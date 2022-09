Encore 118 enseignants à trouver dans les écoles du Québec

C’était jour de rentrée pour les élèves québécois il y a un mois, et au moins 118 enseignants à temps plein restent à trouver pour combler les postes dans les écoles de la province. Une situation « jamais vue », insiste un syndicat d’enseignants.

C’est ce qu’indiquent les dernières données en date du 28 septembre récoltées par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et obtenues par Le Devoir. Il s’agit toutefois d’un bilan partiel, car les chiffres pour 13 centres de services scolaires ne sont pas disponibles.

C’est la Commission scolaire Crie dans le Nord-du-Québec qui est la plus touchée, avec 35 enseignants qui sont recherchés. Vient ensuite le Centre de services scolaire de Montréal avec 24 postes à combler, suivi du Centre de services scolaire Marie-Victorin en Montérégie dont 11 enseignants manquent encore à l’appel.

« C’est incomparable quand on se compare aux années précédentes, lance Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ). À la hauteur de ce qu’on vit présentement, on n’a jamais vu ça. C’est pour ça qu’il faut rapidement s’asseoir et chercher des solutions tout le monde ensemble ».

Elle ajoute que le bilan du ministère ne tient pas compte du nombre de contrats qui manquent à temps partiel, et qu’il y a encore des besoins à cet égard dans les écoles. Estimant la situation « inquiétante » et « préoccupante », elle attend avec appréhension le mois d’octobre, durant lequel des congés d’invalidité pourraient survenir.

« Cette pénurie entraîne une surcharge de travail pour tout le monde, lance-t-elle. Cette surcharge pourrait mener plus de gens à tomber en congé d’invalidité. Et plus inquiétant encore, il y a des enseignants légalement qualifiés qui quittent leur emploi présentement ».

Les besoins sont particulièrement criants au Nord-du-Québec. Une situation que le syndicat explique par le fait que les conditions sont plus difficiles dans cette région et que ce ne sont pas tous les enseignants qui souhaitent s’y rendre. « Quand on avait de longues listes d’attente par le passé, des gens préféraient aller faire leur probation à l’extérieur plutôt que d’attendre, souligne Josée Scalabrini. Maintenant, comme il y a suffisamment de travail pour tout le monde au sud, les gens se placent d’abord là ».