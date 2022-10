L’art d’inculquer la pensée critique à ses élèves

Philippe Longchamps, qui est originaire de Sherbrooke et qui enseigne depuis plusieurs années en Suède, aime parfois semer la confusion chez ses élèves. Après de longues heures à leur avoir enseigné le contraire, il prétend pendant une bonne heure que… la Terre est plate.

« Je leur fais croire que je leur ai appris ce que le gouvernement voulait, que je leur ai menti et que je souhaite maintenant faire les choses proprement », raconte au Devoir l’enseignant d’histoire, de géographie et de technologie à l’école bilingue Montessori située à Lund, dans le sud du pays.

S’ensuit alors une longue discussion dans sa classe, qui intègre la géographie et la physique, où il énumère des « preuves » issues en fait des théories de la conspiration tout en observant attentivement les réactions des élèves. « Je vois que dans la classe, il y a des élèves qui sont plus crédules que d’autres. Ils m’aiment bien et veulent croire ce que je dis. Alors que d’autres sont d’emblée sceptiques dans leur non-verbal », lance-t-il.

Les élèves le bombardent ensuite de questions et discutent en petits groupes des nouveaux éléments défendus par leur professeur, pour ensuite le mettre à l’épreuve à nouveau. Celui-ci continue de s’enfoncer dans ses propos conspirationnistes et tente d’avoir une réponse à tout. « On voit que la classe commence à se tourner contre moi, et les élèves ont une heure pour me convaincre que ce qu’ils ont appris avec moi auparavant a plus de valeur », poursuit-il.

En cette ère de désinformation et de division sur les réseaux sociaux, cette méthode a le mérite d’inculquer chez ses jeunes l’habitude de vérifier les faits et un scepticisme sain, croit-il. Cela favorise également une durabilité des connaissances. « C’est plus important de faire ça qu’un examen sur les choses qu’ils ont mémorisées. Ils vont peut-être oublier ce que j’ai dit, ce qu’ils ont lu dans le livre ou ce qu’ils ont vu sur le PowerPoint. Mais ils ne vont pas oublier ce qu’ils ont eux-mêmes développé comme réflexion. »

L’enseignant, qui a fait un baccalauréat et une maîtrise au Québec, était de passage à Montréal cette semaine pour donner une « classe de maître » à MTL connecte, un événement d’envergure consacré au numérique. Ses méthodes d’enseignement lui ont par ailleurs valu d’être nommé Enseignant de l’année en Suède en 2020, et d’être finaliste pour le prestigieux Global Teacher Prize l’an dernier, qui récompense le meilleur enseignant dans le monde.

Inclus dans le curriculum

Philippe Longchamps préconise une approche holistique, qui favorise l’intégration entre elles de différentes matières, ce qui a une incidence sur les résultats des élèves et leur permet de faire des liens.

L’inclusion de la pensée critique dans chacune des matières est également préconisée. Quelque chose, croit-il, sur laquelle le gouvernement du Québec devrait se pencher.

« En Suède, l’avantage, c’est que dans le curriculum, c’est inclus depuis 2011. Cela fait partie de la notation en suédois, en histoire ou en biologie. L’élève ne peut pas avoir un A s’il n’a pas développé ses compétences de pensée critique », dit-il.

Cela peut passer par la capacité des élèves à déterminer si une source est fiable ou non, et par une démonstration à l’aide de preuves dans leur analyse. « Dans les tests nationaux de 9e année, ils ont des questions qui vont tester leur niveau de crédulité et détecter s’ils sont capables de distinguer les faits des opinions », souligne-t-il.

Quelque chose que les jeunes ont parfois de la difficulté à distinguer. Les derniers chiffres du Programme international pour le suivi des acquis, l’enquête menée par les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), démontrent que seulement 9 % des jeunes de 15 ans peuvent faire la différence entre des faits et des opinions. Une situation « alarmante », lance-t-il.

« La première chose à faire, c’est de mieux éduquer les enseignants sur la manière de reconnaître les erreurs de logique et les biais de confirmation, et de savoir l’enseigner aux jeunes. Trop de gens souffrent du fait que certains croient de fausses nouvelles. »

Faire face à Internet

Dans un livre que Philippe Longchamps vient de publier avec Charlotte Graham, Transformative Education, les auteurs détaillent des techniques et des projets que les enseignants peuvent mettre en place pour développer la pensée critique de leurs élèves. Par exemple, demander aux jeunes de transformer en graphique des données brutes en provenance de sources fiables, puis de comparer le résultat avec leurs camarades de classe et, finalement, avec les graphiques produits par des experts.

« Ils apprennent une leçon qui durera toute la vie, que c’est une bonne habitude de toujours remettre en question ce qui peut être trouvé sur Internet », écrivent les auteurs, qui pensent notamment aux théories qui nient les changements climatiques.

Inculquer la pensée critique demande toutefois une dose d’humilité de la part de l’enseignant, et demande de ne pas être trop autoritaire. « Je veux créer un environnement sûr pour les élèves, où ils ont le droit de lancer des défis. De vérifier si ce que je dis, c’est vrai, souligne Philippe Longchamps. Quand les élèves voient que je fais une erreur, je veux qu’ils n’hésitent pas à me le dire. Et je les félicite. C’est un comportement que je veux encourager. »

Cette « prise de risque » de la part des élèves permet de surcroît de développer leur créativité et d’innover, et d’atténuer leur peur de faire une erreur, laquelle peut nourrir leur anxiété.