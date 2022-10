Trouble du spectre de l’autisme: former à l'intervention comportementale

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

À mesure que les diagnostics du trouble du spectre de l’autisme (TSA) augmentent et que les connaissances scientifiques s’affinent, il devient essentiel de former des personnes aptes à soutenir et à comprendre les comportements sociaux des personnes diagnostiquées. À l’UQAM, le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en intervention comportementale permet ainsi de mieux évaluer leurs besoins et ceux de leur famille.

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) se manifeste par des difficultés de communication et d’interaction sociale, ainsi que par un répertoire de comportements stéréotypés et répétitifs. Il se développe habituellement durant les trois premières années de l’enfance. Au Québec, le taux de prévalence — le pourcentage de cas diagnostiqués par rapport à l’ensemble de la population — est estimé à 1,5 %, et il est en constante augmentation, rapporte la Fédération québécoise de l’autisme (FQA). Cela est en partie lié à une plus grande précision des critères diagnostiques et à de meilleures connaissances des profils.

Les besoins en intervention spécialisée auprès des personnes diagnostiquées sont donc grands. Pour former la relève, le DESS en intervention comportementale combine ainsi la théorie et l’application pratique en milieu professionnel. Il est basé sur l’analyse appliquée du comportement, une approche reconnue comme étant l’une des plus efficaces pour réapprendre des comportements et améliorer tant la qualité de vie que les habiletés sociales. « On peut aussi voir des améliorations du langage et de l’autonomie », indique Nathalie Poirier, directrice du programme durant les trois dernières années et qui passera le flambeau à la professeure Diane Morin cet automne.

Nouvelle structure

La formation, qui existe depuis 2003, a subi une cure de jouvence à l’automne 2021 à la suite d’une évaluation. « La recherche en autisme évolue, et il était temps de réactualiser les cours pour que les étudiantes et étudiants aient accès aux connaissances les plus récentes », explique Nathalie Poirier, également professeure au Département de psychologie de l’UQAM.

Huit cours obligatoires ponctuent désormais le cheminement, qui s’achève par un stage en intervention. Les personnes admises pourront se tenir au fait des savoirs issus de la recherche en neuropsychologie, en épidémiologie et en intervention. Par exemple, de plus en plus de données montrent que les femmes arriveraient à mieux camoufler les symptômes d’un TSA, surtout ceux qui sont légers, que leurs homologues masculins. Elles échappent donc davantage au diagnostic.

Un nouveau cours sur la santé physique et psychologique aborde quant à lui des aspects comme le vieillissement et les troubles neurocognitifs, la santé sexuelle et le risque suicidaire. Plusieurs études, dont une récente publication de l’Université de la Colombie-Britannique, ont par ailleurs démontré que les personnes ayant un TSA présentent souvent au moins un trouble de santé mentale.

Autre nouveauté, le cours sur les interventions à favoriser dans le milieu de l’éducation, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Ces compétences s’avèrent fort utiles dans les services de garde éducatifs et scolaires jusqu’au niveau universitaire ainsi que dans les centres intégrés de santé et des services sociaux, notamment.

Former des spécialistes

L’UQAM étant la seule université francophone à offrir cette formation au deuxième cycle, elle attire des personnes de tous horizons. « Près du tiers des gens qui suivent nos cours viennent de l’étranger, notamment d’Europe et d’Amérique du Sud, précise Nathalie Poirier. Ils viennent pour travailler au Québec ou bien repartent dans leur pays avec cette nouvelle expertise en poche. »

Le programme est destiné aux personnes qui détiennent un baccalauréat connexe, en psychologie, en travail social, en sociologie, en psychoéducation ou en orthophonie, par exemple. Les familles, à savoir les parents ou la fratrie de personnes ayant un TSA, sont également acceptées, même si elles détiennent des diplômes dont les matières sont très éloignées du domaine. À la fin du cursus, les étudiants peuvent travailler en éducation spécialisée et en intervention dans les garderies, les cliniques privées, les organismes publics, les écoles, les maisons de répit ou encore les associations de parents. Nathalie Poirier s’intéresse d’ailleurs beaucoup aux familles d’enfants présentant un TSA. Elle mène actuellement plusieurs projets de recherche sur l’incidence du TSA sur leur qualité de vie. Grâce à des ateliers de yoga d’une durée de 12 semaines, elle compare l’évolution du bien-être des personnes participantes, comme le niveau d’anxiété et de concentration.

« On a remarqué que plus l’implication d’un parent est fréquente, plus les enfants se concentrent pour réaliser les postures et en profitent », affirme-t-elle. Des résultats encourageants et positifs, selon la professeure.



