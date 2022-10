FAE: un porte-voix pour la cause de l’éducation

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

À l’ère de la marchandisation de l’éducation, les syndicats enseignants jouent un rôle de porte-voix et leur message est clair : il faut faire de l’instruction une priorité.

L'école doit ramener l’instruction au coeur de sa mission. Cela peut sembler une évidence. Pourtant, l’école dérive de plus en plus de son rôle fondamental, et les enseignants sont appelés à faire une multitude de tâches qui s’éloignent de leur mandat, selon la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Il faut recentrer l’enseignant vers sa tâche première : instruire.

« L’école a trois missions : instruire, qualifier et socialiser. Dans les années 2000 et 2010, on a vraiment mis l’accent sur la qualification, avec des cibles à atteindre », dit Patrick Bydal, vice-président à la vie politique de la Fédération autonome de l’enseignement. Quand on parle de qualification, on parle avant tout de diplomation.

« Il y a vraiment eu des dérives au cours des dernières années, ajoute Patrick Bydal. Il n’y a plus de dédoublement, on fait “réussir” les élèves et on les laisse continuer. Mais quand un élève n’a pas atteint le niveau dans une matière et qu’on le fait quand même passer au niveau suivant, à un certain moment, il n’est plus capable de suivre et cela entraîne du décrochage scolaire. Ce n’est pas mieux. Cela amène aussi un nivellement par le bas, en baissant les exigences pour l’obtention des diplômes. On s’en va vers des diplômes au rabais. On a aussi changé le vocabulaire qu’on utilisait pour parler du système d’éducation, en parlant de clientèle, au lieu de population scolaire, et en intégrant une marchandisation de l’éducation. »

Durant la pandémie, on a aussi vite compris que la socialisation manquait cruellement aux élèves. La détresse psychologique chez les élèves a mené à une prise de conscience et on a beaucoup parlé de socialisation en cherchant des moyens de remédier à cette détresse. Aujourd’hui, les élèves sont de retour en classe et socialisent amplement.

Parler d’instruction

« C’est le temps de parler de l’instruction, dit Patrick Bydal. On n’en parle plus depuis des années. La qualification et la socialisation sont aussi importantes, mais ce que les enseignants veulent faire, avant tout, c’est enseigner. De plus en plus, on les fait dévier de leur rôle. On les amène à faire plus de qualification et moins d’instruction. On est loin de la base. Les enseignants voient que leur profession va mal, ils constatent que les conditions d’apprentissage se détériorent, ils observent les difficultés que les élèves vivent, et se rendent compte que leurs conditions de travail et d’exercice se détériorent. »

Seuls, les enseignants peuvent bien élever la voix, mais seront-ils vraiment écoutés ? Ils ont besoin d’un porte-voix. « C’est ça notre rôle, comme syndicat enseignant. Nous sommes les porte-parole de ces gens-là. À travers notre structure démocratique, on peut aller tâter le pouls des membres en exercice et porter leur message. C’est primordial. »

Au-delà de produire des diplômés, il faut former les citoyens de demain. Des jeunes capables de fonctionner en société, de la faire évoluer, d’avoir une pensée critique et de résoudre des problèmes. « Ce n’est pas un diplôme qui fait foi de la pensée critique, dit Patrick Bydal. Le problème avec une approche basée sur la qualification, c’est que les enseignants sont évalués en fonction des résultats de leurs élèves. C’est comme si on évaluait un médecin en fonction de l’état de ses patients. On met de la pression sur les enseignants. Si leurs élèves ont de moins bons résultats, les enseignants sont tentés d’enseigner uniquement en fonction des examens. On fabrique alors des machines à répondre aux examens du ministère de l’Éducation. »

Il va de soi que cette pression de réussite contribue à démotiver les enseignants, qui quittent la profession en grand nombre. Au moment où ces lignes étaient écrites, de nombreux postes étaient encore vacants pour l’année scolaire en cours.

« Aujourd’hui, au Québec, on a une école à trois vitesses : le privé ; le public avec des projets pédagogiques particuliers, comme les programmes sport-études ; et les classes ordinaires. À la Fédération, notre position est de mettre fin au financement des écoles privées et de mettre en place l’école publique entièrement gratuite. À l’heure où on se parle, ce n’est pas vraiment le cas en ce qui concerne les projets pédagogiques particuliers, qui entraînent des coûts pour les familles. On voit encore beaucoup d’inégalités sociales au Québec. Si les élèves ont de quoi manger à l’école et ne vivent pas de pauvreté, ils vont avoir de meilleures conditions d’apprentissage. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.