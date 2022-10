Ces fondations qui soutiennent les écoles

La place du gouvernement recule dans les écoles publiques. Les fondations et autres organismes de bienfaisance occupent une part de plus en plus importante dans les établissements scolaires, mais pas nécessairement pour le pire.

La Fondation Bruny Surin célèbre cette année son 20e anniversaire. Toujours en accélération, la philanthropie de l’ancien sprinteur gagne les cours d’école. Dorénavant, la fondation va rénover des gymnases et installer des « modules » de sports dans la cour d’écoles primaires et secondaires.

Le célèbre athlète s’implique pour retaper les écoles pourtant financées par Québec parce qu’il constate que l’État a failli à la tâche. « J’ai jamais été le genre de personne à attendre après quelqu’un d’autre, affirme-t-il en entrevue avec Le Devoir. Je remplis cette mission là où il n’y a pas vraiment d’aide pour les infrastructures. Par exemple, à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, où j’ai étudié, tout le monde se plaignait qu’il n’y avait pas de fenêtre et que ça ressemblait à une prison. Ç’a pris 40 ans pour que Québec bouge. C’est là où je veux vraiment aller. »

Dans les établissements scolaires, les fondations s’occupent de « tout ce qui entoure les écoles, mais elles ne vont pas au coeur de celles-ci », observe pour Le Devoir le directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales, Sylvain A. Lefèvre. « Ça reste toujours en dehors de la classe. Si c’est dans la classe, c’est pour des besoins particuliers, comme le transport ou des élèves ayant des troubles spéciaux ».

Il note que, souvent, les directions d’école pallient elles-mêmes le manque attribuable au gouvernement « en mettant en place leur propre fondation pour financer la réfection de la cour de récréation ou l’achat de livres dans les classes ». En effet, plus de 500 écoles et collèges québécois ont enregistré une fondation à leur nom auprès du gouvernement canadien. Ce nombre ne comprend que les fondations dont l’appellation contient le mot « école » ou « collège ».

« On a tendance à dire que les écoles publiques, c’est un financement public. Mais de plein de manières, il y a un financement privé », confirme le professeur de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, qui y voit un « grignotage » du rôle de l’État. Quelle est la part de ce financement privé déguisé au sein de nos institutions publiques ? « Je suis persuadé que le ministère de l’Éducation lui-même n’a aucune idée de ce que ça peut représenter », affirme l’expert.

Pas qu’en éducation

Le Grand défi Pierre Lavoie est une autre fondation qui s’est imposée comme un soutien incontournable au gouvernement dans sa mission de santé publique. La promotion du sport dans les écoles grâce aux fameux « cubes d’énergie » est devenue après 15 ans son nouvel objectif, en plus de la recherche médicale sur des maladies orphelines — un autre angle mort du système public.

« Plus agile », « moins chère » et « plus efficace » qu’un ministère, soutient M. Lavoie en entrevue, son équipe travaille sur 13 programmes différents. Presque 2000 écoles du primaire reçoivent ainsi chaque année de l’aide pour acheter de l’équipement sportif ou promouvoir la santé de leurs élèves.

Le succès des fondations provient de leur capacité à innover, remarque-t-il. « [Les fonctionnaires du gouvernement] savent qu’on est agiles, souples et capables de bons résultats. Surtout, on a une influence populationnelle. On peut influencer la santé des jeunes. Tu fais parler le docteur Arruda sur la scène ? Ça peut marcher pour la COVID-19, mais ça a des limites. Un État ne peut pas faire ce travail. »

Des entreprises privées finançaient les programmes de la fondation à ses débuts. Aujourd’hui, Québec, les villes et les commissions scolaires jouent ce rôle. « Quand on n’est pas bon, on nous met dehors, relativise Pierre Lavoie. Tu as intérêt à organiser l’affaire dans ton terrain, à démontrer la pertinence, à gagner en crédibilité, et tout ça avance. »

Selon les dernières données disponibles de Fondations philanthropiques Canada, les 10 881 oeuvres de bienfaisance privées et publiques canadiennes détenaient près de 92 milliards de dollars d’actif en 2018, contre 33 milliards 10 ans plus tôt.