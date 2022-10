La Congrégation des Soeurs Sainte-Marcelline ne compte pas renouveler le bail de la Villa Sainte-Marcelline, une école privée francophone à Montréal qui accueille des centaines de filles de la maternelle à la 5e secondaire. La nouvelle, que l’école ne voyait pas venir, a créé une onde de choc chez les parents, les élèves et les enseignants, et la communauté se mobilise pour trouver des solutions.

« La situation structurelle et financière de la Villa est telle que la Congrégation fait face à l’obligation morale de prendre une décision douloureuse, mais nécessaire pour la sécurité des étudiantes et du personnel », peut-on lire dans une communication datée du 6 octobre et signée par soeur Marielle Dion, présidente du conseil d’administration de l’école, que Le Devoir a consulté.

Les Soeurs sont « dans l’impossibilité » de renouveler le bail, invoquant la condition vieillissante des bâtiments. Suite à l’évaluation de firmes d’ingénieurs et d’architectes, le constat est qu’« environ 12 à 16 millions de dollars doivent être investis pour assurer la conformité et la modernité des bâtiments ». Et cela, dans un contexte de « déclin de la vocation religieuse » et « d’importants défis financiers », ce qui rend plus difficile pour la congrégation de maintenir ses bâtiments.

Depuis, la communauté « travaille d’arrache-pied » pour trouver des solutions et éviter la fermeture, dans un « effort de mobilisation sans précédent », raconte Isabelle Roy, ancienne diplomate, présidente de l’Association des anciennes de la Villa Sainte-Marcelline et membre du Conseil d’administration. « Comme tout le monde, nous avons appris la nouvelle avec un grand choc. Nous n’avons pas été ni informées, ni consultées, lance-t-elle. Il existe des options et toutes les avenues n’ont pas été explorées. Nous avons espoir d’établir un véritable dialogue avec la Congrégation ».

Sept administrateurs du Conseil, incluant Isabelle Roy, ont rédigé une lettre informant de leur intention de ne pas voter en faveur de la fermeture de l’école. On indique vouloir « identifier une façon de maintenir cette école unique en vie, même si cela implique une relocalisation ou un partenariat avec une autre école ».

Dans un communiqué diffusé samedi, la direction générale précise qu’une rencontre du Conseil d’administration est prévue jeudi pour discuter des « questions relatives à l’avenir de l’institution et prendre les décisions appropriées ».

« La direction générale de la Villa Sainte-Marcelline entend appuyer les initiatives de toutes les parties prenantes favorisant la pérennité de l’institution », écrit-on. La direction ne souhaite pas accorder d’entrevue avant la réunion du conseil.

Dans une section questions et réponses destinée aux parents, l’établissement indique avoir été pris par surprise par l’annonce de la congrégation, faite le 5 octobre en soirée aux membres du Conseil d’administration.

On ajoute que l’avocat des Soeurs de Sainte-Marcelline somme l’institution de quitter les lieux d’ici le 1er juillet 2023.