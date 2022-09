Améliorer la lecture, c'est l'affaire de tous

Depuis quelques années, on observe une plus grande sensibilité des élèves et des enseignants pour des textes issus de la diversité, notamment autochtone. À Sept-Îles, Marie Gagnon, enseignante de français, tente de faire le pont entre Innus et allochtones, qui se côtoient quotidiennement dans cette ville de la Côte-Nord. L’enseignante à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles propose ainsi à ses élèves des projets, évaluations et échanges autour de la littérature des Premiers Peuples, et laisse toujours la porte ouverte à la culture innue. Elle recevra d’ailleurs un prix Étincelle du ministère de l’Éducation pour avoir contribué à donner le goût de la lecture aux élèves.

La FEEP a par ailleurs collaboré avec l’Institut Tshakapesh à Sept-Îles pour développer une nouvelle situation d’évaluation pour les écoles. L’épreuve interdisciplinaire (français et histoire) a été utilisée pour la première fois en mai et en juin dernier. Les questions et le corpus de textes ont été élaborés en collaboration avec une conseillère pédagogique de l’Institut Tshakapesh, un organisme qui oeuvre pour la préservation de la langue et de la culture innue et qui soutient les communautés en éducation et en réussite éducative.