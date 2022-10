L’avenir de l’éducation innue au coeur d’un sommet

L’avenir de l’éducation innue au Québec doit se dessiner cette semaine dans la communauté d’Uashat mak Mani-utenam, non loin de Sept-Îles. Pendant trois jours, un sommet débutant mercredi réunira des délégations autochtones de l’Atlantique et de l’Ontario. Son objectif : tracer les contours d’une école tournée vers l’émancipation des cultures et affranchie, espèrent les Innus, de l’héritage d’assimilation des pensionnats.

Plus de quarante ans après la prise en charge de ses écoles, la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam fait toujours face à un important défi de décrochage et à l’étiolement de sa langue et de ses traditions. L’heure est maintenant au bilan : le sommet promet de remuer les idées pour mieux tracer l’avenir.

« Le premier objectif, c’est de faire le point », précise Vicky Lelièvre, la directrice du secteur de l’éducation d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM). Le sommet, pour elle, porte bien son nom puisqu’il s’agira de « s’arrêter en haut de la montagne, là où le regard peut voir le chemin parcouru, mais aussi embrasser la route qui reste à faire ».

Le chemin est pavé de défis dans la communauté hôte du sommet. Moins d’un élève innu sur deux obtient son diplôme d’études secondaires selon un parcours classique, c’est-à-dire sans redoubler au moins une année ou passer par la formation aux adultes. Le recensement de 2016 montre, de plus, que 56 % des adultes de plus de 25 ans ont une scolarité inférieure au niveau secondaire et que seulement 4 % d’entre eux terminent des études universitaires.

Une impulsion historique

Le sommet d’Uashat mak Mani-utenam se déroulera à plus de 1000 km d’Ottawa, mais la présence de la capitale fédérale planera sans aucun doute au-dessus des trois jours de rencontre. Cet été, le gouvernement canadien a annoncé l’octroi de plus d’un milliard de dollars réparti sur cinq ans pour financer le système d’éducation de 22 communautés autochtones au Québec.

Les bandes innues, à l’exception de celle de Mashteuiatsh, n’ont pas ratifié l’entente. ITUM organise un sommet, le premier du genre au Québec, dans la foulée de négociations qu’elle mène elle-même avec Ottawa pour conclure sa propre entente régionale en éducation. Uashat mak Mani-utenam fait figure de pionnière : l’accord que la communauté négocie avec Ottawa inspirera les autres bandes innues du Québec, croient les organisateurs.

« Le sommet va nous donner un éclairage, souligne Mme Lelièvre. Nous aurions pu négocier notre entente sans nous tourner vers notre population, mais nos parents et nos élèves sont importants, et nous tenions à prendre leur opinion en compte. »

À la lumière des consultations menées en amont du sommet, « la protection de la langue maternelle et de la culture » apparaît clairement comme la priorité de la communauté, poursuit la directrice. « Les jeunes nous revenaient toujours avec la demande que notre système d’éducation accorde une plus grande place à la langue maternelle, parce qu’elle se trouve au coeur de l’identité et de la fierté innues. »

Actuellement, les petits Innus d’Uashat mak Mani-utenam parlent leur langue au CPE et à la maternelle. Toutefois, dès l’entrée à l’école élémentaire, le français a préséance, et la langue innue se voit reléguée au second, voire au troisième rang. « Elle occupe alors deux ou trois heures par semaine à titre de langue de spécialité, comme l’anglais », précise Mme Lelièvre.

ITUM entend accroître la place de l’innu à l’école, mais aussi négocier un droit de regard plus important sur le contenu des cours. « Les programmes qui parlent des Premières Nations doivent être faits par les Premières Nations. C’est un incontournable pour moi », affirme Vicky Lelièvre.

La communauté souhaite aussi rapatrier les conditions d’obtention des diplômes, présentement établies par Québec. « On nous dit souvent que nous avons beaucoup de marge de manoeuvre, mais nous n’en avons pas tant que ça. Nous voulons que nos étudiants puissent recevoir leur diplôme sans nécessairement avoir à se plier aux restrictions du ministère. »

Les moyens de ses ambitions

Cette plus grande autonomie passe par un financement accru, selon Vicky Lelièvre. Déjà, une formule de financement temporaire conclue avec Ottawa a permis à ITUM de combler le retard historique de ses écoles par rapport aux établissements provinciaux. « Nous avons calculé que nous étions 30 % moins financés que si nous étions dans le système québécois. Il y a eu un rattrapage important de la part du fédéral », explique la directrice du secteur de l’éducation.

Déjà, la communauté récolte les fruits des investissements qu’elle a semés.

« Nous avons maintenant des orthophonistes à temps plein dans nos écoles, des travailleurs sociaux, des conseillers pédagogiques, des intervenants psychosociaux et en prévention de la toxicomanie, des ergothérapeutes », énumère Vicky Lelièvre.

L’argent frais a aussi permis de déployer des programmes spécialisés. « Nous avons inauguré quatre concentrations sportives, ajoute Mme Lelièvre. Nos équipes de haut niveau permettent à nos jeunes de se retrouver avec les autres nations innues. Ça suscite l’appartenance aux groupes et à notre culture. Deux mois après la rentrée scolaire, nous voyons déjà qu’il y a moins d’absence et moins de comportements problématiques. »

Le sommet cherchera à bâtir sur ces « histoires à succès », conclut Vicky Lelièvre, de manière à tirer le plus de jeunes possible vers le haut. « Nous avons de grandes ambitions. La réussite scolaire dépasse l’école chez nous : elle rejaillit sur toute la communauté. Quand un jeune obtient son diplôme, c’est une fierté pour tout le monde, tant pour les parents que pour les jeunes. »