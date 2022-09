Des enseignants du privé en ont contre la poursuite de l’enseignement en ligne

Des enseignants qui travaillent dans des écoles privées de la province déplorent que l’enseignement en ligne se poursuive pour certains élèves alors que le contexte pandémique ne le justifie pas. Ils demandent aux directions des établissements de ne pas y avoir recours « tant que les conditions pédagogiques et les conditions de travail ne seront pas au rendez-vous ».

« L’enseignement en ligne entraîne une perte de motivation et le goût de l’apprentissage et de l’effort », a affirmé Marie-Josée Dallaire, vice-présidente de la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ), lors d’une conférence de presse mercredi matin pour faire le point sur la rentrée scolaire.

Si la présence en classe est obligatoire, le ministère de l’Éducation permet la mise en place de projets pilotes qui autorisent l’enseignement en ligne dans certaines circonstances dans les écoles privées et publiques de la province. Cela touche les cas d’intimidation à l’école, l’anxiété grave, les troubles de comportement ou d’apprentissage, l’éloignement des grands centres ou encore la participation à des programmes de sport-études ou arts-études nécessitant des absences.

Cette initiative, de septembre 2021 à juin 2024, s’inscrit dans le Plan numérique, qui vise à « favoriser le déploiement de la formation à distance (FAD) à l’enseignement primaire et secondaire. […] Les conclusions de ce projet contribueront à définir les orientations du Ministère pour le futur. »

Depuis sa mise en place, « des élèves qui doivent se déplacer en autobus pour aller faire une compétition sportive se branchent dans l’autobus ou ailleurs pour pouvoir suivre ce qui se fait à l’école », détaille Marie-Josée Dallaire. « Le contexte n’est pas optimal pour pouvoir établir une relation pédagogique forte », pense-t-elle.

Une étude réalisée cette année par des chercheurs de l’UQAM à la demande de la FPEP-CSQ sur les impacts de l’enseignement virtuel note une perte de motivation chez les élèves, une diminution de la socialisation et une régression de la relation pédagogique entre les élèves et les enseignants, ce qui inquiète grandement le syndicat.

À cela s’ajoute une charge de travail supplémentaire pour les enseignants. « Enseigner à sa classe en présence, et à des élèves qui sont en même temps à distance, il faut être placé d’une certaine façon dans la classe. Ça limite les possibilités et ça complexifie le travail », mentionne le président de la fédération, Stéphane Lapointe.

« C’est impossible d’établir une relation, une gestion de classe, renchérit Marie-Josée Dallaire. Il faut aussi comprendre que la scénarisation d’un enseignement en présence versus en distance, ça ne se fait pas de la même façon ».

Pas la même vision

Au moins 13 écoles privées participent aux projets pilotes et chaque établissement est autonome. À l’Académie Ste-Thérèse, où il y a un programme sport-élite et un projet pilote pour permettre aux élèves de faire de l’école à distance quand ils sont dans un camp d’entraînement ou une compétition plus de cinq jours, par exemple à l’extérieur du pays, la direction a une lecture différente de la situation.

« On offre la possibilité au professeur de permettre à l’élève de suivre en direct l’enseignement dans la classe, quand le contexte le permet », souligne le directeur général, Martin Landry, qui parle d’une formule souple négociée à la pièce avec les enseignants. Si un laboratoire ou les travaux en équipe sont moins adaptés, l’enseignement de notions en mathématique l’est plus, dit-il.

Auparavant, les élèves-athlètes avec un plan de travail « partaient avec de gros, gros sacs à dos », ajoute Isabelle Bruneau, directrice des services pédagogiques. « Ils revenaient avec des devoirs à faire pendant deux ou trois semaines, pour récupérer de la matière. Les enfants payaient un peu plus pour. Avec le projet-pilote, ça a été un compromis hybride et les élèves ont moins besoin d’aller en récupération », dit-elle.

Selon les deux directeurs, l’étude de l’UQAM concerne l’enseignement en ligne sur une longue période alors que le projet pilote implique de « courtes séquences », avec des élèves au « profil d’élite ». « Au lieu de courir après les enseignants au retour de l’école et aller en récupération, j’estime plutôt que ça doit être motivant pour eux de suivre leur cours en direct et ne pas prendre trop de retards par rapport aux autres », souligne Martin Landry.

De son côté, la Fédération des établissements d’enseignement privés est d’accord « qu’il n’y a rien de mieux que d’avoir les élèves en classe ». « Par contre, un élève qui ne peut pas être à l’école c’est mieux de lui offrir de l’enseignement virtuel que rien du tout », pense le président, David Bowles.

Il estime qu’il devrait même y avoir « une ouverture plus grande » du ministère pour cette formule. « On a hâte de voir les résultats des projets pilotes pour que ce soit plus généralisé comme c’est le cas dans les autres provinces, pour des cas très précis comme des élèves hospitalisés et des tournois à l’extérieur », souligne-t-il.

Le ministère de l’Éducation n’avait pas répondu au Devoir au moment d’écrire ces lignes.