

Des enseignants de la fédération se sont rassemblés à Québec jeudi matin en soutien à leur comité de négociation, qui a déposé leurs demandes dans le cadre du renouvellement de leur convention collective, qui arrive à échéance le 31 mars l’année prochaine.

Les enseignants ont approuvé une entente l’année dernière leur octroyant des hausses salariales de près 15 % en début de carrière et de près de 18 % au sommet de l’échelle. Malgré tout, selon les chiffres de la FAE, un prof qui débute dans la province gagne 53 541 $ par an, tandis que la moyenne canadienne est de 58 443 $. En fin de carrière, un enseignant québécois a un salaire annuel de 92 027 $, comparativement à une moyenne de 95 281 $ au Canada.

Le syndicat enseignant demande également une augmentation de 4 % par année pour la durée de l’entente, et que la hausse soit ajustée à l’indice des prix à la consommation (IPC) s’il advenait à dépasser 4 %.

« Nos profs sur le terrain nous disent que, minimalement, si on veut les garder dans la profession ça prend un salaire qui permet de continuer à vivre décemment, à nourrir leur famille et à maintenir un minimum de niveau de vie », insiste la présidente.

Une réduction du nombre d’échelons salariaux est de plus réclamée. « Un prof, au Québec, ça lui prend 13 ans monter tous les échelons pour arriver au sommet. Au Canada, la moyenne est de 10 ans, souligne Mélanie Hubert. Ça va nous permettre de terminer le travail amorcé lors de la dernière ronde de négociation et d’être comparable avec tous nos compatriotes au Canada ».

Une amélioration des conditions de travail est également demandée, notamment par l’ajout de plus de congés pour des raisons familiales, pour une meilleure conciliation travail-famille-vie personnelle.

Concernant la composition des classes, la fédération demande au ministre de l’Éducation d’ouvrir des groupes « adaptés aux besoins de certaines catégories d’élèves », par exemple ceux issus de l’immigration ou présentant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. « On a beaucoup misé sur l’intégration dans la classe régulière, et oui le public doit accueillir tous les élèves. Mais c’est l’école qui est inclusive. Ce n’est pas la classe ordinaire qui doit être la réponse à tous les problèmes », pense Mélanie Hubert.